 Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"На мою думку, новий уряд буде сформовано після виборів, коли будуть парламент і нова коаліція. Це не моя думка, це так законодавство говорить, і іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз раптом виникне якась така ситуація, коли замість одного уряду буде інший", - заявив Герус.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський призначив члена своєї команди, який відповідає за питання енергетики та ЖКГ, Андрія Геруса представником глави держави в Кабінеті Міністрів.
Також на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв негайно подати у відставку. За словами міністра екології Остапа Семерака, Верховна Рада зобов'язана розглянути заяву Гройсмана про відставку протягом 10 днів.
Мафія буде діяти на зло. І до дупіти їм Україна.
С другой стороны, ***** Коломойского сама ставит себя вне закона. Еще пара месяцев такой деятельности, референдум по сдаче Роисе и за его жизнь в Украине уже никто не даст ломаного гроша.
А 73% безмозглых амеб собой ЗЕбеню закрывать не будут.
От Яныка тем, шо даже в мелочах сцытся ответственности за свои решения.
Пока ещё рано говорить чем отличается Зе от других президентов,дайте ему хотя бы сто дней работы,а там посмотрим
Ему только 3-й день пошёл.
зебеня ничем не отличается от всех предыдущих)) не сотвори себе кумира - слоган умных и не наивных))
Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
Ukr_Che @Ukr_Che 8 мин.8 минут назад
медведчук на 112.
Конституция, да, нарушена, но так нужно.