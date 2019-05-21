 В Україні стартує зовнішнє незалежне оцінювання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"21 травня понад 160 тисяч осіб розпочнуть основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року тестуванням з математики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що допуск абітурієнтів до пунктів тестування триватиме з 10:15 до 10:50.

Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11:00.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

- оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання,

- паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті;

- запрошення-перепустки для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

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"У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті, або за умови надання копій цих документів абітурієнта до пункту проведення ЗНО допущено не буде", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що маршрути до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання розміщено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Рекомендуємо взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також, за бажанням, прозору пляшку з питною водою", - йдеться в повідомленні.

Також в УЦОЯО нагадали, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.

Учасникам ЗНО під час проходження тесту з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

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Також не передбачені процедурою зовнішнього оцінювання речі (верхній одяг, парасольки, сумки, книжки, калькулятори, вимкнуті мобільні телефони, інші засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, засоби, предмети, прилади) учасники ЗНО залишають у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії тестування.

На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті - 33. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, - 62.

Сертифікаційна робота містить завдання різних форм:

- з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

- на встановлення відповідності("логічні пари") (№ 21–24); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

- відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване (№ 25, 26) і неструктуроване (№ 27–30); відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

- відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33); розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.