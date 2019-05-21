 Я братиму участь у виборах до Ради, - Гройсман

"Я братиму участь у парламентській кампанії і цього тижня я про це скажу", - заявив Гройсман в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Гройсман оголосив, що йде у відставку з поста глави уряду.
Також він заявив, що президент України Володимир Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра.
с кем же он теперь коалицию в ВР будет создавать?
- юлька- политический мусор
- все остальное- люди петра
- рабинович и бойко?
ладно- подожду ваших новых методичек
или если вы не пишете в своих комментах слово "петя, порох, пєдя"- вам работу не засчитывают?
а ты наивный фантазер, а почему не все 100 %?
показатели первого тура, вот приблизительные показатели выборов в ВР
или ты думаешь за зелю голосовали только одни патриоты?
допа и шухрич тоже за него голосовали- и потом побежали в интернеты всем это рассказывать
И теперь думай то ли БПП унизили, то ли БЮТ возвысили.
А как все хорошо начиналось!
Ну давайте дебилы голосуйте за етого урода. Заодно и узнаем сколько дебилов и рабов в стране.
В принципе это ожидаемо, наиболее выгодны досрочные выборы Пете, не придется ждать полгода и не нужно постоянно поддерживать "в тонусе" своих симпатиков, дороговатое удовольствие, да и разбегутся за полгода. Как это будет обстряпано с точки зрения конституционности не очень ясно, но не даром сегодня было сообщение, что некий суд полгода назад делал запрос о поименном составе коалиции, и не получил ни шиша, т.о. можно считать, что коалиции нету уже полгода. Правда тут сразу возникают вопросы к Парубию, но его либо сольют, либо попросту замнут неудобный вопрос
Так что готовимся к досрочным выборам депутанов
Поэтому, еще надеются, что народ их опять выберет и жизнь потечет привычной чередой - рестораны, взятки, откаты, Мальдивы!
Как их выгнать,не подскажите?
- Ну, показал ? Свободен, селюк недоделанный.
Но если с такими темпами будут отпочковываться дети ПАПа, то он может и в раду не попасть, разве что тушкой))
Будет вечной говорящей башкой как литвин тот же
Нужно срочно снимать неприкосновенность, а то РАДА рискует превратиться в убежище уголовников, скрывающихся от закона
Порошенко соврал и спасает только себя
Украинские суды и правоохранительные органы, которые также ненавидят этот проклятый режим, начали сажать в клетки окружение Порошенко сразу же после их отставки.
Сразу же после отставки в клетку посадили главу Нацгвардии, ближайшего соратника Порошенко Юрия Аллерова.
Аллеров был посажен через несколько часов после отставки, он даже не успел понять что случилось.
Экс-главу Нацгвардии режима Порошенко обвиняют в наживе на солдатах Вооруженных Сил Украины. Он украл от солдат квартиры на 5 миллионов долларов.
После того как пошли слухи о том, что окружение Порошенко собирается покинуть Украину, суд в срочном порядке начал рассматривать дело о запрете выезда за границу представителям режима Порошенко. В список попали 180 рыл.
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда из Украины после выборов топ-чиновникам, среди которых - действующий президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что иск подан к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы.
Кроме трех указанных выше лиц, запрет просят применить по отношению к более 50 народным депутатам президентской фракции, более 40 членам правительства, главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также судьям Верховного Суда и членам Высшей квалификационной комиссии судей. В общем 180 человек.
При этом суд не сообщает, кто именно подал этот иск.
Таким образом 180 высших представителей режима Порошенко скорее всего окажутся в клетке.
Отметим, что почуяв беду, окружение Порошенко в срочном порядке начали уходить от него. Однако уже поздно, все преступления задокументированы.
За 3 дня Порошенко покинула вся его группировка, а именно:
Глава АП Игорь РайнинПервый зам Райнина КовальчукГлавный по внешней политике АП ЕлисеевСекретарь СНБО ТурчиновПропагандист Порошенко МедведевПропагандистка Порошенко Ирина ЛуценкоПропагандистка Порошенко Ирина ГеращенкоГлава МИД КлимкинЗамглавы СБУ Демчина, которого обвиняют в тяжелейших преступлениях, в том числе заказных убийствах, пытках и коррупции невероятных масштабов.Пропагандист Порошенко Бирюков
Отмечается, что сам Порошенко до сих пор верит в свой иммунитет и собирается на пост Премьер-министра Украины.
Правда же совсем другая. Сразу же после инаугурации Зеленского, Порошенко скорее всего также окажется в клетке.
После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт.
Страна жаждет возмездия за издевательство, кровь, нищету, лицемерие, лживость, коррупцию невероятных масштабов, наживу на горе и трупах несчастных людей.
90% опрошенных людей желают для Порошенко высшей меры наказания.