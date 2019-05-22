 Принцип призначення людей у ​​Зеленського - "розпихування найближчих друзів на теплі місця", - Білецький

Порошенку, Януковичу та Ющенку був потрібен певний час, щоб почати призначати своїх кумів, однокашників, масажистів. Зеленський почав це робити в перший день, - пише в колонці для "Української правди" лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
"Андрій Богдан - голова АП. Якщо у вас голова АП - люстрований адвокат Коломойського, то яким би хорошим хлопцем він не був, у вас вже біда", - вважає Білецький.
"Шефіри, Костюки, Трофимови і т.д. Персонально про всіх них нічого не можна сказати: ні хорошого, ні поганого. Жодного дня не були у владі. Ці люди все життя займалися комерційними справами. Але їхні призначення говорять про принцип. Цей принцип - не формування команди, а розпихування найближчих друзів на теплі місця", - вважає нардеп.
Призначення главою Генштабу генерала Хомчака Білецький називає "вишенькою на торті".
"Архітектором наших майбутніх перемог буде творець і виконавець Іловайської операції. Для Президента великим плюсом Хомчака є близькість до Дніпропетровського клану. Влітку 2014-го він не приймав жодного рішення без консультації з Корбаном, якого називав "шефом"", - написав Білецький.
Лідер "Національного корпусу" закликає не дивуватися "результатам дій цієї влади".
"Чудес не буває. Месій не буває. Хочемо реальних змін - треба формувати нову еліту. З тих, хто не фокусами, а справами довів вірність людям і країні", - підсумував Білецький.
Иль рассчитывал, что вазелин его назначит кериныком АП, а не смотрящего от бабломойского (богдана)?
Сначала нам поведай об этом, а потом уже будешь выплескивать в информ пространство свои глупости...
Раньше нада было начинать скулить по этому поводу, раньше, аж со времен Кучмы...
А тепер воно вилізло і =вєщаєт= ...
ставит везде своих друзей и кумовей
Не может быть!!!! Только что-то митинг Белецкого был о другом!!!!
Хватит мозги пудрить людям!!!! Контора Белецкого финансируется Беней!!! Как это украинские националисты промеж ух пропустили вопрос с референдумом по РФ и ОРДЛО??? Как???
Такую шваль Мельник и Коновалец зачистили бы сразу!!!
Подходил к этому быдлу: чмытынгары то такое национализм не знают, кто основоположники не знают, принципы украинского национализма не знают, клятву националиста не знают! Просто Титушня!!! Когда задаешь вопросы говорят, что они за другой национализм в отличии от к примеру ОУН-УПА типа современный(правда какой не знают)! Я так понимаю что Коломойский национализм!!!!
Ублюдки!!!
А про те, що Зеленський, як і його команда, малокомпетентні в питаннях державного управління, було зрозуміло відразу. Тепер це тільки підтверджується "ляпами" нового президента, який нехтує законодавством.
Что ж ты, ****, свой "нацкорпус" на улицу не выводишь ?
Кого буде обслуговувати ?
НАРДЕП ИНСТИНКТИВНО ВСЕ ДОЛЖНОСТИ РАССМАТРИВАЕТ КАК КОРМУШКИ...
а нужно незнакомых людей ставить? прям с улицы хватать и назначать. насильно...
мне тоже не все персрны нравятся. но смотреть будем на дела. пока ясно, что раду нужно разгонять и лучше с запретом на политическую деятельность. беда не столько в том что они не чеситны, а в том что они феерически неумны
А то понавыбирают Певцов и юмористов.
способи запудрювання мозгів елєкторату.
По тим призначенням у верхні ешелони влади,навіть у мене,людини, незаангажованої
нічиїми обіцянками і всякими там надіями на шото харошеє,,виникають,якщо не питання,то не зовсім льогкіє недоразумєнія.
Єслі чесно,то я не дуже удівлюсь,якщо завтра,відкривши на сайті гілку ,де буде мова про призначення, побачу когось із квартала на якійсь ,ну,дуже важній посаді у країні.
Я не порохобот,я не зеленебот,я просто дуже бажаю добра моїй Україні.
Історія повторюється. У попереднього президента теж не було політичної команди і він призначав на ключові для України,пости, своїх, чи то друзів,чи знайомих,чи,просто
потрібних людей.
Хочу помиляться.
Хотя, конечно, становится весьма интересно - а «…сколько ещё друзей, бизнес-партнёров и людей Коломойского будет назначено на ответственные государственные посты. Потому что я хорошо помню, чем закончился поход во власть «любых друзив» пасечника Ющенко.
Мне категорически не нравится назначение одноклассников, соавторов, собутыльников, земляков, посетителей одной синагоги… Я - за профессиналов, представляющих разные регионы, национальности и вероисповедания. За женщин, наконец…» - ©
Але, на рахунок Зеркаль,маю теж свою думку. Скоріше всього, людину поставили перед фактом. А у неї були інші плани. А,можливо,і амбіції............. наприклад,глави МЗС..........
осуждатель...де Нацкорпус...де дії...стухли...здулись...