 Я багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець, - Клімкін заявив, що балотуватиметься в нардепи у столиці

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.

"Я не бачу зараз партійних проектів, які за якістю людей та ідей були б дуже гідними, тому відкритий до пропозицій. Але я вважаю, що потрібно бути ближче до людей, а не йти в списки. Я багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець", — відзначив він у розмові з журналістами.

При цьому Клімкін підтвердив, що у нього немає планів увійти до складу партії "Блок Петра Порошенка" у зв'язку з виборчою кампанією. "Я ніколи не був членом БПП і ставати не збираюся", — сказав міністр.

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