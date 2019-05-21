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 В Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання

У вівторок розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання. Понад 160 тисяч абітурієнтів складатимуть ЗНО з математики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"21 травня понад 160 тисяч осіб розпочнуть основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року тестуванням з математики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50.

Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,
- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;
- запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

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"У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнта до пункту проведення ЗНО допущено не буде", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що маршрути до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Рекомендуємо взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою", - йдеться в повідомленні.

Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

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Також не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання речі (верхній одяг, парасольки, сумки, книжки, калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, засоби, предмети, прилади) учасники ЗНО залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті - 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, - 62.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:

- з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
- на встановлення відповідності("логічні пари") (№ 21–24); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
- відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване (№ 25, 26) і неструктуроване (№ 27–30); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;
- відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33); розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127939
 
 
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А чо клован не разогнал ВНО это же порождение преступной власти папередника. Махать саблей так махать. Ми старый подлый мир разрушим...... так его до основания в руины.
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Однокласник вирішив отримати вищу освіту. Зібрав усі документи, з'їздив до свого прошлого технікуму, що б оновити атестат успішності. Вступив, та закінчив. А йому, на хвильку, тоді було далеко за 45.
Так каже, Боже, які недалекі туди вступають... Вчитись не хтять, а оцінки мають. Поступити дуже складно, а вони там... Бездарі та й годі.
А той, хто хоче, знає, вміє в більшості пролітає в подальшому навчанні в закладі Академії.
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