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 Законопроекти Зеленського про вибори - повернення до традицій часів Ющенка, Януковича та Порошенка, - Найєм

Сьогоднішня пропозиція президента Володимира Зеленського про зміну виборчої системи не відрізняється від традиції часів Ющенка, Януковича та Порошенка.

Про це нардеп Мустафа Найєм сказав журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Питання в тому, чим мотивовані зміни до законодавства. Наразі вони не мотивуються ані інтересами громадян, ані принципами, з якими ми йшли в Раду після Майдану. Зараз все робиться тільки під одне - щоб деякі партії могли провести більше людей до Верховної Ради. Це нічим не відрізняється від традицій часів Ющенка, Януковича та Порошенка", - сказав він.

Найєм упевнений, що Зеленський має виконати свої обіцянки щодо ухвалення виборчої системи з відкритими списками.

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"Те, що написано в пояснювальній записці, що нібито не встигають розглянути виборчий кодекс... Вибачте, але не ми ухвалювали рішення про розпуск парламенту. Воно правильне, але час є. Зробімо вибори через три місяці", - зазначив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128286
 
   
 Топ коментарі
 
Та ты что? Не ты ли шавка Наем за Зе топил?
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Wow! Поклонники клоуна делают поворот на 180 уже на второй день после получения булавы. Рекорд? Сколько времени требуется среднстатистическому лоху шоб осознать, шо его тупо кинули?
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ВОВРЕМЯ ПРЕДАТЬ ЭТО НЕ ПРЕДАТЬ-ЭТО ВОВРЕМЯ ПРЕДВИДЕТЬ..хватило неполных 3 суток чтобы понять какое большое Г*** мы получили в понедельник.... Законопроекты Зеленского о выборах – возврат к традициям времен Ющенко, Януковича и Порошенко, - Найем - Цензор.НЕТ 1643
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Від Наєма пояснення дебільне,бо хто заважав їм так довго тягнути з повним прийняттям виборчого кодексу.Не хоче Наєм достроково полишати ВР?,Яи вже забоявся,що більше не буде депутатом?Ну і добре,бо в основному пусте базікання.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаконопроекти Зеленського про вибори - повернення до традицій часів Ющенка, Януковича та Порошенка, - Найєм
 
 
 
 
 
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