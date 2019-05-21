 Єльченко - Небензі: Україні не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Twitter написав постпред України при ООН Володимир Єльченко після вчорашнього засідання Радбезу.

"Нам не потрібні жодні сигнали. Просто дайте нам спокій", - написав він, відреагувавши на слова російської кореспондентки, яка процитувала російського постпреда Василя Небензю про те, що РФ нібито "хотіла послати сигнал, що для об'єднання українського суспільства не потрібно ухвалювати мовні закони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову

Як повідомлялося, в понеділок у РБ ООН на голосуванні західні країни заблокували обговорення теми українського закону про мову.