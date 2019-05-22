 Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка

"Позачергові вибори, очевидно, відбуватимуться за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина - за мажоритарною системою", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.
Відповідаючи на запитання про те, чи є ще варіанти змінити закон про парламентські вибори, Рябошапка сказав: "Якщо сьогодні до кінця дня ухвалять законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є".
Заступник глави АП зазначив, що указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.
"Я хотел!
Я хотел!
А они не дают!"
Volodymyr Viatrovych @viatrovych 2 ч.2 часа назад
Нове шоу 95-го кварталу - веселе, але геть не смішне.
в первую очередь.
принять новый закон о выборах депутатов с механизмом отзыва депутата.
неприкосновенность депутата и президента.
импичмент.
количество депутатов в раде 250-300 достаточно.
и пойти на выборы повторно!
Народ: Ми на Вас надіємось!
Зеленський: Дякуююююююю!
буде класний аргумент : вони не проголосували за
скасування корупційної мажоритарки
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Или всем память поотшибало, как в 2007 Черновецкий "засевал" Киев на досрочных выборах в Киевраду? А тогда мажоритарщиков не было вообще, одни списочники от партий.
Или хотите рассказать, что те-же депутаты от ВО "Свобода" прожженные коррупционеры и подкупали своих избирателей на округах?
А может Дмитрий Ярош гречкой все засыпал, чтобы в Раду пройти?