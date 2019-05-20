EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  7676  290
Все про:відставка (465) Гройсман (3338)

 Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман

Президент України Володимир Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра.

Про це 20 травня в ефірі телеканалу ICTV заявив глава уряду Володимир Гройсман, який раніше оголосив про намір піти у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

За його словами, треба призначити нового прем'єра України "і працювати".

Гройсман підкреслив, що агітуватиме Верховну Раду підтримати його заяву про відставку.

Після інавгурації Зеленського Гройсман заявив, що має намір подати у відставку після засідання Кабміну 22 травня.

Він упевнений, що в новому парламенті "разом з однодумцями сформує професійну команду".

Читайте також: Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127920
 
   
 Топ коментарі
 
Он тебе Грося ничего не должен а вот народу Украины он должен такую нечисть,как ты и пэтя отправить на нары ! Зеленский должен "немедленно" предложить кандидатуру нового премьер-министра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5873
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
коментар відмічено як спам  
 
Гройсман,ты должен немедленно написать явку с повиной и сдать подельников .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Только сперва провести аудит воровской деятельности Гройсмана
 показати весь коментар
 
 
Завтра ожидается...уже очереди возле обменок..и номерки на руке пишут...😀
 показати весь коментар
 
 
а шо воровать не давал ? Ой бедненький ты ну всё зенарик ваш пацан
 показати весь коментар
 
 
Судячи твоя ще тримається .. надежда ..?))
 показати весь коментар
 
А хто ти ? ... маеш більше варіантів вижити при аколапсису ?
 показати весь коментар
 
Вот когда наступит, тогда и будем думать, как выжить. Пока еще не наступил. Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5427
 показати весь коментар
 
грося приказывай теперь своим труселям - ишь командир жирный нашелся Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1434 Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1434
 показати весь коментар
 
 
Гопота, прем"єр Україні потрібен? Завтра Кабмін піде у відставку, що далі? Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6528
 показати весь коментар
 
 
сделает политическии кризис и новые выборы президента и ВР, вот только приняли бы критерии - как проверяет и как оценивает знание госязыка. А то глупо получается - президент не владеет свободно госязыком
 показати весь коментар
 
 
Анархія.
Безвладдя під час війни.
Класно, правда ?
А Беня і ко ручки потирають ...
Тільки зе-лохи ще ні про що не здогадуються.
 показати весь коментар
 
 
ну гоиска и все министры все ровно должны работать до подтверждение нового правительства ВР.
Это быстрее такой политический демарш и практически большого вреда Украине не даёт, скорее на оборот, даёт шанс зебке или обоср..ся или доказать что у него есть кое какие разумные резервы.
 показати весь коментар
 
 
"Гарант конституції" плює на закон і вимагає від Кабміну і Прем"єра заяв на звільнення. Чому б їм не зробити те ж саме? Плюнути на закон, та не поїхати відпочивати.
 показати весь коментар
 
 
Никогда бы не подумал, что жители Канады размещают депозиты в приватбанке.
 показати весь коментар
 
Слухай, дідо. Забув свою дурню на мою адресу ? То звалив, поки не послала. Іди з котом балакай, він же в тебе дуже розумний. Видно, бідний, як втече вже з хати, то дідо на Цензор прилазить і тут ідіотизми свої розписує.
Пішов від мене.
 показати весь коментар
 
 
спакуха, там уже новые литса шульмейстер с герусом шуршат под наблюдением боголюбова. Шифровки и мейлы потоком идут из Герцлии...
 показати весь коментар
 
 
мне тут подсказывают, что Игорь Валерьевич уже в Украине, и ложил на FBI, говорит, теперь-то уж его точно не экстрадируют с Украины. А это уже первое хорошее достижение ВАЗа.
 показати весь коментар
 
 
Побити горшки з Америкою через кримінального олігарха це благо для України? Ви зебіл? Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9851
 показати весь коментар
 
нет, но чем громче эти горшки будут биться, тем раньше это услышат вазоны, и у некоторых от грохота горшков пробки в ушах добавят массу мозга, если его не хватает. Даже эта субстанция будет полезнее для последующих выборов, чем вакуум в голове.
 показати весь коментар
 
 
То что и с:
- с Зеленским никто из зарубежных партнеров общаться не будет.
- США могут помогать Украине только если президент-порошенко.
- $ будет после избрания Зеленского по 100
- И вообще какого Зеленского, что гопота ведется на проплаченные соцопросы, ведь по реальным непроплаченным порошенко побеждает нокаутом, у него 72%, вот картинка, Вы сами подумайте кто за клоуна голосовать будет.
 показати весь коментар
 
100% именно это я им и писал, а они как и Вы сейчас, 3 месяца тут распинались что с уходом петра страну накроет апокалипсис. Но как видите все иностранные партнеры с ним общаются, и $ не по 100, так что Ваши переживания надуманные, Украина была ДО Гройсмана и будет после.
 показати весь коментар
 
раскатал гроисман губу, зе же ясно сказал - ничего вам не должен.
Хоть и весть о том что гроисман идёт грибы собирать есть позитивная (на мой взгляд)
 показати весь коментар
 
Хочеш узурпувати владу - готуйся за все відповідати!
Зе потягнув ковдру, Гройсман відпустив її.
Адже Прем'єр Гройсман заявив, що в середу подає у відставку.
Зеленський тепер має брати відповідальність за економічний стан на свою невловиму команду.
Адже Гройсман, як зрілий політик, котрий не тримається за крісло, точно знає ціну своїм рішенням, тому він - єдиний політик, який не боїться і пішов на пряму конфронтацію з командою Зеленського у економічній площині.
У нього чітка аргументована позиція - Гройсман залишає економіку на підйомі.
Вся відповідальність за економіку лягає на Зеленського.
При Гройсмані, економіка зростала 12 кварталів поспіль.
І тепер, у рік колосальних виплат боргових зобов'язань, виклики, які постають тепер перед Зеленським - не провалити переговори з МВФ, де у Гройсмана завжди була сильна позиція, тобто - не допустити дефолту, і не дати Коболеву підняти ціну на газ з червня.
Тут Зе настільки обнадіяв виборця, що політичний дефолт його команди теж проглядається за економічним.
Зараз до Києва приїхала місія МВФ.
Якщо не буде підписано меморандум - ми можемо ввійти в дефолт восени, і вибори не будуть тим клапаном, котрий спустить пару громадянського невдоволення.
 показати весь коментар
 
 
Не зайве згадати, що ще ми чекаємо місію МВФ, а вони з в.о. прем'єр-міністра переговори не ведуть, а це на руку одному олігарху, який днями повернувся з Ізраїлю. Він чітко, ще до виборів сказав, приблизно наступне: "Готовьтесь к дефолту, он выгоден....."
 показати весь коментар
 
 
Грося забув? Не розхитуй човна а то пуцін нападе ☝️😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
Знов завив собака на болотах
Баскервілій його звуть
Там порохоботи,шерсть усю на попі рвуть

Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 211
 показати весь коментар
 
 
Ну вот, опять перед Зеленскому перед кадыркой извинятся
 показати весь коментар
 
 
Гройсман рещил поторговаться своей значимостью,как-бы не пролететь от наглости такой
 показати весь коментар
 
Значит значимость есть или зерада и в этом опять?
 показати весь коментар
 
Реванш на ватата в Украйна
при малоруса Зе, подпъхнат от кгб.

Ужас!
 показати весь коментар
 
 
володя(которое грося)! слышал, нет - "Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского"
 показати весь коментар
 
 
Некоторые долгое время упоённо называли
Верховную Раду "цирком",
и вот вам - бац!!! - НАСТОЯЩИЕ клоуны пожаловали!.
 показати весь коментар
 
 
Деякі з моїх, на жаль знайомих, які "аби не Порох" - вже починають @******* від того, що їх "аби" потягло ухід Ірини Геращенко, Ірини Луценко, Клімкина, Пастора... цей список буде лише поповнюватися.
Знайомі починають розуміти, що заміну таким фахівцям знайти буде дуже важко. А Україна вже отримує потужні стусани на міжнародному рівні. Як збоку ЄС, так і збоку США. Нам проривають лінію фронту на дипломатичній війні...
Знайомі починають начебто натякати, що вони, мовляв, такого не бажали, що їх, мовляв, не зовсім так зрозуміли... ну, і як завжди: "а от там же ж Свінарчук же ж..."
Що хотілось б сказати цім знайомим та таким як вони? Лише дві речі.
Перше. Навіть якщо ви визнаєте свою помилку, все рівно, особисто я - вас НЕ ВИБАЧАЮ! Бо розучився бути поблажливим.
Друге. Після вашого "свята" - похмілля буде дуже жорстким. Радіти з цього - не буду. Але і допомагати вам - не буду.
Зі сльозами на очах, стиснувши зуби, буду далі робити все що можу для МОЄЇ України. Тому що моя, саме моя боротьба триває не п'ять, не тридцять, а вже сотні років. Тому, що вважаю себе громадянином України, краплею в морі, частиною української Націі. Таким самим, якими були мої пращури, що в різні часи та століття відавали сили, здоров'я та життя задля України.
Вірю та знаю, що в решті решт перемога все одно буде за нами, за Україною!
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Слава Україні! Слава Нації! Олексій Гетьман.
 показати весь коментар
 
 
Почитайте президенту на ночь конституцию, а то он, что ему Разумков и Беня сказали - всему верит.
 показати весь коментар
 
 
Саакашвілі прем'єр - це нокаут для баригів!
 показати весь коментар
 
Насмешил, что Саакашвили в Грузии был реформатором.
 показати весь коментар
 
Е два варіанта в Володі...Женя або Коломойський..
Ну як вже зелені зрозуміли наскільки вони лохонулися самі , лохонули державу і всіх українців?
 показати весь коментар
 
 
На страну и украинцев им насрать, а себе они как-нибудь выкрутят.
 показати весь коментар
 
трусельман, тобі ніхто нічого не должен, згинь
 показати весь коментар
 
 
Це що чи до кого , до Володі прозваного в народі клоуном?така сміливість ..
 показати весь коментар
 
 
Каскадные отставки как важный сигнал
Сегодня произошло множество замечательных и знаковых событий, которые должны были произойти, и откровенно говоря, большая часть тех, которые действительно заслуживают повышенного внимания, прошли самым наилучшим образом. Удивительно, что именно они получили самую неоднозначную оценку именно наших.

Итак, речь идет об отставках практически всех людей, пришедших с Порохом, начиная Гройсманом и кончая Грицаком. Причем большая их часть могла бы этого не делать и упереться вплоть до формирования нового правительства, но ушли практически все и по собственной инициативе.

На наш взгляд, причина этого очевидна, как и оценка. Почти месяц после второго тура выборов мы слушали о том, что люди Пороха наперебой предлагают свои услуги победителю, что в принципе - могло быть, но вот сейчас мы увидели, что люди, которым Порох действительно доверил ключевые посты - не засели в своих кабинетах.

Ведь если ты остаешься, то должен идти на компромиссы с новой властью, а судя по тому, что она планирует делать, то это - прямая противоположность тому, что ты делал все эти годы. То есть, ты переобуваешься в фундаментальных вопросах и становишься в ряд политических проституток, которых у нас и так - в избытке. Именно по этой причине они обязаны были оставить свои посты, и они это сделали.

Между прочим, это значит и то, что они не уходят в никуда, а четко понимают, что будут делать завтра, и какие цели им предстоит достигнуть в ближайшем будущем.
Таким образом, уже можно говорить о том, что Порох начал формирование ядра новой политической силы.

Мы все и не раз говорили о том, что у Пороха нет политической силы (в общепринятом понимании), а есть набор совершенно разноплановых и даже - совсем случайных персонажей, которые объединились под флагом БПП. Очевидно, что такой подход себя не оправдал, и на важнейшие направления он вынужден был назначать либо людей, которых лично знал и был уверен в них, либо использовать метод «научного тыка» или подбора. Особенно это касается армии, и вообще - военных. Большая часть этих людей была делегирована в исполнительную ветку власти, где они стали узловыми элементами конструкции, которая не дала Украине рухнуть эти пять лет.

Что особенно важно, большое количество этих людей выдержало реальные испытания властью, деньгами, давлением и прочим. То есть, они на практике показали, что они верны принципам и командному духу. Людей именно с такими качествами и в таком количестве у Пороха не было в 2014 году, когда была сформирована его странная, лоскутная политическая сила. И вот теперь эти люди выходят из исполнительной власти и наверняка большая их часть как раз и станет ядром и каркасом политической силы, которую Порох поведет на парламентские выборы.

Наконец-то Украина получит настоящую, профессиональную и проверенную в баталиях политическую силу. В парламент зайдет партия нового типа, сформированная не из паяцев и слюньтяев, перекошенных нарциссизмом, а людей, закаленных в политических баталиях разной интенсивности, которые выдержали бремя власти и которых отлично знают, как в Украине, так и на международной арене, как вменяемых людей, блюдущих государственные интересы.

Это особенно важно потому, что пока не понятно, когда состоятся выборы.
Сегодняшнее заявление Зе - ничего не значит. Пока не будет опубликован документ, за его подписью, в котором будет написано основание, на котором он базирует свое решение, обсуждать вообще нечего. Тем не менее, все можно обставить таким образом, чтобы провести досрочные выборы.
В отличии от Пороха, так и не снявшего белые перчатки, у этой публики их нет в принципе. Поэтому - все может быть, и сидеть в креслах, делая непонятно что - нет времени и смысла. Надо цементировать политическую силу, которой как консервным ножом - вскрывать ВР.

Именно по этой причине, каскад отставок не просто хорошая новость, а очень хорошая, отличная новость.
К тому же, теперь все, включая $4К долларов зарплаты учителям - будет исключительно на холке новопредставленного президента. Раскачиваться и медитировать над тем, что сделал "нарід", уже нет ни смысла, ни времени.
Движемся дальше, потому что все признаки запуска подготовки к выборам, с нашей стороны - налицо.
DL
 показати весь коментар
 
 
А хто хоче підставляти під велике Д..., ?)) ну.. коли ще більше Д...
 показати весь коментар
 
 
Не смеши, ылита....или как там у тя... "партия нового типа" ( у Владимира Ильича термин слямзил?)
 показати весь коментар
 
будет левый технический премьер до парламентских выборов. После выборов Юля поборется.
 показати весь коментар
 
Грося еще только хочет сыпнуть в отставочку аж послезавтра, а новоиспеченный президент ему уже что-то должен "немедленно". Хитрый справжньоукраинский ход для скорейшего проведения голосования о вотуме недоверия правительству с расчетом остаться в кресле из-за недостатка голосов?
 показати весь коментар
 
 
Зеля сказал написать заяву Гройсману. Гройсман написал. Какие претензии теперь к Гройсману? А теперь думай-те над вопросом; Как может вести переговоры и. о. премьер министр Украины с МВФ? У него теперь таких полномочий нет. Это раз. А второе - в июле-августе Украина должна погасить долг почти в 19 млрд. долларов перед МВФ, а т.к. Гройсман в должности и.о. то теперь таких полномочий у него тоже нет. Так кто теперь это должен будет сделать??? Зеленский??? А может всё-таки дефолт осенью........ как говорил Беня для Бигуса.
 показати весь коментар
 
 
Гройсман просто пестецки слухняный стал с сегодняшнего дня. Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8386
Но с МВФ и без него есть кому перетереть, к тому же, может так статься, что и спешить-то сильно не стоит - во всяком случае, пока новая бригада для распила не организовалась...
 показати весь коментар
 
Когда Зелемойский быкует, такой и получает ответ, это тебе не перед девочками духарится, под аплодисменты зелектората, это - государство.
 показати весь коментар
 
Зеленский еще ничего "быковатого" не сделал - по крайней мере нивипенные государственники еще ничего толком не почувствовали. Тем не менее, некоторым от одного "предчуствия" поплохело. Прям на инаугурациии...
 показати весь коментар
 
Для полноты картины угара - треша - веселухи остаётся только В.А. Зеленскому назначить премьером Юлию Владимировну. А ведь запросто - парень реально отмороженный, сразу начал шашкой махать. В условиях кризиса экономики, безработицы, военной агрессии Орды - имхо, надо бы действовать осмотрительнее. Воров садить надо - не вопрос. А понимает ли он ЧТО делать , чтобы запустить экономику, привлечь Shevron, Solvay, Oxy,VW,Samsung, Cargill, Bayer , убрать с шеи и пути малого и среднего агро и пром. бизнесов совковые гири - очень дорогие и хабароёмкие путы согласований, экспертиз, проверок,ТУ и прочего говна, которое не даёт дышать крестьянам-фермерам, начинающим промышленникам, индивидуалам ? Кажется, нет - не встречал в его заявлениях ничего подобного. Экономика - основа всего. Чем экономически Польша особо отличалась от Украины 25 лет назад ?
 показати весь коментар
 
 
Угу. Уже на прилавках одно говно по ТУ и лежит. Производители продукции тупо зажрались. Лично я уже опять стал покупать колбасные и сырные изделия на рынке. Маленькие производители лучше делают, чем известные заводы.
 показати весь коментар
 
 
Вот по поводу Ули тоже крутится мысля - реально выход)))
 показати весь коментар
 
Правильно Володимире Борисовичу! оголошення великими літерами для усіх зебіликів- З ЗАВТРІШНЬОГО ДНЯ ПОВНА і ЦІЛКОВИТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН КРАЇНИ НА ВЕЛИКОМУ ЗЕЛУПКУ, хавай-те!
 показати весь коментар
 
 
Е... мммм, незнаю як назвати, щоб не обідити ,... ммм малороси .., чо ви радіете ?) незнати хто наступний буде ,.. і які експерименти над вами буде робити ...., судячи з клоунади вам не стое завидувати ..,
 показати весь коментар
 
 
Судячи е реальність вам в Венесуели позавидувати ..ті хто реально знав як робити гроші ..йдуть .., а хто прийде?))
 показати весь коментар
 
 
Ihor S. чого це ви під штатовським прапором ту мімікруєте

кацапе ти зовсім мови не розумієш а то шо ти тут надрукував то зовсім дурість
(щоб не обідити ,... ммм малороси .., чо ви радіете ) ( вам не стое завидувати)(Судячи е реальність вам в Венесуели позавидувати
 показати весь коментар
 
чоловік написав що через деякий час ми Венісуелі будемо заздрити, що не так
 показати весь коментар
 
 
на якій мові цей опус.
Я ніяк не можу зрозуміти Ваше розуміння поточного часу Все Вам не так все не те Тільки Зеленський приступив до виконання обов'язків як ту вже все пропало
 показати весь коментар
 
Зелемойский своими детскими выходками, на радость толпы, запустил процесс разрушения...
 показати весь коментар
 
ЭТо ВАша аналитика какой процесс разрушения , процесс разрушения запускают крысы Вр Гнойсман которые ставят палки в колеса и саботируют государственную жизнь ради сохранения кормушки воровства они готовы уничтожить страну
 показати весь коментар
 
А ви певнені в тому, що ви українець. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПІСНЯ, "Полетів би'м на край світа,
Як вітер, што в полі літат, гей,
В гамерицький край.
Лем жаль ми тя, моя хижо
Солом'яна, жаль."
 показати весь коментар
 
 
Чайка Київ

А дайте мені відповідь ( .. ммм малороси .., чо ви радіете) це чисто український вислів чи як дуже мене тішить вислів "малороси " Ви його приймаєте як українець?
 показати весь коментар
 
Здесь, что - литературный кружок или обсуждаются процессы, которые Зелемойский запустил?
 показати весь коментар
 
ВКЛ_это_мы_01 ВЫКЛ_это_не _мы можна я Вас так буду называть нравиться какого бена Вы оскорбляете человека зелемойский зеботы да С интеллектом у Вас напряг или слово толерантность Вам как совку не известно гадить норма для Вас
 показати весь коментар
 
Вони не думають. Аби думали, то не вибрали б.
 показати весь коментар
 
 
Видали, насколько Украина уподобилась Израилю(?) - мало того, что и президент, и премьер-министр евреи, пошли дальше - еврей еврея чмырит. В Израиле-то и вариантов нет, там все, во всяком случае у горнила, евреи - шо чмырить, шо в тухес целовать больше некого, а у нас в кои веки так карта легла и на те - не договорились. Видать пришла пора раввину в чью-то кипу менорой зарядить.
 показати весь коментар
 
Будет Юля премьером,так как с Зе в одной упряжке и спонсор один. Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4149

Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.
И я держу равнение, даже целуясь,
На скованных одной цепью,
Связанных одной целью.
Nautilus Pompilius
 показати весь коментар
 
 
та біжи вже мерщій труселя закупай, поки ще місце під палатку на базарі не остило...
 показати весь коментар
 
 
Мэр Винницы уходит в отставку, наверно мы все умрем))
 показати весь коментар
 
Зе не очкует.
Выгонит всех. На замену мал мало адекватным работникам придут клоуны и кухарки.
Но он продолжит махать саблей. А в это время за его спиной "помощники" и бени-портные наворотят кучу, в которой Зе и захлебнется.
 показати весь коментар
 
Та не потрібен нам ніякий кабмін так зебіки?
 показати весь коментар
 
І нафіг замінити омеляна по квоті ПП - і за дорого, і за "В вагоне +43: "Укрзалізниця" разозлила украинцев адскими условиями в поезде
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/304893-v_vagone_43_ukrzaliznitsja_razozlila_ukraintsev_adskimi_uslovijami_v_poezdeЄ
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору