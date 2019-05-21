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Все про:обстріл (5151) поранення (1410) Донбас (11931) операція Об'єднаних сил (1209)

 Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб

20 травня озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;
- з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Старогнатівка;
- з автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Водяне;
- двічі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населених пунктів Опитне і Красногорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів:
- двічі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новгородське;
- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - в районі населеного пункту Новотошківське;
- з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Золоте-4;
- з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля села Миколаївка Друга.

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"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 20 травня одного окупанта було знищено, ще шістьох - поранено.

Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127936
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання нашому бійцю.
Смерть ворогам !
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разве шмаркля не остановил вчера войну?
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Війна стій! Раз-два.
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Одужання нашому бійцю.
Смерть ворогам !
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Каким ворогам, то ж наши люди - повстанцы (c) Зеленский
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" с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм"

Мне казалось, что минскими запрещены калибры, выше 100мм, разве не так?
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Почему клоун не заканчивает войну? Ведь барыги нет - она теперь не выгодна.
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потому что соевый закончил за две недели! Ворог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб - Цензор.НЕТ 7931
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Та причём тут соевый, уже нет его в прошлом он. Теперь парень из народа у власти а не кровавый барыга. Ещё раз, почему этот клоун не заканчивает войну?
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А зачем ему сутки, чтобы закончить войну выгодную кровавому барыге?
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где зарплата в 4000 евро? клоун собирается выполнять хоть одно своё обещание?
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Он заторчал чтоли, сутки на отходняк?
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в этих "новостях" вы соевые не можете говном не кидать!
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Вы зеботы лучше объясните, почему такие «новости» до сих пор есть? Ведь у власти парень из народа а не кровавй барыга.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу 10 разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, знищено одного та поранено шістьох найманців, - штаб
 
 
 
 
 
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