 Клієнти Джуліані Фруман і Парнас написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства

Ігор Фруман і Лев Парнас вимагають почати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським "злочинів проти життя", пише Цензор.НЕТ. У заяві, яку надала Радіо Свобода адвокат Аліна Самарець, що представляє їхні інтереси в Україні, йдеться:
"У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми змушені заради своєї безпеки виїхати з України на своє місце проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським скоєно злочин проти життя, а саме: готування до вбивства", - йдеться в документі від імені Парнаса і Фрумана.
Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.
У коментарі "Радіо Свобода" з інтерв'ю Коломойського Лев Парнас заявив: "Це все брехня, що ми якісь аферисти, ми у когось гроші просимо чи те, що у нас начебто кримінальні справи в Америці... Чому він нам пред'явив такі загрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі шоковані. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо - це рекомендація наших захисників. Головний адвокат - це Руді Джуліані".
Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування проти нього, але воно все одно нічим не закінчиться, оскільки він нічого протизаконного не робив. Водночас, він сказав: "В Україні діють два аферисти, які перебувають під слідством у США. Один, здається, Лев Парнас, а інший - Ігор - чи то Фруман, чи то Фурман". Пізніше адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані повідомив, що згадані люди - громадяни США і його клієнти, яким він дав пораду звинуватити Коломойського.
что Вы никак не угомонитесь шоколадные писаки
Могу тебе рассказать,если интересно - брали под охрану интересные обьекты,типа там НПЗ и такое всякое. Выполняли в основном охранные функции.И бензин родной армии продавал по цене в 1,6 раза выше,чем он был на заправках. Благодарности просто немеряно
Так вот,добробаты (не бенины) знаеш как начинались? ребята выламывали дрын и шли дать по башке кацапотварям,которых тут не было,что бы забрать оружие.
Ты думаеш,там ангелы были? Далеко нет. Ну уж точно не трусы.
А Бенины приехали по полному раскладу. Особо вперед не лезли.Нас например отбивали Айдар,Донбасс,Торнадо и милицейский Чернигов. Это про добробаты.
В соседнем городе например бомжары успешно резали чеченов
Не из патриотизма - у них денег в карманах было много и упакованы хорошо.Находили их в одних трусах или даже без оных. И я точно знаю,что это бомжары творили
Беня удачно пропиарился. И вклад его в это дело во много раз меньше,чем про это гонят его же СМИ
І ще,у геральдиці немає ані жовтого,ані блакитного.
Є синій і золотий
Практично усі герби і прапори світу відповідають геральдичним правилам
А вот флаг Чили
Нате й іони зебіли...
Походу Беня имеет личную бото-ферму.
https://ord-ua.com/2019/05/18/lev-parnas-i-kostya-fruman-ili-kak-pytalis-razvesti-kolomojskogo/
если погуглите, то найдете много "интересного" об этих "господах"
Собственно, это и есть угроза жизни и подготовка к убийству?
Умеет же работать ФБР! А тут, *****, портновы с кернесами разгуливают...
Тут не спасет даже заявление сучьего пса Кандаурова, которого гепа грозил умножить на ноль...
Правда у нас с Коломойским есть шанс: в США выборы раз в 4 года (не то, что у нас и уж тем более на парашке)...
Ты хотел убить этих американо-еврейских мальчиков?
Беня, так нехорошо, дядюшка Сэм сделает тебе ай-яй-яй и даст бесплатную путевку в пионерлагерь "Гуантанамо"