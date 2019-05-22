 Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На мою думку, новий уряд буде сформовано після виборів, коли будуть парламент і нова коаліція. Це не моя думка, це так законодавство говорить, і іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз раптом виникне якась така ситуація, коли замість одного уряду буде інший", - заявив Герус.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський призначив члена своєї команди, який відповідає за питання енергетики та ЖКГ, Андрія Геруса представником глави держави в Кабінеті Міністрів.

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Також на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв негайно подати у відставку. За словами міністра екології Остапа Семерака, Верховна Рада зобов'язана розглянути заяву Гройсмана про відставку протягом 10 днів.