 Принцип призначення людей у ​​Зеленського - "розпихування найближчих друзів на теплі місця", - Білецький

Порошенку, Януковичу та Ющенку був потрібен певний час, щоб почати призначати своїх кумів, однокашників, масажистів. Зеленський почав це робити в перший день, - пише в колонці для "Української правди" лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Богдан - голова АП. Якщо у вас голова АП - люстрований адвокат Коломойського, то яким би хорошим хлопцем він не був, у вас вже біда", - вважає Білецький.

"Шефіри, Костюки, Трофимови і т.д. Персонально про всіх них нічого не можна сказати: ні хорошого, ні поганого. Жодного дня не були у владі. Ці люди все життя займалися комерційними справами. Але їхні призначення говорять про принцип. Цей принцип - не формування команди, а розпихування найближчих друзів на теплі місця", - вважає нардеп.

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Призначення главою Генштабу генерала Хомчака Білецький називає "вишенькою на торті".

"Архітектором наших майбутніх перемог буде творець і виконавець Іловайської операції. Для Президента великим плюсом Хомчака є близькість до Дніпропетровського клану. Влітку 2014-го він не приймав жодного рішення без консультації з Корбаном, якого називав "шефом"", - написав Білецький.

Лідер "Національного корпусу" закликає не дивуватися "результатам дій цієї влади".

"Чудес не буває. Месій не буває. Хочемо реальних змін - треба формувати нову еліту. З тих, хто не фокусами, а справами довів вірність людям і країні", - підсумував Білецький.