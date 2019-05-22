 Законопроекти Зеленського про вибори - повернення до традицій часів Ющенка, Януковича та Порошенка, - Найєм

Про це нардеп Мустафа Найєм сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Питання в тому, чим мотивовані зміни до законодавства. Наразі вони не мотивуються ані інтересами громадян, ані принципами, з якими ми йшли в Раду після Майдану. Зараз все робиться тільки під одне - щоб деякі партії могли провести більше людей до Верховної Ради. Це нічим не відрізняється від традицій часів Ющенка, Януковича та Порошенка", - сказав він.

Найєм упевнений, що Зеленський має виконати свої обіцянки щодо ухвалення виборчої системи з відкритими списками.

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"Те, що написано в пояснювальній записці, що нібито не встигають розглянути виборчий кодекс... Вибачте, але не ми ухвалювали рішення про розпуск парламенту. Воно правильне, але час є. Зробімо вибори через три місяці", - зазначив політик.