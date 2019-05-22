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 Політика України
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 Кремль сподівається, що Європа вплине на Київ у питанні мови

Кремль розраховує на вплив, який Європа може здійснити на Київ для відновлення прав українців, порушених законом про мову.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Російська сторона порушує це питання активно, ініціативно під час своїх контактів з європейськими лідерами, - наголосив він. - Ми сподіваємося, що вони зможуть використати свій вплив на українську сторону, щоб сприяти забезпеченню цих прав".

"Ми хотіли б, щоб в Україні забезпечувалися права національних меншин, - додав Пєсков. - Ми знаємо, скільки людей розмовляє російською мовою в Україні, і, звичайно, ми все-таки воліли б бачити, щоб права цих людей були забезпечені. Зараз, на жаль, про це говорити не доводиться".

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

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15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зазначивши про його виняткову збалансованість.

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського "мовного закону".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128271
 
 
 Топ коментарі
 
Тешь себя надеждами... савченками.... ЁРШИК УНИТАЗНЫЙ!!!))))
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"Мы хотели бы, чтобы на нарасии обеспечивались права национальных меньшинств,
- Мы знаем, сколько людей говорит на адыгском,татарском,удмуртском,ненецком,якутском и других языках на нарасии, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится".
МИД Украины
Источник: https://censor.net.ua/n3128271
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гнида усатая в россии кроме русского,другой низзя,даже в крыму единственную украинскую школу угробили..пидары кремлевские брехливые
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На своем примере поясню. Язык (читай русификация), это инстумент для подавления национальной идентичности, превращения в себе подобных не только на языковом уровне, но и на ментальном. Наглядным примером того за что борется сейчас ********, это Донбасс. Массовое переселение туда быдла из рф и всяческая поддержка спецслужб ссср через книги, кино, анекдоты, специфику преподавания, размещение производств и потребителей на разных территориях(перевязка регионов), когда годами вдалбливалось превосходство некого советского индивидуума над всеми остальным дали свои плоды. Многие, как выяснилось, оказались готовы, за кусок хлеба, лизать зад, другой нации, которая уничтожала их род десятилетиями, совершенно забыв о национальной гордости. Так, к сожалению повелось, что образованные люди более стойки в своих убеждениях, а "рабочий класс", выращеный на лозунгах, передает по наследству раболепие перед начальством. Поэтому в людях с тяжелыми условиями труда, при поддержке "вовремя" подсунутых 100гр., убить национальную гордость намного проще. Мое мнение не есть каким то актом неуважения к рабочим или людям без высшего образования, многое зависит от конкретного человека и условий в которых он находится. Я родился на востоке и везде, кроме дома, слышал толко русскую речь. Борюсь с последствиями этого. Очень сложно дается техничекий украинский, НО я категорически За этот закон. Никакго 2го гос языка(русского) не должно быть! Меня лично все устраивает. Нужно как в прибалтике, не знаешь язык страны, ты "полугражланин". И плевать, что и кому там не нравится. Это банально звучит, но все начинается с игр и сериалов. Кто старше, помнят, как даже в центральных регионах было "стыдно" говорить на украинском. И это было не случайно. Поэтому хер им а не русский!
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Полностью согласен с вами. Кстати в Прибалтике русскоязычные считают, что лучше быть гражаданами второго сорта, но жить в современной европейской стране, чем получать паспорт с двухголовой курицей и жить в рабстве и нищете.
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