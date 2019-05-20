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Все про:вибори (3783) Клімкін (1386)

 Я багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець, - Клімкін заявив, що балотуватиметься в нардепи у столиці

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який подав заяву про відставку з посади минулого тижня, має намір взяти участь у виборах до Верховної Ради як самовисуванець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Дзеркало тижня.

"Я не бачу зараз партійних проектів, які за якістю людей та ідей були б дуже гідними, тому відкритий до пропозицій. Але я вважаю, що потрібно бути ближче до людей, а не йти в списки. Я багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець", — відзначив він у розмові з журналістами.

При цьому Клімкін підтвердив, що у нього немає планів увійти до складу партії "Блок Петра Порошенка" у зв'язку з виборчою кампанією. "Я ніколи не був членом БПП і ставати не збираюся", — сказав міністр.

Читайте також: "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127924
 
   
 Топ коментарі
 
И что КЛЯМКИН сделал для родного Киева?
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Цього хлопа завжди хейтять в комментах. А я ніяк не зрозумію, чим він не вгодив, окрім місця народження (яке не вибирають)? Що він зробив чи сказав не так за свою кар'єру?
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И что КЛЯМКИН сделал для родного Киева?
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А что мог сделать еврей и уроженец ********** с тестем кацапским генералом с медалью за Крым чужому ему городу? Разве что анализы сдал картавый в ближайшей к дому поликлинике...
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Цього хлопа завжди хейтять в комментах. А я ніяк не зрозумію, чим він не вгодив, окрім місця народження (яке не вибирають)? Що він зробив чи сказав не так за свою кар'єру?
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Ты прав -.Климкин один из не многих порядочных людей в правительстве .
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Того же мнения. Его тут парафинят за место рождения и фамилию, над картавостью издеваются. А как по мне, один из немногих министров, которые реально были на своем месте. Якщо украінською "за п'ять років мені нема чим йому дорікнути".
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То есть порядочных украинцев уже быть не может, и надо набирать всю шваль из-за границы?
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Мы проиграли войну Путину, благодаря Климкину
Понятно, что без международной поддержки у Украины не было шансов. Но Климкин сделал всё, что-бы миру было плевать на нас. 90% европейского электората ничего не слышало последние 4.5 года о войне на Донбассе и о агрессии России. А половина тех кто слышала, думает что у нас гражданская войнаЭ, никак не связывает это с Россией. А без требований европейского электората. никто ничего реально там делать не будет,
Это всё работа нашего МИДа. полнейшее бездействие точнее.
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Значить, зебільну пропозицію і надалі залишатися міністром закордоних справ Клімкін - не прийняв. Культурно послав клована...
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А хіба Клімкінд не у Курську народився?Він прям як ті буряти на Донбасі---Уклопа,ухаді с маєй землі))
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порошенко наградил климкина триппером
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Мажоритарка - зло!
Её надо убрать, а не пользоваться ею...
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Вроде Курск родной. Не? А что в Киеве, кроме пробок на дорогах он делал?
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Жрав,срав,спав,грощі крав,ось що він робив у Київі.
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Однозначно .Вся психиатрическая больница голосует за климкина .Только без сотрудников
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Насколько я понял, что таки не Климкину.
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сегодня открылся ящик зю - Пандоры...., или врата Ада...
Кому как нравится...
Я багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець, - Клімкін заявив, що балотуватиметься в нардепи у столиці - Цензор.НЕТ 9188
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Не переймайтесь, вiн з ящика не вилiзе. Шар нафталiну занадто важкий.
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Дохтур сказал в морг. Значит в морг.
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Воот тута єсть і про Клімкіна-читай:

Убойный компромат на Порошенко. Служу России?
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с РФией
5 лет Петра Порошенко обвиняли в сотрудничестве с Российской Федерацией.
5 лет вся страна говорила, что Порошенко играет двойную игру. По телевизору он вопил во все горло «Слава нации, Герои не вмирають», а с другой стороны вполне нормально и спокойно вел бизнес в России, вел бизнес с ближайшим окружением Владимира Путина и сотрудничал с администрацией Путина по ряду стратегических и даже военных вопросов, связанных с котлами в Иловайске и Дебальцево.
https://is.gd/IlYl6l

Гадюшник , мля!
😁
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І через це ніколи рабсіяни не жили так пагано як при президенті Порошенко Я багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець, - Клімкін заявив, що балотуватиметься в нардепи у столиці - Цензор.НЕТ 6843
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Не.. Если не знал урожденные Курска называются куряне. Конечно если петухянин это прикол то да.
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От як раз тебе ще й не вистачало недобиток рашенівський
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Чучундра рассейская, с каких пор Киев стал для тебя родным?
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Мы проиграли войну, благодаря Климкину
Очевидно, что без международной поддержки у Украины не было шансов. Но Климкин сделал всё, что-бы миру было плевать на нас. 90% европейского электората ничего не слышало последние 4.5 года о войне на Донбассе и о агрессии России. А половина те европейцев х кто слышала, думает что у нас гражданская война, никак не связывает это всё с Россией. А без требований европейского электората. никто из европейских политиков ничего реально там делать не будет.
Это всё работа нашего МИДа. полнейшее бездействие точнее, что мы остались один на одни с мордором, и не получили никакой реальной поддержки
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Стільки бруду на Клімкіна боти лиють, ще би аргументи привели. Цей міністр чи не єдиний в кабміні, що відстоював інтереси України.
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Згоден. Зі всього кабміну, мабуть, єдиний був на своєму місці. Який депутат з нього буде не знаю( це зовсім інше і я проти мажоритарки в теперішньому вигляді, бо це профанація) , але як міністр зовнішніх справ повністю справився.
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Порохоботы до того отупели, что бы обелить Порошенко, теперь нахваливают его набранных россиян, с которыми он и обосрался.
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Ну ладно, пусть именно в этом случае стану порохоботом. Где наша не пропадала...
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Он считает, что мажористые депутаны не позволят отменить целебную, питательную мажоритарку? Я багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець, - Клімкін заявив, що балотуватиметься в нардепи у столиці - Цензор.НЕТ 1585
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Зебєні якщо ви не в курсі, що робиться у Зеленського, то стуліть пельки. ПреЗЕдент пропонував Клімкіну посаду міністра закордонних справ, але він відмовився. Голові Нафтогазу Андрію Коболеву пропонують посаду прем'єр-міністра.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ багато зробив для рідного Києва, тому піду як самовисуванець, - Клімкін заявив, що балотуватиметься в нардепи у столиці
 
 
 
 
 
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