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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:вибори (3823) Гриневич (317)

 Я поки думаю над цим, - Гриневич про участь у парламентських виборах

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич продовжує працювати на посаді на перехідний період, і поки не визначилася, чи братиме участь у виборах до Верховної Ради.

"Наразі я планую працювати. У нас літо - гарячий період, і ми працюватимемо. Зрозуміло, що уряд може змінитися лише тоді, коли коаліція в парламенті запропонує новий склад уряду", - сказала Гриневич агентству "Інтерфакс-Україна" після засідання Кабінету Міністрів у середу, відповідаючи на запитання, чи планує вона йти у відпустку на передвиборний період, передає Цензор.НЕТ.

Стосовно того, чи має намір Гриневич брати участь у парламентських виборах, вона відповіла, що наразі не вирішила.

"Я поки що думаю над цим. Що мене підштовхує до цього - нам треба продовжувати "Нову українську школу", є багато різних ініціатив, є закони, які ми розробили в Міністерстві освіти. Я розумію, що тут потрібен вплив на цю ситуацію, тому, можливо, мені доведеться прийняти рішення йти на вибори", - додала вона.

Водночас Гриневич констатувала, що команда президента України Володимира Зеленського поки що не провела з нею консультацій.

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На запитання, чи зацікавлена вона в тому, щоб очолити Міносвіти в новому уряді, Гриневич відповіла: "Для цього я маю ще зрозуміти, яке ця команда має бачення розвитку освіти і науки в Україні. Для того щоб співпрацювати, треба мати спільну платформу і бачення змін. Поки що такої дискусії у нас не було".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128279
 
   
 Топ коментарі
 
не может жить и оторваться от корыта, прилипла Я пока думаю над этим, - Гриневич об участии в парламентских выборах - Цензор.НЕТ 8279
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Только в Украине в правительстве Вовы Гройсмана министр образования признается, что ее докторская -- плагиат (ее написали другие люди.. ну и списали по пути) и остается на посту министра. Ну был человек занят государственными делами. Понимаем. Вот только несовместимо это с образованием и наукой.
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Можливо найгірший міністр освіти за всю історію. Гірше Табачника.
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не может жить и оторваться от корыта, прилипла Я пока думаю над этим, - Гриневич об участии в парламентских выборах - Цензор.НЕТ 8279
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Только в Украине в правительстве Вовы Гройсмана министр образования признается, что ее докторская -- плагиат (ее написали другие люди.. ну и списали по пути) и остается на посту министра. Ну был человек занят государственными делами. Понимаем. Вот только несовместимо это с образованием и наукой.
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Да, образования уже нет, а министр все вкалывает и вкалывает. И собирается это делать и при белых и при красных и при зеленых. А училкой в школу не хо-хо?
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За время независимости создано более десяти отраслевых академий наук, которые тоже финансируются из бюджета. Наука должна бы уже расцвести, а не расцветает. Доить бюджет для этого мало.
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Ще ні асвоін бюджет! Як це уходить!? Літо - жнива педоміністра...
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Пусть идет.
Люди из кабмина "украсят" любую партию.
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Можливо найгірший міністр освіти за всю історію. Гірше Табачника.
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Эта тётя завлила всё что только могла. Только красовалась в интервью на ТВ и творила хрень как и другие министры Гнойсмана неуча.
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Ви були професійним міністром, Ліліє. Погано, що після Вас можуть прийти Табачники та подібна йому зелена пліснява.
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Бенины гопники громят государство в ускоренном темпе.
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А он тут при чём ? Для Нетаньяху, Коломойский - частное лицо.
Если у вас есть претензии к нему, направьте их в правоохранительные органы Израиля.
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так громит же государство.. вам как иудею страшно вот и направляйте
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министр-плагиатщица которая развалила высшее образование.. як казав праффесар - праффесиАНАЛка Я поки думаю над цим, - Гриневич про участь у парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1053
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она, похоже, еще не в курсе о зарплате учителя от 4000 долларов, иначе имела бы она ввиду это министерство.
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До 2172 року буде здійснюватися поетапне підвищування.
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Пусть валин нафиг,все мозги запутала выпускникам..
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С новой украинской школой - всё.
Пришел Зеленский и всё похерил.
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Хай би краще це біснувате бабисько подумало про щось корисніше. Про суїцид, наприклад...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ поки думаю над цим, - Гриневич про участь у парламентських виборах
 
 
 
 
 
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