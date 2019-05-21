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 Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ, один український військовослужбовець дістав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Водяне;
- з великокаліберних кулеметів - біля села Гнутове.

"Унаслідок обстрілу один український захисник дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб

Зазначається, що на кожен обстріл противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб 01
Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127938
 
 
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швидкого одужання пораненому ...

навіть в коментах) до цієї новини прошкові кидають лайно...
я не прихильник зелі, але зараз потрібно єднання всіх Українців,
і це не те шо робила влада порошка! Від початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб - Цензор.НЕТ 1007
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Даже тут зеботы пытаются выгородить своего хозяина. Когда на крови торговать закончите то с рашкой?
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зелупа, урод, почему до сих пор не прекратил огонь? булава короткая?
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осторожно. сегодня админит тот, кто вчера на бульваре орал за кадром: "Дякую, Володимире Олександровичу!".
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби противник двічі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - штаб
 
 
 
 
 
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