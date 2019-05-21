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Все про:Угорщина (466) Зеленський (1309) Адер (1)

 Президент Угорщини назвав обнадійливими перші переговори із Зеленським

Президент Угорщини Янош Адер назвав обнадійливими перші переговори з новим президентом України Володимиром Зеленським, які сторони провели 20 травня після інавгурації новообраного українського голови держави.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", Янош Адер запропонував українському партнерові якнайшвидше створити спільну комісію, учасники якої "у спокійній обстановці зможуть обговорювати всі спірні питання та їхнє вирішення".

За словами угорського президента, його колега Володимир Зеленський схвально сприйняв цю пропозицію.

"Ми зацікавлені в побудові таких упорядкованих і спокійних відносин, які у нас склалися з іншими нашими сусідами. Адже Україна є найбільшою за чисельністю населення сусідньою державою. Ми готові до цього. Водночас я дав зрозуміти, що закарпатські угорці просять не більше ніж дотримуватися закріплених у Конституції і взятих на себе в міжнародних угодах зобов’язань", - наголосив президент Угорщини.

Адер Янош також заявив, що "сьогодні в Україні права угорської меншини більш обмежені, ніж у часи радянської системи". Він додав, що в часи демократії такий стан є "неприпустимим".

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Водночас угорський президент назвав сприятливим те, що новий президент України "продемонстрував відкритість і добрі наміри" у питаннях щодо закарпатських угорців, як-от подвійне громадянство, обговорення стану національної освіти та закону про мову і якнайшвидше вирішення спільними зусиллями та доброю волею пов’язаних із цим проблем.

Янош Адер запросив Володимира Зеленського відвідати Угорщину, щоб обмінятися думками, зокрема про розвиток контрольно-пропускних пунктів та охорону довкілля в прикордонній смузі.

Президент Угорщини висловив сподівання, що такі зустрічі матимуть продовження спочатку на експертному, а потім знову на президентському рівнях.

Прес-служба президента України також повідомила про зустріч Володимира Зеленського та Адера Яноша. "Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію. Володимир Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта", - йдеться в повідомленні.

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Угорсько-українські відносини вкотре загострилися після того, як минулого місяця Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Раніше угорська сторона також різко критикувала ухвалення закону України про освіту 5 вересня 2017 року, який, серед іншого, вирізняється низкою нововведень, у тому числі й ширшим впровадженням української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Попри численні спроби угорської та української сторін врегулювати спірні питання дипломатичним шляхом, повного порозуміння досягти не вдалося. Офіційний Будапешт намагається блокувати євроатлантичні ініціативи України. За останні роки контакти відбувалися переважно на рівні керівників зовнішньополітичних відомств Угорщини та України - Петера Сійярто та Павла Клімкіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127935
 
   
 Топ коментарі
 
"права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы"

Це коли їх танками чавили в 60-х. Мабуть правильно тоді все робилось, якщо було так добре.
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Да, тепрь договориться... и с хуйлом тоже. От Украины ничего не останется благодаря зебилам
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удобнєй не для людей, а для рашкі та угорців.
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Оно украинский выучить не может, не смши
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странный ты, он его знает. А на каком же он тогда с Адером разговаривал?
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т.е по твоему зеля полиглот?

раз говорил с амерами- значит знает английский, раз говорил с венграми- значит знает венгерский, раз говорил с Меркель- значит знает немецкий?

а про переводчика тебе в методичке не написали?
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ты что, не слышал как он по английски чешет? Мутко остался далеко позади. Так что Трамп в следующем году сильно удивится. Если встретится, конечно.
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Звичайний набір обов'язкових фраз при таких зустрічах, Зеленський його ,що "матом" посилати мав по-вашому?
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Адер - политик, ему тоже нужно что-то приятное своим избирателям передать.
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А що блазень готовий пообіцяти тим людям, які бачать рідну мову як державну мову, скільки державних мов він готовий пообіцяти, скільки мов потрібно знати Українцям???
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зебил - мелкий на фото - очень мелкий на всех фото - смешно)))))
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по фото впечатление, что зебил разговаривает с плечом
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работа на этом направлении уже ведётся
Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским - Цензор.НЕТ 6989
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Як це обнадеживающієсч?! Обіцяв Берегово подарувати мадярам?!
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бачать некомпетентність, слабкість, невизначену позицію..
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Там же написано - обещал обговорить вопросы.
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путя теж весь у надіях..
чекає зустрічи Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским - Цензор.НЕТ 2583
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Щось у нього походняк як у Ху...ла. Або як всратий.
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просто туфли похожи. Придется к походке привыкать не только Зеленскому, но и всей стране.
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Точно! вставки щоб вищим здавався! У нас президент тепер теж карлик! Я й забув.
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Але все одно схожі. Не розумію, вони обидва грають роль чоловіка, чи наш копіює їхнього?
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наличие одного комплекса делает схожим разных людей.
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боїться..
уяви собі матьорих генералів, офіцерів... а тут сценічний мужчинка, вчорашній клоун
авторитет просто давить
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значит будет сливать все в угоду хотелок венгрии. там и так уже возле границы с венгрией все на венгерском разговаривают и паспотра раздают. этот договороспособельный зеля нам дорого обойдется...
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ну там 128я не даст им разгуляться пока 10ка на бимбасе и на оборот Президент Венгрии назвал обнадеживающими первые переговоры с Зеленским - Цензор.НЕТ 6467
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Это после отмены той херни что зеленский сейчас может наворотить, пойди он на поводу, она не даст, а нафига давать повод, чтобы потом не давать?
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Та отдать Берегово и окресности угорцям и контакт наладить ,далась воно вам.
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Если официальный представитель государства, которое, в качестве вектора развития политики, подогревает сепаратистские настроения в твоей стране, хвалит твоего президента, стоит подумать - "А насколько этот президент - ТВОЙ?...".
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Зеля перешел на вернгерский? Или на фене мощно речь задвинул?
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Еще такой выпад и зеленый процентов 80% электората лишиться. Прям как Овощ, только тот через год, а этот с первого же дня.
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а ні чір-чір з вуст Зе про інтеграцію з ЄС та НАТО, а угорці першими стоять за те щоби нас там не було і використовують угорське питання, якраз через мовне питання. Чому? Тому що ні РФ, ні Угорщіна не хочуть визнавати Україну повноправною і незалежною, і дбають лише про свої можливості розірвати країну, як Польщу у 1939
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Люди всегда надеются.
Даже Тимошенко надеется)))
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Для Игоря валериевича и Портнова оно уже наступило.
А остальным....
Остальным было четко сказано
-... никому ничего не должен.
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Если порох просто прикрывался патриотизмом, то это не значит что этот закон херовый, это значит что под шумок проталкивались другие. А тебе пора туда, куда свалил твой корефан колесниченко.
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Мой корефан Украина ,а если ты такой патриот как себя позиционируешь общайся на Украинском.Не тот верующий человек который при молитве разбивает лоб об икону .
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рсо)гаварящіє)))- вчіте Українську мову, це вам не завадить!
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а шо за проблеми у чоколятних "коментаторів"))
зеля з угорцем) на вяліком і магучем ізикє поспілкувалися)), в чому проблеми? Президент Угорщини назвав обнадійливими перші переговори із Зеленським - Цензор.НЕТ 5680
а може перекладача)) запросили, він на фотку не вліз, ні?
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переводчик не влез, потому шо шмаркля очень крупный и мускулистый мужычок - заполонил собою всё фото
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о ти розумієш українську - гуд, з гугл транлейт))), мабуть!
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Доброе утро. привет от азирова зебзикам

Президент Угорщини назвав обнадійливими перші переговори із Зеленським - Цензор.НЕТ 6599
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"сьогодні в Україні права угорської меншини більш обмежені, ніж у часи радянської системи" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127935
Та ну, що в срср не примушували усіх знати кацапську мову?, Що угорці в армії не служили?
"питаннях щодо закарпатських угорців, як-от подвійне громадянство, обговорення стану національної освіти та закону про мову"
І за часів совка угорці Закарпаття мали подвійне громадянство?
Маячня якась.
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ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАННО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОБЕСПЕЧИТЬ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА СВОИХ ГРАЖДАН !!!
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Если россии можно забрать у Украины Крым, то почему это не может сделать венгрия с Закарпатьем, ей тоже нужна украинская территория, кроме того глупо не воспользоваться ситуацией, когда в Украине царит такой бардак, а у украинских политиков в головах сплошной хаос и чужие ценности.
Очевидно, что венгрия идет тем же путем, что и россия, тем более, что венгерские политики этого даже не скрывают.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезидент Угорщини назвав обнадійливими перші переговори із Зеленським
 
 
 
 
 
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