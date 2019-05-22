 Реакцію Ради отримали, далі вибудовуватимемо нашу тактику за наявними планами А, В або С, - представник Зеленського Стефанчук

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після позачергового засідання парламенту, на якому нардепи відмовилися розглянути зміни президента Зеленського до виборчої системи.

Нагадаємо, Зеленський пропонував скасувати мажоритарну систему і знизити прохідний бар'єр із 5% до 3%, залишивши при цьому закриті списки партій. Також слід зазначити, що змінювати виборче законодавство заборонено після публікації указу про розпуск парламенту.

На запитання коли буде опубліковано указ і чи спробує Зеленський ще раз змінити виборче законодавство до публікації, а отже, до початку виборчої кампанії, Стефанчук сказав: "Я думаю, що ще будуть консультації. Мені потрібно щодо цього переговорити з президентом".

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Коментуючи, чому Зеленський наполягає на ухваленні виборчого кодексу, що передбачає закриті списки, Стефанчук сказав, що технічно бракує часу, щоб опрацювати відкриті списки.

"Це була спроба Володимира Зеленського зробити крок назустріч. Ми завжди казали, що за виборчий кодекс, але технічно не встигаємо його опрацювати, тому вчора досягли компромісу. Він не найкращий, але дає надію на нову політику, щоб до парламенту прийшли нові люди" , - зазначив Стефанчук.

"У нас є кілька планів, але вони залежали від того, яка буде реакція Верховної Ради. Ми реакцію отримали, далі ми вибудовуватимемо нашу тактику за планом А, В або С, які в нас є", - резюмував представник Зеленського.