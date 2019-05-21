 Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав постпред України при ООН Володимир Єльченко після вчорашнього засідання Радбезу.
"Нам не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій", - написав він, відреагувавши на слова російської кореспондентки, яка процитувала російського постпреда Василя Небензю про те, що РФ нібито "хотіла послати сигнал, що для об'єднання українського суспільства не потрібно ухвалювати мовні закони".
Як повідомлялося, в понеділок у РБ ООН на голосуванні західні країни заблокували обговорення теми українського закону про мову.
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html
Кажуть, що парламент розпущений незаконно, тобто невідомо наскільки буде легітимною новообрана рада, це стосується всіх прийнятих нею законопроектів.
Розпущений парламент мовний закон точно не скасує.
"Нех бендзе похвалены" - (Niech będzie pochwalony!) - приветствие польских католиков; обращение во хвалу Богу...
мігби) послати кацапів, куди подалі, але вибрав "залиште нас в покої" - це концентрат "дипломатії" великого)) чоколятного "дипломата")))))пороха))))))))))
Поправив кепку чуть назад,
Слюну сквозь зубы смачно сплюнув,
Взял слово русский дипломат (с)
Лесь Подерв'янський
тілько в лоб