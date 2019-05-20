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Все про:заява (104) Коломойський (376) погрози (237) Джуліані (13)

 Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані - особистого адвоката американського президента Дональда Трампа - написали заяву в правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського, який назвав їх "аферистами" і пообіцяв "вивести на світ божий".

Ігор Фруман і Лев Парнас вимагають почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським "злочинів проти життя", пише Цензор.НЕТ. У заяві, яку надала Радіо Свобода адвокат Аліна Самарець, що представляє їхні інтереси в Україні, йдеться:

"У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми змушені заради своєї безпеки виїхати з України на своє місце проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським скоєно злочин проти життя, а саме: готування до вбивства", - йдеться в документі від імені Парнаса і Фрумана.

Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.

Також читайте: "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем". ВIДЕО

У коментарі "Радіо Свобода" з інтерв'ю Коломойського Лев Парнас заявив: "Це все брехня, що ми якісь аферисти, ми у когось гроші просимо чи те, що у нас начебто кримінальні справи в Америці... Чому він нам пред'явив такі загрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі шоковані. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо - це рекомендація наших захисників. Головний адвокат - це Руді Джуліані".

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування проти нього, але воно все одно нічим не закінчиться, оскільки він нічого протизаконного не робив. Водночас, він сказав: "В Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127923
 
   
 Топ коментарі
 
умиляет как ЗЕбилы сечас начинают защищать олигархов,переобуваются на лету Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 850
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Клиенты Джулиани Фруман и Парнас написали заявление на Коломойского о подготовке убийства - Цензор.НЕТ 7438

Клас. Мені подобається.
Штати вирішили продовжувати партію.
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У меня предчувствие,что через пару лет, на всех стадионах страны "Спасибо жителям Кривбасса за президента пи......са
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Чесно говоря, не хотелось бы....все-таки Украину жалко...
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Да Вы что, а почему сейчас не начать кричать спасибо Виннице родной за порошенковский разбой судя из Вашей логики

что Вы никак не угомонитесь шоколадные писаки
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Что-то мне думается, что у советника Трампа адвокаты Игорь и Лев родом из России, отсюда такая нелюбовь к Коломойскому.
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ойойой,а все остальные каломойшу любят
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Наверное адекватные люди, которые знают, что Коломойский организовал добробаты, которые первые встали на защиту Украины, когда власть обо...сь, а армия сдавалась оккупантам, если не любят, то хотя бы благодарны.
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Про его добробаты будешь дето среди своих корешей рассказывать. Я своими глазами видел,чем они занимались.
Могу тебе рассказать,если интересно - брали под охрану интересные обьекты,типа там НПЗ и такое всякое. Выполняли в основном охранные функции.И бензин родной армии продавал по цене в 1,6 раза выше,чем он был на заправках. Благодарности просто немеряно
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Это правда ,НО ,а теперь втирает ,что нет русских убийц и оружия ! Мерзавец ,спасающий свою ж от путлера
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Почему обязательно любят... Просто констатируют факт. Беня действительно не пустил сепаров дальше. Что было, то было, какие бы мотивы им ни руководили. Я не верю в олигархов-патриотов, но ему хватило ума поступить так, как он поступил, в отличие от того же ахметки.
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Заяц,ты войну в телевизоре видела? А я у себя под окнами.
Так вот,добробаты (не бенины) знаеш как начинались? ребята выламывали дрын и шли дать по башке кацапотварям,которых тут не было,что бы забрать оружие.
Ты думаеш,там ангелы были? Далеко нет. Ну уж точно не трусы.
А Бенины приехали по полному раскладу. Особо вперед не лезли.Нас например отбивали Айдар,Донбасс,Торнадо и милицейский Чернигов. Это про добробаты.
В соседнем городе например бомжары успешно резали чеченов
Не из патриотизма - у них денег в карманах было много и упакованы хорошо.Находили их в одних трусах или даже без оных. И я точно знаю,что это бомжары творили
Беня удачно пропиарился. И вклад его в это дело во много раз меньше,чем про это гонят его же СМИ
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Та я догадываюсь, что там не ангелы были. Ангельские манеры вряд ли бы в таком деле подошли. Боюсь, что если бы действовали ангельскими методами, то на сегодня мы бы точно имели под боком множество народных недореспублик.
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Меняет. Фруман - одессит. Парнас - не помню. Вот эта парочка, слева от Трампа
Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 8536
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нині вони громадяни США. Так що навіть Трамп мусить їх захищати...
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Меня поражает тот факт, что никто из присутствующих не обратил на это внимание.
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очень логично на самом деле, если вспомнить, что из себя представляют зелелюбы
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Это притянутая за уши фигня. По правилам геральдики желтое поле как раз должно быть сверху. Их неоднократно меняли местами
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в будь-якому довіднику є фотка державних стягів; і україни - в т.ч. Що явно засвідчує заерху синій, знизу жовтий. Не звертай уваги на правила геральдики - вони лише для геральдики.
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У різні часи було по різному.
І ще,у геральдиці немає ані жовтого,ані блакитного.
Є синій і золотий
Практично усі герби і прапори світу відповідають геральдичним правилам
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При чем тут геральдика и с какого перепуга жёлтое должно быть сверху. Есть флаг страны и все эти рассуждения просто смешны. Флаг Чили к примеру. Где тут жёлтый сверху.
Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 5519
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Претензии не по адресу.
А вот флаг Чили
Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 9484
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Сорь, это действительно старый флаг Чили, его потом поменяли. Но факт остается фактом. Расположение может быть разным.
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Якобы по фен-шую желтый цвет, символизирующий солнечный свет, должен быть сверху. Якобы все беды именно оттого, что цвета флага перевернуты, то есть желтый снизу. Мол, если перевернуть флаг, то все наладится. Вот и все. Непонятно зачем на пустом месте сочиняют теорию вселенского заговора, но, как говорят, чем бы дети ни тешились, лишь бы не плакали.
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Фигня какая-то. Небо синее. Жёлтый - цвет нивы. Всё на своих местах. Почему синий должен быть внизу.
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Ну, каждый верит, во что хочет, в том числе в феншуй. Я к тому, что не стала бы развивать теорию вселенского заговора на этой теме (я о посте ПравдаЛюбка выше).
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так це зебіли перед Верховною Радою?
Нате й іони зебіли...
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Давайте тогда уже всех сажайте и Беню и Пороха и Ахметку и Медведчука, чтоб реально Закон был один для всех!
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якщо один для всіх - то і тебе в ту ж саму каталажку.
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Всё таки подловили американцы Коломойского .
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І це ще тільки по криміналу. А куди больніше - по фінансам ловлять...
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Они - нет, под следствием там Беня. А это друганы Трампа. Один - так точно. Фото где-то было их совместное сегодня в сети.
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Зеботы,так вам ФБР и кинулось все карты раскрывать. Наивные дурачки
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ОГО! сколько ЗЕ-фанов набежало Беню защищать.
Походу Беня имеет личную бото-ферму.
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Ага, ага. Тут некоторые вчера писали, что минстець платит порохоботам. Ну шо ж, с сегодняшнего дня он платит Зе-ботам, пасаны .
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я не Зе-фан и не Ко-фан оставлю вам ссылку на всякий случай:
https://ord-ua.com/2019/05/18/lev-parnas-i-kostya-fruman-ili-kak-pytalis-razvesti-kolomojskogo/
если погуглите, то найдете много "интересного" об этих "господах"
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А как по мне то тут большинство пепо свенофермы скачет.
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"вивести на світ божий" = " замах на вбивство". круто... і як можна брати роботу на стороні, коли ти особистий юрист ,хоч і іпанутого, але президента, який не поже вичухатись з різного роду тяганин...
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который назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий". Источник: https://censor.net.ua/n3127923

Собственно, это и есть угроза жизни и подготовка к убийству?
Умеет же работать ФБР! А тут, *****, портновы с кернесами разгуливают...
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Кернес тоже клиент Джулиани: http://www.dsnews.ua/politics/aslund-nazval-kontakty-advokata-trampa-v-ukraine-kernes--13052019111700
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Да, похоже и я попал...
Тут не спасет даже заявление сучьего пса Кандаурова, которого гепа грозил умножить на ноль...
Правда у нас с Коломойским есть шанс: в США выборы раз в 4 года (не то, что у нас и уж тем более на парашке)...
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Азохен вей, Беня !!!!!! Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 2158

Ты хотел убить этих американо-еврейских мальчиков?
Беня, так нехорошо, дядюшка Сэм сделает тебе ай-яй-яй и даст бесплатную путевку в пионерлагерь "Гуантанамо"
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Надеюсь, Порох успел дать этим американским парням по медали "За заслуги перед Отечеством" Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 4950
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Офигеть.Беня-кровожадный и беспощадный Бармалей, шуганул Фурсика и Парсика одним интервью.Те пожаловались Джулику,що их заказали, и сбили с Джулика сверху обещанных грошей,бонус за стресс,принесённый им Беней Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства - Цензор.НЕТ 606
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