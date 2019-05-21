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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Я братиму участь у виборах до Ради, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

"Я братиму участь у парламентській кампанії і цього тижня я про це скажу", - заявив Гройсман в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Гройсман оголосив, що йде у відставку з поста глави уряду.

Також він заявив, що президент України Володимир Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127930
 
 
 Топ коментарі
 
Давай в партию к Вакарчуку...все равно все вы люди Петра.
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Из тюрьмы ето трудно будет сделать. Да и рейтинги у тебя торговца труселями до премьера были 3% а после того что ты со страной сделал в минус зашли.
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Давай в партию к Вакарчуку...все равно все вы люди Петра.
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Вакарчук,Кернес и Труханов такие разные и все таки вместе
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по факту это - зебилы однако - По данным Lb.ua союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".Источник: https://censor.net.ua/n3127838
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Лахта несет бред не приходя в сознание. Главное успеть скопипастить тупой пост и потом залайкать ботами.
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да, минстець всегда так работал, мы в курсе
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бедный зеля- кругом одни люди петра
с кем же он теперь коалицию в ВР будет создавать? Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2131

- юлька- политический мусор
- все остальное- люди петра
- рабинович и бойко?

ладно- подожду ваших новых методичек Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2131
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С сегодняшнего дня политическим мусором стал пєдя
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а по факту моего поста есть что ответить?
или если вы не пишете в своих комментах слово "петя, порох, пєдя"- вам работу не засчитывают?
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Если он наберет 73% то ему не нужно нискаким ворьем и с соевым ни с рыговским обьеденяться. К тому же Педро если и пройдет в Раду то с такими мизером что посадит своих трех человек в углу и никому они нах. не нужны будут. Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4478
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Если он наберет 73% Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3684 Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3767

а ты наивный фантазер, а почему не все 100 %?
показатели первого тура, вот приблизительные показатели выборов в ВР

или ты думаешь за зелю голосовали только одни патриоты?
допа и шухрич тоже за него голосовали- и потом побежали в интернеты всем это рассказывать
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У "политического мусора" такой же рейтинг как у Блока панамских патриотов.
И теперь думай то ли БПП унизили, то ли БЮТ возвысили.
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Перехватує Гройсман електорат Смешка і Гриценка, як "крепкий хазяйственник". Всіх, не всіх - але до осені зебіли розчаруються в кумирі. Навіть тут, в бутуса - вже виводяться. Залишились або боти з ольгіно, або таке дебільне сміття, що й нікому не потрібне.
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Гройсман не найгірший варіант. Хоча б зрозуміло чим диха.
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Вiдпочити йому треба. Досить вже про нарiд дбати. I так схуд, куди тiльки мама дивиться?
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Нарідний азіровець,палися разом з мамай.
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Пугает, св0л0чь, на ночь глядя, нас похудевший этот дядя.
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да, а чего он так внезапно похудел почти вдвое??????
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100%! На выборах винницкого директора рынка Гройсман наберет больше голосов!
А как все хорошо начиналось!
Я буду участвовать в выборах в Раду, - Гройсман - Цензор.НЕТ 304
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Из тюрьмы ето трудно будет сделать. Да и рейтинги у тебя торговца труселями до премьера были 3% а после того что ты со страной сделал в минус зашли.
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Гнойсман идет на выборы с лозунгом: *Тарифы и цены для народа снизить нельзя АТО економика рухнет*
Ну давайте дебилы голосуйте за етого урода. Заодно и узнаем сколько дебилов и рабов в стране.
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да-да, якщо уродів, то те, що люмпенів аж 73% - вже відомо
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Учавствовать можешь, но какой смысл, разве что как Рома Насыров в первом туре президентских с рейтингом 0,01%, давай будет смешно.
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Похоже досрочные выборы в Раду дело решенное. Многие партии и блоки уже успели заявить о поддержке роспуска и о готовности к досрочным выборам. Грося так вообще аж из штанов выпрыгивает, так боится не успеть влезть в раду, уже даже в отставку подал
В принципе это ожидаемо, наиболее выгодны досрочные выборы Пете, не придется ждать полгода и не нужно постоянно поддерживать "в тонусе" своих симпатиков, дороговатое удовольствие, да и разбегутся за полгода. Как это будет обстряпано с точки зрения конституционности не очень ясно, но не даром сегодня было сообщение, что некий суд полгода назад делал запрос о поименном составе коалиции, и не получил ни шиша, т.о. можно считать, что коалиции нету уже полгода. Правда тут сразу возникают вопросы к Парубию, но его либо сольют, либо попросту замнут неудобный вопрос
Так что готовимся к досрочным выборам депутанов
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У таких депутатів рівень такий, що можна школярем замінити.
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Всего наилучшего друзья . Слава Украине !!!
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кому он нужен? этот порошенковский прихвостень с винницким рыночно-базарным образованием
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Каждый персонаж правительства Порошенка уходя идет своим путем с отдельной личной партией - их что на улице всех нашли? ыч независимые все какие
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Они живут в параллельной вселенной, в зазеркалье... думают, что им народ по ошибке дал пинка под зад...
Поэтому, еще надеются, что народ их опять выберет и жизнь потечет привычной чередой - рестораны, взятки, откаты, Мальдивы!


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Угрожаешь шо ли?Участвуй,хрен с тобой.Пусть народ на тебе,хоть бабла заработает,если не кинешь конечно,как твой земеля Петя.
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Их в дверь,они в окно...
Как их выгнать,не подскажите?
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отправить в Роттердам, их любимый город +
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O Lena Vorobets ну разве сначала собрать на стадионе в Киеве (как Пиночет) а потом вывезти на остров Змеиный под румынскую границу.
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Подсказать, что исправит горбатого?
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Иди на хер уже ! Ты своё уже отсидел в кресле премьера , теперь по тебе другая отсидка плачет . В Раду он собрался ёпть .
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Чепушня кацапська і зебіли щось сильно збудились тут. До чого б це? Певно дали команду фас з штабу зелені?
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Враховуючи що Ґ+Г з рюкзаковим та жирухою антоніною ніяких компроматів ненашкрябали на Гройсман то нормальний він чувак. А ваші приколи з його освіти на фоні зеро убогі як і ви самі...
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Саме паскудне що у забіла с Гройсманом була зустріч. І Гройсман прокоментував його як нормального. Він навіть заявив що може до перевиборів в раду буде на посту. А виявляється зебіли не просто тупе а ще й підле. В очі говоре одне а позаочі інше. Думаю будемо гнати зебіла десь одразу як безвіз скасують. І аваковська мусарння його не спасе як неспасла його кліента Януковича...
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Я смотрю ты сам тупенький. Когда один политик хвалит другого это не означает что он так думает, просто он может при этом дулю в кармане показывать.
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Хамство Зе неприемлимо ....
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очень даже ПРИЕМЛЕМО! Впаривать народу топливо всех видов по ценах доставленного для Европы в Роттердам - это не глупость, это мошенничество в государственных масштабах.И при этом глупо хихикать в телевизор.Так что Зе с вами еще говорил ЛАСКОВО.
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- Я вам покажу, как управлять страной.
- Ну, показал ? Свободен, селюк недоделанный.
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Досрочные выборы в раду на руку именно порошенко. Потому как срок его пребывания без иммунитета сокращается.
Но если с такими темпами будут отпочковываться дети ПАПа, то он может и в раду не попасть, разве что тушкой))
Будет вечной говорящей башкой как литвин тот же
Нужно срочно снимать неприкосновенность, а то РАДА рискует превратиться в убежище уголовников, скрывающихся от закона
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Мда, без корыта уж жизнь не та, наверное ломки начинаются
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Конечно в Раду, Вольдемар. Что самое важное в жизни вора? Самое важное - безнаказанно унести спи.женное.
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В окружении Порошенко настоящая паника. Лживый и лицемерный гарант кинул свое окружение и сейчас его хотят линчевать за это.
Порошенко соврал и спасает только себя
Украинские суды и правоохранительные органы, которые также ненавидят этот проклятый режим, начали сажать в клетки окружение Порошенко сразу же после их отставки.
Сразу же после отставки в клетку посадили главу Нацгвардии, ближайшего соратника Порошенко Юрия Аллерова.
Аллеров был посажен через несколько часов после отставки, он даже не успел понять что случилось.
Экс-главу Нацгвардии режима Порошенко обвиняют в наживе на солдатах Вооруженных Сил Украины. Он украл от солдат квартиры на 5 миллионов долларов.
После того как пошли слухи о том, что окружение Порошенко собирается покинуть Украину, суд в срочном порядке начал рассматривать дело о запрете выезда за границу представителям режима Порошенко. В список попали 180 рыл.
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда из Украины после выборов топ-чиновникам, среди которых - действующий президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что иск подан к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы.
Кроме трех указанных выше лиц, запрет просят применить по отношению к более 50 народным депутатам президентской фракции, более 40 членам правительства, главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также судьям Верховного Суда и членам Высшей квалификационной комиссии судей. В общем 180 человек.
При этом суд не сообщает, кто именно подал этот иск.
Таким образом 180 высших представителей режима Порошенко скорее всего окажутся в клетке.
Отметим, что почуяв беду, окружение Порошенко в срочном порядке начали уходить от него. Однако уже поздно, все преступления задокументированы.
За 3 дня Порошенко покинула вся его группировка, а именно:
Глава АП Игорь РайнинПервый зам Райнина КовальчукГлавный по внешней политике АП ЕлисеевСекретарь СНБО ТурчиновПропагандист Порошенко МедведевПропагандистка Порошенко Ирина ЛуценкоПропагандистка Порошенко Ирина ГеращенкоГлава МИД КлимкинЗамглавы СБУ Демчина, которого обвиняют в тяжелейших преступлениях, в том числе заказных убийствах, пытках и коррупции невероятных масштабов.Пропагандист Порошенко Бирюков
Отмечается, что сам Порошенко до сих пор верит в свой иммунитет и собирается на пост Премьер-министра Украины.
Правда же совсем другая. Сразу же после инаугурации Зеленского, Порошенко скорее всего также окажется в клетке.
После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт.
Страна жаждет возмездия за издевательство, кровь, нищету, лицемерие, лживость, коррупцию невероятных масштабов, наживу на горе и трупах несчастных людей.
90% опрошенных людей желают для Порошенко высшей меры наказания.
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только в виде пугала - винницкий трусняковый барыга
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Правильно, Владимир Борисович, нельзя дать узурпировать власть кокаино-зависящему кловану зебилу. Так что смело идите в парламент!
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В Виннице по мажоритарке, пройдет стопудово
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ братиму участь у виборах до Ради, - Гройсман
 
 
 
 
 
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