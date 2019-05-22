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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4829) вибори (3823) Рябошапка Руслан (33)

 Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка

Заступник глави Адміністрації Президента України Руслан Рябошапка вважає, що позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою.

"Позачергові вибори, очевидно, відбуватимуться за тим законом, який є сьогодні чинним: половина парламенту обиратиметься за партійними списками, а інша половина - за мажоритарною системою", - сказав він журналістам у кулуарах парламенту в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Відповідаючи на запитання про те, чи є ще варіанти змінити закон про парламентські вибори, Рябошапка сказав: "Якщо сьогодні до кінця дня ухвалять законопроект (про внесення змін до закону про вибори), тоді варіанти є".

Заступник глави АП зазначив, що указ президента про розпуск парламенту і дострокові вибори вже підписаний, але ще питання в тому, коли він буде оприлюднений.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада відмовилася розглядати законопроекти Зеленського про вибори. Парубій закрив засідання. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128285
 
 
 Топ коментарі
 
сегодня какая-то фанера зеленого цвета пролетела над Парижем.
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ЗЕля и после выборов продолжает общаться с народом и прессой через соцсети и своих помощников. Чувырло мычащее
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будут если Ишак не сдохнет или Падишах или оба Внеочередные выборы в Раду очевидно будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 1114
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Зачем переизбирать Раду по действующему закону? Если партии не хотят пройти в следующий парламент, то тогда пусть ничего не меняют и показывают свою политическую импотенцию.
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Можливо не буде, НФ, Шляшка не буде, Самонемічі. Не будемо вислуховувати перли Парубія.
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ага пусть Зеля покажет свою потенцию пока увы.. абидно же тут у него как у товарищша Саахова или я ее веду в ЗАГС или она меня к прокурору... Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 6230
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Наркоша и мажоритарщик Добкин-младший опять скупит за гречку три ватных района в Харьковской области
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нее.. там уже одессит Грановский больше года засевает.. так что дебилы Добкины только в чьем-то списке смогут пройти..
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А истерика будет? "Обидели народ - не прогнулись под зе..."
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уже фиолетово, где закон про импичмент? это теперь главное!
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КАЗЛИ ...ви не повинні знати хто вас "покохає" ...
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Пусть Зеля сперва от судебных исков по неконституционности "досрочных выборов" отобьётся. Судя по поднявшейся буче в КС всё к тому идёт. Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 4065
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сегодня какая-то фанера зеленого цвета пролетела над Парижем.
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Напрасно вы думаете, что ********** Бени не знали и месяц назад, что так и будет.
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Верно,у Бени просчитано все на пять ходов наперед.Провести такую операцию по захвату Украины практически за копейки - это не шутка.Недаром на Западе все происходящее у нас умные дяди называют "крупнейшей политической аферой 21-го века"
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ЗЕля и после выборов продолжает общаться с народом и прессой через соцсети и своих помощников. Чувырло мычащее
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Кучма порадив ЗЄ: "бІЛЬШЕ ПРАЦЮВАТИ, МЕНШЕ ГОВОРИТИ". Звикли до штатного тріпла Пєті.
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ПЛАН ЗЕЛЕНСКОГО в действии:
"Я хотел!
Я хотел!
А они не дают!"
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@jaxx_vbЧитатьЧитать @jaxx_vbЕщеУ Зеленского представили новый дизайн 20 гривневой купюрыВнеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 9678
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Если Рябошапка не знал этого месяц назад, то он "дурак в квадрате" (с).
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Но попробовать стоило. И если бы не Богдан про дружбу с Россией, то могло пройти.
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Думаю что и знал и предвидел. Посмотрим как будут дальнейшие события разворачиваться. Зрада свое слово сказала. Теперь ход от команды Зеленского.
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Чего было торопиться с роспуском ВР, жаждал театральности? Подождал бы недельку, продавил бы нужные сране законы... Ан нет, все было решено зараннее, олигархату нужен старый закон, вот и усе...
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Он озвучил то что должен был озвучить я думаю. Т.с. расставил все точки над і. А подождать недельку, подоговариваться с свинарчуками, порешать втихую делишки - ничего не напоминает?
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Свинарчуки? Какие? Про них уже забыли давно, все хорошо. Он обещал новые законы, а кто их будет принимать, люстрированный Богдан с Разумковым? Новую ВР выберут по старым законам, с 225 ю. мажоритарщиками - гречкосеями, никаких лишений непркосноенност и импичмента , вот и все.
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Вы случаем не Ванга? На сколько знаю она давно умерла.
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веселого и вправду мало... Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 9725

Позачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка - Цензор.НЕТ 1779 Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 2 ч.2 часа назад
Нове шоу 95-го кварталу - веселе, але геть не смішне.
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идти на выборы по старой системе.
в первую очередь.
принять новый закон о выборах депутатов с механизмом отзыва депутата.
неприкосновенность депутата и президента.
импичмент.
количество депутатов в раде 250-300 достаточно.
и пойти на выборы повторно!
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Шагает нарядный Зеленский на инавгурацию.....

Народ: Ми на Вас надіємось!
Зеленський: Дякуююююююю!
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И что тут хорошего? В чём выгода...Выигрыш 2-х месяцев? И столько истерик и шума?
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МАЖОРитарка. В ней все дело. Придут очередные олигархи.
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В этих выборах надежды мажоритарщиков как мне кажется призрачны. Во будет прикол если повторится результат второго тура президентских выборов.
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Кацапе! Ти краще розажи нам, як твій пращур прої..ав цілу баатарею на ,,Бородінському полі,,А в Україні ми розберемося і без шмаркачів.
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Так ти все таки з тих раєвських? .Вашбродь,то розкажіть,як це трапилося? А може Понасєнков бреше?
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😀Скачал...текст буду писать по ситуации..
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А як напередодні кричав преЗедент про необхідність виборів на новій основі. І як палко про це триндів у свїй виборчій програмі. Нові обличчя, прозорість... Так дишал, так дишал!!!! Чи може вже нічого не обіцяв?
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зараз на нових виборах проти соєвих, шляшків і інших кроликів
буде класний аргумент : вони не проголосували за
скасування корупційної мажоритарки
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Можно подумать пропорционалка не является коррупционной.

Или всем память поотшибало, как в 2007 Черновецкий "засевал" Киев на досрочных выборах в Киевраду? А тогда мажоритарщиков не было вообще, одни списочники от партий.
Или хотите рассказать, что те-же депутаты от ВО "Свобода" прожженные коррупционеры и подкупали своих избирателей на округах?
А может Дмитрий Ярош гречкой все засыпал, чтобы в Раду пройти?
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Ну до чого тут ,,пропорціоналка,,чи,,мажоритарка,,? У всьму винні виборці,які обирають цю гидоту. Прийшов час припиняти загравання з ,,розумним,,та ,,працьовитим,, народом, а говорити всю правду!
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Обіцяли одне, а роблять те саме що і папередніки. Через місяць буде ховатися від народу. За базар потрібно відповідати.
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Тоді навіщо розганяти потрібно цю раду? Зеленській включіть мозги.
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Ну вы как маленький, ему включать ничего не нужно, все включено еще на этапе сценария сватов и слуги народа...
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Все было продуманно зараннее, зачем было устраивать молниеносный разгон ВР если бы кто то хотел изменений в законодательстве? Что может принять разогнанная рада? Олигархату нужны старые условия,и они оговорились, 50% мажоритарщиков - гречкосеев, и в новой ВР не проголосуют ни за неприкосновенность свою и судей, а преЗЕдент не увидит закон об импичменте, все довольны, все смеются, лохи обтекают...
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Проиграл Зеленский . К стати ,на выборах в Раду его квартальные депутаты могут не набрать большинство .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПозачергові вибори в Раду, очевидно, відбуватимуться за чинним законом, - заступник глави АП Рябошапка
 
 
 
 
 
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