 Я братиму участь у виборах до Ради, - Гройсман

"Я братиму участь у парламентській кампанії і цього тижня я про це скажу", - заявив Гройсман в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Гройсман оголосив, що йде у відставку з поста глави уряду.

Також він заявив, що президент України Володимир Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра.