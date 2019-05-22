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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4829) вибори (3823) Стефанчук Руслан (7)

 Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук

Представник президента у ВР Руслан Стефанчук заявив, що проведе консультації з президентом про зміну виборчого законодавства і як бути далі до початку передвиборчої кампанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після позачергового засідання парламенту, на якому нардепи відмовилися розглянути зміни президента Зеленського до виборчої системи.

Нагадаємо, Зеленський пропонував скасувати мажоритарну систему і знизити прохідний бар'єр із 5% до 3%, залишивши при цьому закриті списки партій. Також слід зазначити, що змінювати виборче законодавство заборонено після публікації указу про розпуск парламенту.

На запитання коли буде опубліковано указ і чи спробує Зеленський ще раз змінити виборче законодавство до публікації, а отже, до початку виборчої кампанії, Стефанчук сказав: "Я думаю, що ще будуть консультації. Мені потрібно щодо цього переговорити з президентом".

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Коментуючи, чому Зеленський наполягає на ухваленні виборчого кодексу, що передбачає закриті списки, Стефанчук сказав, що технічно бракує часу, щоб опрацювати відкриті списки.

"Це була спроба Володимира Зеленського зробити крок назустріч. Ми завжди казали, що за виборчий кодекс, але технічно не встигаємо його опрацювати, тому вчора досягли компромісу. Він не найкращий, але дає надію на нову політику, щоб до парламенту прийшли нові люди" , - зазначив Стефанчук.

"У нас є кілька планів, але вони залежали від того, яка буде реакція Верховної Ради. Ми реакцію отримали, далі ми вибудовуватимемо нашу тактику за планом А, В або С, які в нас є", - резюмував представник Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128284
 
   
 Топ коментарі
 
зебилы вам же говорят открытые списки... Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, Б или С, - представитель Зеленского Стефанчук - Цензор.НЕТ 6721
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Ну и ряха, только день при власти, а уже держморда
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С таким отношением скоро получите и реакцию народа.Это не шоу,это Украина.А Вы два закона в один впихнули.Позор.И у вас нет времени на учебу.Вы набираете в команду 95 квартал,а не лидеров нации,людей,имеющих вес в обществе. Вот так к вам и будут относиться,потому что уже с первых шагов вы себя так поставили.Канадская кампания сетевая,а не профи и спецы.
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Мало. Нужно больше. Скажем 120% тебя устроит? Тебе, "как бы это помягче сказать", сложно понять, что за скомороха далеко не 73%. 73 - это число проголосовавших за клоуна во втором туре. А это совсем другое, это разные числа. Реальная поддержка(очень кратковременная) 35-40%, а то и меньше. Скоро и ее не будет. А может и уже нет, после того, что он начал творить.
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также следует отметить, что менять избирательное законодательство запрещено после публикации указа о роспуске парламента
Поторопились распускать парламент.
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Ну, пока напечатанного указа нет(но могу и напутать), потому пока как бы можно. Но скоморох из этой истории целым не выйдет. Хорошо, если вообще выйдет
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сменили жыда на жиденка ипишете тут ,убогие
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План А - Соглашаться с ВР;
План Б - Выступить против ВР;
План С - Линять в Ростов...
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Все объясняется просто-партии "Слуга народа" фактически нет, она существует только на бумаге, хотя у нее и огромные рейтинги (40%). Им надо набирать еще тысячи людей в партию, т.е. им надо побегать, поработать, а им не хочется. Хочется,чтобы их избиратели (зебилы) голосовали за список, т.е. за пустое место,также, как на президентских выборах. Фактически люди выбрали обыкновенных мошенников с их лютой ненавистью к лохам, т.е. к людям,с чем вас и поздравляю.
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Бла-бла-бла. Рада дала Зе поджопник! От радости тут многие прямо писают! А подумать, что имеем в итоге! А в итоге те же закрытые списки, но еще и мажоритарка с гречкой и прочими атрибутами. Так чему радуемся Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 2812
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Ничего, что Зеленский предлагал тот же закрытый список с некоторыми косметическими уточнениями? Вроде бы как бы да, но нет. Вот и все его послание Раде. Потому и был послан.
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Зекоманда вирішила перейти з кокса на план)))))
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Эта Верховная Рада БОИТСЯ ОДНОГО СВОЕГО НАРОДА и НАРОД с ней РАЗБЕРЕТСЯ!
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Подвійні стандарти in action:
Якщо така ріпа - політичний супротивник, то це "хряк", "свыня" або подібні епітети.
Якщо свій - "широкоформатна персона" або "обличчя з горизонтальним скроллом" Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 9118

Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 7598
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Тут главное сильно не напрягаться...а то харя треснет...
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ТУТ ГЛАВНОЕ ЧТО ВСЕ ДАУНЫ ОТ ПОРОХОХРЯКА ОБСУЖДАЮТ МОРДУ А НЕ ДЕИСТВИЯ, В ЭТОМ ОНИ СИЛЬНЫ НА БОЛЬШЕЕ МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ, А ЗАЧЕМ???
25% **** УЩЕРБНЫХ)))
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У Зебилов в таком случае мозгов вообще нет.
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Сорок один - мордвин, сорок два - мордва. злийся в лахтинський унітаз. У вас сьогодні роздають чеські айпі. Спам.
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Подивіться на це стомлене війною обличчя зубожілого українця, якого обікрав Порошенко... Воно обнадійливо говорить всім нам: Нарешті, епха бідності - закінчилася! Нові обличчя нового преЗедента, нарешті врятують Україну. Памятається, що це вже десь було: "Я, і мая маладая *******, ми что-то дєлаєм важноє для всєх вас..." Згадали ?
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ТУТ ГЛАВНОЕ ЧТО ВСЕ ДАУНЫ ОТ ПОРОХОХРЯКА ОБСУЖДАЮТ МОРДУ А НЕ ДЕИСТВИЯ, В ЭТОМ ОНИ СИЛЬНЫ НА БОЛЬШЕЕ МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ, А ЗАЧЕМ???
25% **** УЩЕРБНЫХ)))
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Его "действия" недалеко от морды ушли.
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Кому ви відповідаєте? Це лахтинський троль. Кацап на ставці. Спам, спам і ще раз спам.
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не 25. 15% - 8%(админресурс и фальшак) =7%. именно столько дают опросы панамским патриотам. барыга ещё башляет своим ботам.они и надрываются. скоро работу искать...
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так когда уже порохоботов распустят? вроде как, зебилы, 20мая последний срок был Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 5637
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Лахта, закривай лавочку. Ми хочемо побачити справжні істерики справжніх зебілів, а такі поци як ти лише заважають.
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весьма вероятно, что после пары арестов, барыги и свынарчукив и демонстрации агента лолиты на параше слуга народа возьмёт 60% и мажоритарка будет у того кого поддержит зе. народ уже не тот и за кило гречки или зупынку не поведётся. не для того 75% отдали, чтобы свынарчуки народ опять в стойло загнали.
барыга капут. Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук - Цензор.НЕТ 2443
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Так РАДА не проголосовала за закон, мажоритарщики вообще ни голоса не дали! Как этот закон можно принять с этой преступной РАДОЙ?
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А де плани від Б до С. Секрети???
Якийсь новий маланський зехер, чи то на івріті абетка.
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А де плани від Б до С. Секрети???
Якийсь новий маланський зехер, чи то на івріті абетка.
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Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, В или С, - представитель Зеленского Стефанчук

Узеленского знатные тактики, которые на шаг вперед не могут просчитать к чему приведут их заявления, вчера они распускают Раду, сегодня хотят что бы депутаты проголосовали за законопроект зекоманды, сказочные долбо...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук
 
 
 
 
 
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