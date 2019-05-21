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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій

Україна не потребує турботи представників влади РФ, Москві варто припинити втручатися у внутрішні справи нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав постпред України при ООН Володимир Єльченко після вчорашнього засідання Радбезу.

"Нам не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій", - написав він, відреагувавши на слова російської кореспондентки, яка процитувала російського постпреда Василя Небензю про те, що РФ нібито "хотіла послати сигнал, що для об'єднання українського суспільства не потрібно ухвалювати мовні закони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову

Як повідомлялося, в понеділок у РБ ООН на голосуванні західні країни заблокували обговорення теми українського закону про мову.

Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127937
 
   
 Топ коментарі
 
Дали касабам по ........алу. Ельченко - Небензе: Украине не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое - Цензор.НЕТ 6397
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На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепку чуть назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат (с)
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Пусть лишенцы друг другу подают сигналы по трубам отопления
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Это тебе Украинский народ сказал о том что, что желает нормальных отношений с кацапами?
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Это ломка от недополученных рошенок.
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А чего же ты за пять лет никак не распрощался.
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От противні кацапи. Всюди намагаються свого носа всунути. Послав же Всевишній сусідів таких.
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На жаль,у нас в країні своїх кацапів відсотків тридцять,і вони не приховують своєї зневаги до України,особливо зараз.І це не обов'язково російськомовні громадяни,вистачає й україномовних.
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кацапи бажають об'єднати українське суспільство скасуванням мовного закону ))
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Після Зєлю я не впевнений що у них це не вийде.
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Ну не знаю..
Кажуть, що парламент розпущений незаконно, тобто невідомо наскільки буде легітимною новообрана рада, це стосується всіх прийнятих нею законопроектів.
Розпущений парламент мовний закон точно не скасує.
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А що,було вже рішення КС про правові підстави для розпуску Ради та указ Зеленського?
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послал же Бог имечко для дипломата ********.... откуда в нем столько уверенности в том , что украинцы ТОЛЬКО И ДУМАЮТ О ТОМ КАК БЫ ИМ залезть в гавняное болото и сидеть там вместе с кацапами по подбородок в гавне и квакать? ******** ты дурак?
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Бог шельму метит. он не дурак - ему просто по должности положено...
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Польская.
"Нех бендзе похвалены" - (Niech będzie pochwalony!) - приветствие польских католиков; обращение во хвалу Богу...
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У кацапні це сенс їхнього життя: чо там у хохлов.
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Как можно все время что-то требовать и одновременно просить оставить в покое.
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тепер не тільки кацяпи кидаються лайном, а й прошкі), шо є залишаються у владі...
мігби) послати кацапів, куди подалі, але вибрав "залиште нас в покої" - це концентрат "дипломатії" великого)) чоколятного "дипломата")))))пороха)))))))))) Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій - Цензор.НЕТ 8167
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Звичайна безграмотність,а можливо ранкове похмілля.
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На стол вскочив, чинарик дунув,
Поправив кепку чуть назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат (с)
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"Національна ідея України це - ********** от нас!"(с)
Лесь Подерв'янський
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словами справі не зарадиш
тілько в лоб
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій
 
 
 
 
 
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