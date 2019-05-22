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Все про:Зеленський (1402) кадри (138) Білецький (84) Богдан Андрій (50) Хомчак (19)

 Принцип призначення людей у ​​Зеленського - "розпихування найближчих друзів на теплі місця", - Білецький

Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький засуджує перші кадрові призначення президента Володимира Зеленського і стверджує, що новий начальник Генштабу Хомчак - "творець і виконавець Іловайської трагедії".

Порошенку, Януковичу та Ющенку був потрібен певний час, щоб почати призначати своїх кумів, однокашників, масажистів. Зеленський почав це робити в перший день, - пише в колонці для "Української правди" лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Андрій Богдан - голова АП. Якщо у вас голова АП - люстрований адвокат Коломойського, то яким би хорошим хлопцем він не був, у вас вже біда", - вважає Білецький.

"Шефіри, Костюки, Трофимови і т.д. Персонально про всіх них нічого не можна сказати: ні хорошого, ні поганого. Жодного дня не були у владі. Ці люди все життя займалися комерційними справами. Але їхні призначення говорять про принцип. Цей принцип - не формування команди, а розпихування найближчих друзів на теплі місця", - вважає нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан не має права обіймати посаду голови АП відразу за 2 критеріями закону про очищення влади, - екс-глава департаменту Мін'юсту з питань люстрації Козаченко

Призначення главою Генштабу генерала Хомчака Білецький називає "вишенькою на торті".

"Архітектором наших майбутніх перемог буде творець і виконавець Іловайської операції. Для Президента великим плюсом Хомчака є близькість до Дніпропетровського клану. Влітку 2014-го він не приймав жодного рішення без консультації з Корбаном, якого називав "шефом"", - написав Білецький.

Лідер "Національного корпусу" закликає не дивуватися "результатам дій цієї влади".

"Чудес не буває. Месій не буває. Хочемо реальних змін - треба формувати нову еліту. З тих, хто не фокусами, а справами довів вірність людям і країні", - підсумував Білецький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128278
 
   
 Топ коментарі
 
Конкурс объявил, просил резюме присылать не, не слышал?


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Все зелебобики говорят, что порошенко то же самое делал. А зеленского разве выбрали не для того, чтоб он не делал, как порошенко?
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А ха ха ха ха
зебзиков разорвет пополам
это же его нацжены "пороха опускали" в Черкассах и "Белецкий это ого го". А теперь то что?
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Вы большущий оптимист - Вы говорите об этой стране в будущем времени.
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Стара методика им. Кучми. А ви думали, що Вовик буде щось робити по-новому? Навкруги нього вже зібралося коло пройдисвітів.
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Тогда, вопрос. На куя он "искоренял" ту систему, а против этой не выведет людей?
Иль рассчитывал, что вазелин его назначит кериныком АП, а не смотрящего от бабломойского (богдана)?
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А у тебя , Билецкий, в команде одни враги? Сам то ты как формировал свою команду?
Сначала нам поведай об этом, а потом уже будешь выплескивать в информ пространство свои глупости...
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Как жи конкурсы, народовладдя, назанчение на должности по проф пригодности. Выходит все по старому по блату по кумовству все свои у корыта....Ой ты лялечка...Не ты ли кловуну "программу" у Пейсобуке писал?? ))Ну помнишь -- на должности по конкурсу, будем советоваца с народом, лол
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Шо то вы, пороховня, не скулили когда ваш бох порошенка понабирал в свою команду своих сослуживцев по армии и друзей по школе? А щас у вас вдруг понос случился!
Раньше нада было начинать скулить по этому поводу, раньше, аж со времен Кучмы...
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К Белецкому можно по разному относица но тут он полностью прав. Мы видим просто банальное распихивание на должности всех Бениных подельников. На самом деле идёт самая настоящая - ротация свиней у корыта!! И как то сразу забылось что кловун визжал у пейсобуке про народовладя, про конкурсы, про совет с народом, да 73%?? Орали про свинарчуков. А тут уже другие свинарчуки у корыта, пока вы своему кловуну у пейсобуке поддакивали.
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Нагадати - хто за Порошенком їздив по Україні з =свинарчуками= ? хто свинок запускав і істерики влаштовував ? хто бив поліцейських ? чиї шмаркачі ?
А тепер воно вилізло і =вєщаєт= ...
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повторяет ошибки Порошенко...
ставит везде своих друзей и кумовей
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офис "квартала" переехал на Банковую, опустевшее помещение можно отдать под съем и косить бабло
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Слава Бене Коломойскому!!! Это дивих наших псевдо-националистов!!!!
Не может быть!!!! Только что-то митинг Белецкого был о другом!!!!
Хватит мозги пудрить людям!!!! Контора Белецкого финансируется Беней!!! Как это украинские националисты промеж ух пропустили вопрос с референдумом по РФ и ОРДЛО??? Как???
Такую шваль Мельник и Коновалец зачистили бы сразу!!!
Подходил к этому быдлу: чмытынгары то такое национализм не знают, кто основоположники не знают, принципы украинского национализма не знают, клятву националиста не знают! Просто Титушня!!! Когда задаешь вопросы говорят, что они за другой национализм в отличии от к примеру ОУН-УПА типа современный(правда какой не знают)! Я так понимаю что Коломойский национализм!!!!
Ублюдки!!!
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Відсотки "за Зеленського" на виборах з'явилися в результаті маніпуляцій свідомістю виборців. Ось технологія подій. У соцмережах "надули" мильний позир груп "за Зеленського", додаючи туди численних "френдів", збільшого з фейкових акаунтів. Потім настала черга "соціологічних служб", які, стали показувати зростаючі відсотки "за Зеленського". Соцслужби, які є комерційними організаціями, природно, працювали на замовника, про якого, відомо чому, мовчать. ЗМІ поширювали результати цих "опитувань", які відповідно впливали на невизначившийся електорат. Зіграли свою роль і вкидання компроматів на колишнього президента Порошенко та його оточення. Наприклад, слідство по свинарчукам велося вже не перший рік, але було виплеснуто на поверхню якраз перед виборами. Все це і "надуло" відсотки рейтингу Зеленського.
А про те, що Зеленський, як і його команда, малокомпетентні в питаннях державного управління, було зрозуміло відразу. Тепер це тільки підтверджується "ляпами" нового президента, який нехтує законодавством.
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треба було більше верещати юля-фаровка.
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Білецький правий, все повторюється, як у 2014р. Піздьож про нові закони, розпуск ради, щасливий вереск однотурових дебілів, бізнес - партнери і любі друзі, покарання попередників - не пріоритет... Все так, як попереджала Ю. Тимошенко - олігархи всунули нам свого болванчика без поняття про економіку і державний устрій... Для повного щастя нам би ще главою уряду темного поца Смєшка - Гордону заробіток...З кожним разом обирають все гірше, при цьому радісно хрюкаючи. Ідіоти! Наступний раз якийсь гордон з хитрою мордою покаже вам макаку і виберете, мозгів то нема...
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Шиза скосила стадо . Як влили в бошки , років з десять назад , "аби не Юлька" , так і бекають . Думати в такій справі і не потрібно , ба більше це вже як наркотик - потрібно обрати гіршого ніж попередній . Вже вироблений свого роду рефлекс , як в собак Павлова, - Юлька!! , все шерсть дибом , оскал і слина на всі боки.
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Варто звернути увагу на дописи , які стосуються виступу Білецького . Навряд чи це дописи думаючих людей.
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Шо вы говорите ? Да быть этого не может. Не дают тебе, андрюша, порулить ?
Что ж ты, ****, свой "нацкорпус" на улицу не выводишь ?
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Хай Бог милує... Я до цих пір дивуюсь, як ви, однотурові ідіоти, могли обрати таке... після кривавого Майдану Так що свинарчуки - це ваша заслуга.
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І шо? Нацдружини вже пікітують, протестують? Чи команди не було?
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Давай Вова , переплюнь Шоколадного ! . Хапни бабла . А потім це стадо тупих баранів , продай Путлєру .
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Кому воно потрібне, це тупе стадо, ні шашлика, ні вовни!
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Не получил теплое местечко? Обидно? А так старался утопить пороха, выслуживался.
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Візьми портрет свого мародера потроха, засунь собі в одне місце і будеш похожий на Чингачгука.
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Класно буде, як він не пройде в Раду.
Кого буде обслуговувати ?
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распихивание ближайших друзей на теплые места", - считает нардеп.

НАРДЕП ИНСТИНКТИВНО ВСЕ ДОЛЖНОСТИ РАССМАТРИВАЕТ КАК КОРМУШКИ...
а нужно незнакомых людей ставить? прям с улицы хватать и назначать. насильно...
мне тоже не все персрны нравятся. но смотреть будем на дела. пока ясно, что раду нужно разгонять и лучше с запретом на политическую деятельность. беда не столько в том что они не чеситны, а в том что они феерически неумны
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Шефиры, Костюки, Трофтмов, Богданов... это не кумовья, это професианалы, это вам любой Ляшко с ходу подтвердит!
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а где в телеэфире пародия на Зеленского и его кумовьёв?
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Интересно, а кого бы Билецкий распихивал на теплые места? Неужели своих недрузей?
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какая отвратительная рожа у доннатного бандита
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"Принцип назначения людей у Зеленского - "распихивание ближайших друзей на теплые места", - Билецкий" - я бы тоже что-то серьёзное доверил тем кого знаю и в ком уверен. Через месяц или два узнаем точно какие у Зеленского друзья. - "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты:"
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Видать нету у вас своего бизнеса, тогда бы поняли, что доверять важные решения своим людям, это регрессия, а не прогресс, ибо он же твой друг,кум,сват, как на него будешь кричать или от него требовать что то?
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Зачем это пустословие? Под заявленную идею переобустройства государства нужны самоотверженные и преданные этой идеи люди! Главное для президента проводить селекцию кадров пока не остануться самые достойные.
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Срочно нужно вернуть Порошенка или хотя бы выбрать кого то нового достойного, например Кривоноса.
А то понавыбирают Певцов и юмористов.
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Проститутка і співучасник подав голос ?
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Вірніше - проститут. Бо штани цим теж промишляють.
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Нє, люди,давайте уже включать мозгі,а не покладаться на всякі рейтінгі і інші
способи запудрювання мозгів елєкторату.
По тим призначенням у верхні ешелони влади,навіть у мене,людини, незаангажованої
нічиїми обіцянками і всякими там надіями на шото харошеє,,виникають,якщо не питання,то не зовсім льогкіє недоразумєнія.
Єслі чесно,то я не дуже удівлюсь,якщо завтра,відкривши на сайті гілку ,де буде мова про призначення, побачу когось із квартала на якійсь ,ну,дуже важній посаді у країні.
Я не порохобот,я не зеленебот,я просто дуже бажаю добра моїй Україні.
Історія повторюється. У попереднього президента теж не було політичної команди і він призначав на ключові для України,пости, своїх, чи то друзів,чи знайомих,чи,просто
потрібних людей.

Хочу помиляться.
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Ну, давайте пока (и только "пока", т.е. - какое-то время) считать, что "первый блин - всегда комом"...
Хотя, конечно, становится весьма интересно - а «…сколько ещё друзей, бизнес-партнёров и людей Коломойского будет назначено на ответственные государственные посты. Потому что я хорошо помню, чем закончился поход во власть «любых друзив» пасечника Ющенко.
Мне категорически не нравится назначение одноклассников, соавторов, собутыльников, земляков, посетителей одной синагоги… Я - за профессиналов, представляющих разные регионы, национальности и вероисповедания. За женщин, наконец…» - ©
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) Якщо жінка- професіонал у справі побудови держави- прапор у рукі і вперед ,-на високу державну посаду. Імхо. Маю право помилятись,але таких ,поки що ,не бачмв.
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Единственную женщину Елену Зеркаль, которую сначала взяли заместителем главы АП, уже отстранили от должности. Или она, как порядочный человек, сама не захотела мараться в это дерьмо, чтобы не портить свою репутацию.
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Мем, ви полєгчє із своїми умозаключєніями. Повірте на слово,не всі вас підтримають....
Але, на рахунок Зеркаль,маю теж свою думку. Скоріше всього, людину поставили перед фактом. А у неї були інші плани. А,можливо,і амбіції............. наприклад,глави МЗС..........
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зеленский у тебя сто дней..шо ты там на стадионе наговорил..ага тарифы ага лекарства. ага цены на продукты и тд и тп.. а нет то через сто дней последуеш за яныком..мы то понимаем почему ты авакяна держиш.это оже еврей только армянскийно есть одно но в нацгвардии еврей только он один...
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Лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий осуждает первые кадровые назначения президента Владимира Зеленского и утверждает, что новый начальник Генштаба Хомчак - "творец и исполнитель Иловайской трагедии".Источник: https://censor.net.ua/n3128278

осуждатель...де Нацкорпус...де дії...стухли...здулись...
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То есть хороший человек - это не профессия.
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це каже "депутат", що ни разу не висидів засідання ВР?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПринцип призначення людей у ​​Зеленського - "розпихування найближчих друзів на теплі місця", - Білецький
 
 
 
 
 
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