 Зеленський має "негайно" запропонувати кандидатуру нового прем'єр-міністра, - Гройсман

Про це 20 травня в ефірі телеканалу ICTV заявив глава уряду Володимир Гройсман, який раніше оголосив про намір піти у відставку після засідання Кабінету Міністрів 22 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За його словами, треба призначити нового прем'єра України "і працювати".
Гройсман підкреслив, що агітуватиме Верховну Раду підтримати його заяву про відставку.
Після інавгурації Зеленського Гройсман заявив, що має намір подати у відставку після засідання Кабміну 22 травня.
Він упевнений, що в новому парламенті "разом з однодумцями сформує професійну команду".
Безвладдя під час війни.
Класно, правда ?
А Беня і ко ручки потирають ...
Тільки зе-лохи ще ні про що не здогадуються.
Это быстрее такой политический демарш и практически большого вреда Украине не даёт, скорее на оборот, даёт шанс зебке или обоср..ся или доказать что у него есть кое какие разумные резервы.
Пішов від мене.
- с Зеленским никто из зарубежных партнеров общаться не будет.
- США могут помогать Украине только если президент-порошенко.
- $ будет после избрания Зеленского по 100
- И вообще какого Зеленского, что гопота ведется на проплаченные соцопросы, ведь по реальным непроплаченным порошенко побеждает нокаутом, у него 72%, вот картинка, Вы сами подумайте кто за клоуна голосовать будет.
Хоть и весть о том что гроисман идёт грибы собирать есть позитивная (на мой взгляд)
Зе потягнув ковдру, Гройсман відпустив її.
Адже Прем'єр Гройсман заявив, що в середу подає у відставку.
Зеленський тепер має брати відповідальність за економічний стан на свою невловиму команду.
Адже Гройсман, як зрілий політик, котрий не тримається за крісло, точно знає ціну своїм рішенням, тому він - єдиний політик, який не боїться і пішов на пряму конфронтацію з командою Зеленського у економічній площині.
У нього чітка аргументована позиція - Гройсман залишає економіку на підйомі.
Вся відповідальність за економіку лягає на Зеленського.
При Гройсмані, економіка зростала 12 кварталів поспіль.
І тепер, у рік колосальних виплат боргових зобов'язань, виклики, які постають тепер перед Зеленським - не провалити переговори з МВФ, де у Гройсмана завжди була сильна позиція, тобто - не допустити дефолту, і не дати Коболеву підняти ціну на газ з червня.
Тут Зе настільки обнадіяв виборця, що політичний дефолт його команди теж проглядається за економічним.
Зараз до Києва приїхала місія МВФ.
Якщо не буде підписано меморандум - ми можемо ввійти в дефолт восени, і вибори не будуть тим клапаном, котрий спустить пару громадянського невдоволення.
Баскервілій його звуть
Там порохоботи,шерсть усю на попі рвуть
при малоруса Зе, подпъхнат от кгб.
Ужас!
Верховную Раду "цирком",
и вот вам - бац!!! - НАСТОЯЩИЕ клоуны пожаловали!.
Знайомі починають розуміти, що заміну таким фахівцям знайти буде дуже важко. А Україна вже отримує потужні стусани на міжнародному рівні. Як збоку ЄС, так і збоку США. Нам проривають лінію фронту на дипломатичній війні...
Знайомі починають начебто натякати, що вони, мовляв, такого не бажали, що їх, мовляв, не зовсім так зрозуміли... ну, і як завжди: "а от там же ж Свінарчук же ж..."
Що хотілось б сказати цім знайомим та таким як вони? Лише дві речі.
Перше. Навіть якщо ви визнаєте свою помилку, все рівно, особисто я - вас НЕ ВИБАЧАЮ! Бо розучився бути поблажливим.
Друге. Після вашого "свята" - похмілля буде дуже жорстким. Радіти з цього - не буду. Але і допомагати вам - не буду.
Зі сльозами на очах, стиснувши зуби, буду далі робити все що можу для МОЄЇ України. Тому що моя, саме моя боротьба триває не п'ять, не тридцять, а вже сотні років. Тому, що вважаю себе громадянином України, краплею в морі, частиною української Націі. Таким самим, якими були мої пращури, що в різні часи та століття відавали сили, здоров'я та життя задля України.
Вірю та знаю, що в решті решт перемога все одно буде за нами, за Україною!
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці!
Слава Україні! Слава Нації! Олексій Гетьман.
Ну як вже зелені зрозуміли наскільки вони лохонулися самі , лохонули державу і всіх українців?
Сегодня произошло множество замечательных и знаковых событий, которые должны были произойти, и откровенно говоря, большая часть тех, которые действительно заслуживают повышенного внимания, прошли самым наилучшим образом. Удивительно, что именно они получили самую неоднозначную оценку именно наших.
Итак, речь идет об отставках практически всех людей, пришедших с Порохом, начиная Гройсманом и кончая Грицаком. Причем большая их часть могла бы этого не делать и упереться вплоть до формирования нового правительства, но ушли практически все и по собственной инициативе.
На наш взгляд, причина этого очевидна, как и оценка. Почти месяц после второго тура выборов мы слушали о том, что люди Пороха наперебой предлагают свои услуги победителю, что в принципе - могло быть, но вот сейчас мы увидели, что люди, которым Порох действительно доверил ключевые посты - не засели в своих кабинетах.
Ведь если ты остаешься, то должен идти на компромиссы с новой властью, а судя по тому, что она планирует делать, то это - прямая противоположность тому, что ты делал все эти годы. То есть, ты переобуваешься в фундаментальных вопросах и становишься в ряд политических проституток, которых у нас и так - в избытке. Именно по этой причине они обязаны были оставить свои посты, и они это сделали.
Между прочим, это значит и то, что они не уходят в никуда, а четко понимают, что будут делать завтра, и какие цели им предстоит достигнуть в ближайшем будущем.
Таким образом, уже можно говорить о том, что Порох начал формирование ядра новой политической силы.
Мы все и не раз говорили о том, что у Пороха нет политической силы (в общепринятом понимании), а есть набор совершенно разноплановых и даже - совсем случайных персонажей, которые объединились под флагом БПП. Очевидно, что такой подход себя не оправдал, и на важнейшие направления он вынужден был назначать либо людей, которых лично знал и был уверен в них, либо использовать метод «научного тыка» или подбора. Особенно это касается армии, и вообще - военных. Большая часть этих людей была делегирована в исполнительную ветку власти, где они стали узловыми элементами конструкции, которая не дала Украине рухнуть эти пять лет.
Что особенно важно, большое количество этих людей выдержало реальные испытания властью, деньгами, давлением и прочим. То есть, они на практике показали, что они верны принципам и командному духу. Людей именно с такими качествами и в таком количестве у Пороха не было в 2014 году, когда была сформирована его странная, лоскутная политическая сила. И вот теперь эти люди выходят из исполнительной власти и наверняка большая их часть как раз и станет ядром и каркасом политической силы, которую Порох поведет на парламентские выборы.
Наконец-то Украина получит настоящую, профессиональную и проверенную в баталиях политическую силу. В парламент зайдет партия нового типа, сформированная не из паяцев и слюньтяев, перекошенных нарциссизмом, а людей, закаленных в политических баталиях разной интенсивности, которые выдержали бремя власти и которых отлично знают, как в Украине, так и на международной арене, как вменяемых людей, блюдущих государственные интересы.
Это особенно важно потому, что пока не понятно, когда состоятся выборы.
Сегодняшнее заявление Зе - ничего не значит. Пока не будет опубликован документ, за его подписью, в котором будет написано основание, на котором он базирует свое решение, обсуждать вообще нечего. Тем не менее, все можно обставить таким образом, чтобы провести досрочные выборы.
В отличии от Пороха, так и не снявшего белые перчатки, у этой публики их нет в принципе. Поэтому - все может быть, и сидеть в креслах, делая непонятно что - нет времени и смысла. Надо цементировать политическую силу, которой как консервным ножом - вскрывать ВР.
Именно по этой причине, каскад отставок не просто хорошая новость, а очень хорошая, отличная новость.
К тому же, теперь все, включая $4К долларов зарплаты учителям - будет исключительно на холке новопредставленного президента. Раскачиваться и медитировать над тем, что сделал "нарід", уже нет ни смысла, ни времени.
Движемся дальше, потому что все признаки запуска подготовки к выборам, с нашей стороны - налицо.
DL
Но с МВФ и без него есть кому перетереть, к тому же, может так статься, что и спешить-то сильно не стоит - во всяком случае, пока новая бригада для распила не организовалась...
кацапе ти зовсім мови не розумієш а то шо ти тут надрукував то зовсім дурість
(щоб не обідити ,... ммм малороси .., чо ви радіете ) ( вам не стое завидувати)(Судячи е реальність вам в Венесуели позавидувати
Я ніяк не можу зрозуміти Ваше розуміння поточного часу Все Вам не так все не те Тільки Зеленський приступив до виконання обов'язків як ту вже все пропало
Як вітер, што в полі літат, гей,
В гамерицький край.
Лем жаль ми тя, моя хижо
Солом'яна, жаль."
А дайте мені відповідь ( .. ммм малороси .., чо ви радіете) це чисто український вислів чи як дуже мене тішить вислів "малороси " Ви його приймаєте як українець?
Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц.
И я держу равнение, даже целуясь,
На скованных одной цепью,
Связанных одной целью.
Nautilus Pompilius
Выгонит всех. На замену мал мало адекватным работникам придут клоуны и кухарки.
Но он продолжит махать саблей. А в это время за его спиной "помощники" и бени-портные наворотят кучу, в которой Зе и захлебнется.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/304893-v_vagone_43_ukrzaliznitsja_razozlila_ukraintsev_adskimi_uslovijami_v_poezdeЄ