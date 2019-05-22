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 Політика України
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Все про:Кабмін (2866) Герус (13)

 Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус

Представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що новий уряд буде сформовано вже після дострокових виборів до Верховної Ради.

Про це він заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На мою думку, новий уряд буде сформовано після виборів, коли будуть парламент і нова коаліція. Це не моя думка, це так законодавство говорить, і іншого шляху немає. Я не думаю, що зараз раптом виникне якась така ситуація, коли замість одного уряду буде інший", - заявив Герус.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський призначив члена своєї команди, який відповідає за питання енергетики та ЖКГ, Андрія Геруса представником глави держави в Кабінеті Міністрів.

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Також на сьогоднішньому засіданні уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв негайно подати у відставку. За словами міністра екології Остапа Семерака, Верховна Рада зобов'язана розглянути заяву Гройсмана про відставку протягом 10 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128272
 
 
 Топ коментарі
 
Еще не вся ЗЕманда из Роиси вернулась.
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ростом, конечно, и знанием языков)))
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Он уже украл 5 лет у всей Украины. И все идет к тому, что сдаст независимость Украины.
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Подати новий склад уряду і отримати 90 голосів за? З цими депутанами каші не звариш.
Мафія буде діяти на зло. І до дупіти їм Україна.
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А не ти та такі, як ти, цей склад ради обрали? Обрав, то чому тепер плюєшся?
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Влажные фантазии младой команде нужно оставлять под своим одеялом, а не выносить на люди. После отставки премьера, всё правительство складывает свои полномочия. А кто будет управлять экономикой 2 месяца. ты подумало *********
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экономикой управляет правительство в чучхэ. чем меньше эти бандиты лезут в экономику тем лучше
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можчто свобада под пупсом? мож пора уже из-под бандитов вылазить?
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Надо жить сегодня,а не после выборов.Чем зе отличется от пети?От яныка?Пока ничем.
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Он пока ничего не украл у народа в отличии от яныка и пети )
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Он уже украл 5 лет у всей Украины. И все идет к тому, что сдаст независимость Украины.
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Украл петя, и не только время, но и кровавые деньги укроборонпрома и не только.
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Для вас привычнее "государственная измена".

С другой стороны, ***** Коломойского сама ставит себя вне закона. Еще пара месяцев такой деятельности, референдум по сдаче Роисе и за его жизнь в Украине уже никто не даст ломаного гроша.

А 73% безмозглых амеб собой ЗЕбеню закрывать не будут.
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Іван Баканов у СБУ і без В, Зради папочки на бариг знайде і витягне на світ?
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От Пети тем, шо готов лечь под Роисю.
От Яныка тем, шо даже в мелочах сцытся ответственности за свои решения.
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А кто тебе не даёт жить?
Пока ещё рано говорить чем отличается Зе от других президентов,дайте ему хотя бы сто дней работы,а там посмотрим
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Ему и трех хватило, чтобы слова разошлись з действиями.
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Та пока от пети и яныка он отличается ВСЕМ.
Ему только 3-й день пошёл.
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теам что он не воровал. а твои персонажи никогда не работали ни минуты и всё накрали
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хотелось бы услышать о претендентах на ГПУ и премьера.
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Этот закон читать, этот не читать, в этот рыбу завернем........
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т.е. знающих дело нет)) а своих проверенных кумовей и дружбанов не хватает)))
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На счет кумовей это к пете, он под них даже законы ломает
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его бурятский помощник знает точно как ломать законы )) так что шмаркля будет только подписывать,не читая и не вникая, т.е. тоже ломать законы))
зебеня ничем не отличается от всех предыдущих)) не сотвори себе кумира - слоган умных и не наивных))
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Ну да, у свина кумовьев хватало на все, даже должностей не хватало
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а что шмаркля не человек?? и у него нет кумовей и друзей??
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для евреев это не существенно как их склонять))
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он мне персонажа из 12 стульев напоминает
Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
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про барыгу этого не скажешь. ему не стыдно. это скорее паша эмильевич. тащит всё
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агент лолита панамо-офшорный полководец мальвинский. великий дебатчик, марионетка свынарчуков(кстати, где они??????)
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простите, вы о чем? летом в14 году он вообще в душе не имел что такое война и как воевать, уже зимой 15 го особенно после обстрела марика градами, п.зды стали давать так что мама негорюй, наша арта утюжила быдлобамбас всем чем можно что я аж жопой воспылал что арт ресурс выработан, пока рашка незаскулила и не призвала аж наблюдателей оон, но ты ж смельчак из под впна, наверное так оскорблять удобней
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А с нашим законодательством есть другие варианты? Зеленский и так постарался Гросе сократить этот срок на скоко возможно.
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Грося сегодня подал заявление в ВР об отставке, а поскольку рада распущена мог этого и не делать. Просто завтра оформит увольнение у усё. Он не холуй, чтоб обслуживать олигофренов в клоповнике на банановой
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Сколько можно зебилов за нос водить? Мне уже за знбилов стыдно. Списки в студию!
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вот честно, я бы на их месте дальше месяца не загадывал. мало ли чего...
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Прямо "Кин дза дза" какая-то. Правительство на другой планете обитать будет.
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нужно Московии...

Новое правительство будет сформировано после парламентских выборов, - Герус - Цензор.НЕТ 7497 Ukr_Che‏ @Ukr_Che 8 мин.8 минут назад
медведчук на 112.
Конституция, да, нарушена, но так нужно.
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давай тебя убьем? ну так нужно)))) а как же закон один для всех? а зебил
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та ты шо, а мы думали завтра))) он люй вообще за идиотов считает, или обращается к зебилам?))
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Пора этих "народных" обранцев отправлять в глубокий тыл и этим должен заняться народ, потому что их оттуда не выгонишь с...раной метлой.
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Обожаю пеньковатых, которые, не задумываясь, вещают от имени "народа"? "Сраной метлой", гришь? А ты вот подумай, прежде, чем срать на метлу, приводя ее в готовность, не этот ли твой "народ" в 2014 году избрал этих "обранцев"?
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где-то уже эта методичка цитировалась недавно Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус - Цензор.НЕТ 174
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Йозеф Швейк: "Пожар в бардаке во время наводнения".
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Когда увидит народ эту кодлу,ой пардон правительство,хрен кто за служанок проголосует...А так...вот получим АБСОЛЮТНУЮ ВЛАСТЬ! вот тогда и будем править...Жаль с закрытыми списками не получилось.А то бы чего проще - смотри российский сериал и голосуй втёмную.Лохами ж родются!
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капец, до сих пор не нашли людей для правительства Новий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус - Цензор.НЕТ 7487 или там будет такой состав, что мы все обалдеем и рейтинг зеля начнет терять до выборов в ВР
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовий уряд буде сформовано після парламентських виборів, - Герус
 
 
 
 
 
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