 Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.
За даними штабу, від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Водяне;
- з великокаліберних кулеметів - біля села Гнутове.
"Унаслідок обстрілу один український захисник дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на кожен обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.
навіть в коментах) до цієї новини прошкові кидають лайно...
я не прихильник зелі, але зараз потрібно єднання всіх Українців,
і це не те шо робила влада порошка!