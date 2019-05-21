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Все про:Вакарчук (78) фінансування (523) Голос партія (4)

 Я вкладаю в партію свої гроші. Фінансування від олігархів немає, - Вакарчук

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не отримує кошти від олігархів, а також він вкладає в розбудову партії власні гроші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вакарчук заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Ми точно не збираємося брати жодної копійки в жодного з олігархів, або тих, кого вважають олігархами, бо я вважаю неприпустимим говорити про боротьбу з олігархами, а потім приходити і брати в них гроші", - заявив він.

Вакарчук нагадав, що так "деякі роблять".

"Я знаю людей, які щодня кажуть, що треба боротися з олігархами, але насправді ми всі розуміємо, що якби не було олігархів, то (в них) майбутнього теж, можливо, не було б", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо впливати на владу, - Вакарчук розповів, навіщо йде в політику. ВIДЕО

"Ми діємо абсолютно іншим чином, уже сьогодні в нас є десятки досить заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають певний бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують у цей момент", - розповів Вакарчук.

Він додав, що вкладає в кампанію і свої гроші. Крім того, в ефірі програми Вакарчук звернувся до глядачів із закликом, хто хоче фінансово підтримати нову політичну силу на сайті партії "Голос".

"Ми впевнені, що треба по-новому це робити... Ви знаєте, якщо робити по-чесному й ефективно свою передвиборчу кампанію, то вона коштуватиме в рази менше, ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам", - наголосив Вакарчук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127933
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбикам дана команда мочить Вокарчука - это факт. Смотри щас все ники которые топят за клоуна а раньше за Жюлю, щас все будут лить грязь на Вокарчука....Это при том шо ихний клоун по всем параметрам намного хуже и зашкварней.
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Все знали шо клоун проэкт Бабломойского но ты аж усерался бежал за него голосовать, и ничего вот ещё и на форуме ноешь. Ааа Вокарчук может голоса оттянуть от партии "слуга Бабломойског", не в этом ли секрет твоего злобного лая???
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По мне так пусть лучше будут люди Вакарчука, чем пэтины Кононенки и луценки. Чем больше людей, любящих Украину : тем лучше
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А он и есть Петин с Петиными порохоботами.
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Слава ты-ж уже был в парламенте и ушел, чего опять решил лезть?
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Давай Сятослав, помогай чистить Авгиевы конюшни. Убирай петиных порохоботов.
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Як що Бог прийде на Землю і скаже - піду на вибори до ВР, то на ЦН коментатори похерять християнство.
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потому что Бог для всех религиий один, не только христианства.
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парашенкин прихвостень, это он тебя отговорил идти на президентские выборы, боялся пролететь- а все равно пролетел, как гивно по канализаионной трубе
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Ще один компрадорський політичний проект з Британії.
Насмішив Славко про "свої гроші". Це так само як би корова вважала ферму своєю власністю.
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ну и дурак - хотя грабить бпп это святое Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4648
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чем больше у них конкурентов тем меньше возможности пролехть и намухдевать
последнее умеют - педро во 2 тур не проходил Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 7198
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Конечно Вакарчук в отличии от ЗЕ он патриот свой Родины Украины, И конечно никогда не назовёт Украину проституткой и не будет оскорблять миллионов православных Украины . Отличный был был он президент! А теперь маемо тещо маемо, а на жаль маемо украинофоба ...резидента . И маемо наверно его слугу но не украинского народа только да первого протестного "Майдана" а вернее уже до третьего но самого грозного, вовремя сбежать уже никому не получится..
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Зе тоже никогда плохо не отзывался об Украине, не нужно говорть о его ролях, где он высмеивает политку Порошено.
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Вырванные слова из текста,он говорил о правительстве ,что постоянно просим денег,а имеем их у олигархи в офшорах в 10000 раз больше.Надо мозги иметь ,чтобы понимать,а у тебя полное отсутствие,порохобот
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Не понимаю, почему соя боится Славика? У вас жеж 25% 😷
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його бояться зельонкіни.
так гавкотять, аж піна з рота валить.
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соя у Зеленского и Славика разный электорат. Если за Зеленского проголосовало 73%, это не значит, что за него. Там большая половина против пеци. Смотри результат первого тура около 32%.
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Да они не боятся его,он как раз с ними очень близко,с ним Пенчук,Сорос.))))
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Вот и хорошо. Раз Славик с пецей, то вся соя может голосовать за Славика. пеце передивать не стоит 😷. Да соя?
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Якось народеЦ підзабув, на чиєму рейтингові виїхав Зельонский..
Я в шоці, як ці парнокопитні настільки швидко змішали людину з брудом.
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так, бояться, що Славко відбере свої відсотки
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уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людейИсточник: https://censor.net.ua/n3127933

Но чего захотят эти состоятельные люди, они ведь деньги не просто так вкладывают.
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не повіриш, просто так вкладають. бо підприємці і ризикують. Так звикли.
Мабуть не хочуть щоб їхні діти жили в сруцкому міре.
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Славик за что папа получил "Ярослава Мудрого" после выборов во Львовской области? Я вкладываю в партию свои деньги. Финансирования от олигархов нет, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 3251
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нехай перше ліцо держави цю моду запровадить..
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жду предвыборных концертов - Океана Эльзы - на всех стадионах Украины))))))))))))
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Люди вглядываясь в лица политиков, зачастую делают вывод о них по мимике, выражению глаз, осанке.... и ошибаются--забывая о том,что --политик,это всегда актёр,который носит с собой связку "масок" на каждый случай. Пример Порошенко, у которого очень получалось изображать скорбную мимику лица,с трагическим оттенком на публике, но сам олигарх , вполне возможно, в этот момент думал о другом--солнечных Мальдивах или о цифрах с многими нулями, которые пришли на его счёт....У Вакарчука этих масок притворства почти нет,наверное он более честный чем многие,но,глядя на него,бросается в глаза некая слабость, так сказать "политическая" импотентность, и он её уже раз показал,когда сбежал с парламента. Поэтому, его партия "Голос",он сам, обречены и напоминают "Самопомич" в конце переродившуюся в "самонемич".
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В любом случае - спасибо, Слава, что ты наконец-то отважился вступить в эту грязь...
За тебя хотя бы не стыдно будет проголосовать (пока, хотя бы), - а не как раньше, скрипя сердце, выбирая кандидата, который кажется меньшим злом.
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Славік, а чому б не почати створювати свою партію ... ну ... хоча б з програми там, уставу, оприлюднити перший баланс на момент створення?
Часу не вистача? То чому ж зволікав до липня 2019-го.?
Отож..... з цього роя не вийде ні ху, ні я.
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это деньги на ветер...наберёт 1,2% максимум его Голос.. лучше б деньги отдал на развитие кружков песни и танца в сельской громаде
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Так звана "партія" Вакарчука це спромога сісти в останній вагон...Алє вже запізно, поїзд вже поїхав...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ вкладаю в партію свої гроші. Фінансування від олігархів немає, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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