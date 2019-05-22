 Я поки думаю над цим, - Гриневич про участь у парламентських виборах

"Наразі я планую працювати. У нас літо - гарячий період, і ми працюватимемо. Зрозуміло, що уряд може змінитися лише тоді, коли коаліція в парламенті запропонує новий склад уряду", - сказала Гриневич агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання Кабінету Міністрів у середу, відповідаючи на запитання, чи планує вона йти у відпустку на передвиборний період, передає Цензор.НЕТ.

Стосовно того, чи має намір Гриневич брати участь у парламентських виборах, вона відповіла, що наразі не вирішила.

"Я поки що думаю над цим. Що мене підштовхує до цього - нам треба продовжувати "Нову українську школу", є багато різних ініціатив, є закони, які ми розробили в Міністерстві освіти. Я розумію, що тут потрібен вплив на цю ситуацію, тому, можливо, мені доведеться прийняти рішення йти на вибори", - додала вона.

Водночас Гриневич констатувала, що команда президента України Володимира Зеленського поки що не провела з нею консультацій.

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На запитання, чи зацікавлена вона в тому, щоб очолити Міносвіти в новому уряді, Гриневич відповіла: "Для цього я маю ще зрозуміти, яке ця команда має бачення розвитку освіти і науки в Україні. Для того щоб співпрацювати, треба мати спільну платформу і бачення змін. Поки що такої дискусії у нас не було".