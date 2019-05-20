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Все про:Кернес (250) партія (146) Хомутиннік (30) Труханов (158)

 Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес

Мер Харкова Геннадій Кернес підтвердив, що має намір разом зі своїм одеським колегою Геннадієм Трухановим брати участь у виборах до Верховної Ради.

Про це Кернес повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджую: ми з мером Одеси Геннадієм Трухановим справді поведемо в новий парламент партію. ​​Партію людей, які чують інших людей, які працюють для інших людей, які розуміють проблеми інших людей і знають, як їх вирішити", - написав харківський мер.

Кернес підкреслив, що ні він, ні Труханов не мають наміру відмовлятися від посади міського голови заради мандата народного депутата.

"Ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання - не політична кар'єра. Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли ті, хто знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим - дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях", - написав Кернес.

Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес 01

Співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що партії "Довіряй справам" Труханова, "Відродження", частина представників партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу" об'єднуються в єдину політичну силу для участі в парламентських виборах. Він зазначив, що з'їзд об'єднаної політичної сили відбудеться до кінця травня.

За словами Хомутинніка, ще немає рішення, хто очолить політсилу, але точно відомо, що мер Одеси Труханов і мер Харкова Кернес увійдуть до першої п'ятірки списку партії на парламентських виборах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кернес і Труханов домовилися про створення партії для участі у виборах в Раду, - "Лівий берег"

"Точно вже є підтвердження і домовленість - це мери двох міст-мільйонників - Кернес і Труханов, близько 15-20 мерів міст із 50-100 тис. населення і більше - Ужгород, Артемівськ, Куп'янськ, Вознесенськ та інші", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127919
 
 
 Топ коментарі
 
Будут баллотироваться отдельным крылом или сразу в БПП?
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Да,если бы вас пэтя не крышевал,вы бы сейчас зону грели а так маемо то шо маемо ... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 523
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теперь каждый день такая херьня будет... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 8561
Скоро памятники кровавого Ленина снова лить начнут...

Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 2363 Відсіч‏ @Vidsich 2 ч.2 часа назад
21 травня о 10:00 Конституційний Суд розглядатиме подання 45 депутатів-реваншистів щодо визнання декомунізації неконституційною.
Кремль та його агентура хочуть скористатися відсутністю позиції у нового презЕдента. Приходьте до КСУ.
Захистіть декомунізацію! Зупиніть реванш!

Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 7673
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Будут баллотироваться отдельным крылом или сразу в БПП?
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русский с евреем на веки друзяки ....а украинцам- вечные пи@ераки
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отдельным, как Вакарчук, КличкИ и Гройсман.
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Да,если бы вас пэтя не крышевал,вы бы сейчас зону грели а так маемо то шо маемо ... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 523
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Главное Гене не обтрухаться. Садовой, подавай на нарушение авторских прав. Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 3076
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На киче вам в #опу шото вольют , свежачок..
🤗
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Наша задача - не политическая карьера. Наша задача - влить новую кровь в Верховную Раду, сделать так, чтобы туда пришли, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес - Цензор.НЕТ 876

Источник: https://censor.net.ua/n3127919
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Кажуть,що в Харкові і Одесі патріоти ,але чому таких людей обирають і знову оберуть?
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Тому що ще багато ватників пенсіонерів.
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Gatilo Borschagivsky Та досить вже писати про пенсіонерів,їх підтримують не старі також.
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Виноваты не Кернес или Труханов! Виноваты те беспринципные люди , которые умеют работать на других беспринципных людей....А ведь сколько халявщиков в Украине!!! И не депутаты или президенты, или мэры лес рубят, янтарь копают, склады взрывают....
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А они случайно не хотят сделать себе офис в "Одесском доме профсоюзов"?
Просто место "фартовое"...
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теперь каждый день такая херьня будет... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 8561
Скоро памятники кровавого Ленина снова лить начнут...

Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 2363 Відсіч‏ @Vidsich 2 ч.2 часа назад
21 травня о 10:00 Конституційний Суд розглядатиме подання 45 депутатів-реваншистів щодо визнання декомунізації неконституційною.
Кремль та його агентура хочуть скористатися відсутністю позиції у нового презЕдента. Приходьте до КСУ.
Захистіть декомунізацію! Зупиніть реванш!

Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 7673
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не дарма їх Офшоркін так старанно оберігав - він вже тоді готував їх до реваншу !
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Нових методичок не підвезли? Бідненькі Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 3980
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ты о новом гидранте, кенгурированном сегодня?.... а он задекларировал свои офшоры?... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 8550
ты следи!....))
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Партия Левый берег? Какое совпадение, рашка как раз Украину по левый берег хочет загрести.
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****, это начало работы нового преза? Шавки Чивокуни, в том числе и Портнов, подняли голову?
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Даже неожидано. Во болото вспучило, забурлило горохом недовареным! Если в ближайший месяц не будет сформирована Военная партия исключительно из тех кто повоевал и служит сегодня на востоке страны и категорически только военные и офицеры само собой из числа повоевавших---то 5 колона к сентябрю страну сдаст на раз. А то и раньше. Хлопцы что севернее чуть нас отслеживают момент отлично. Там готовы хоть завтра. Ребятки---а ведь Родина в опасности!
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Это последствия и итог работы старого...
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Завали **....Почему все на местах? И ник такой грозный А хозяин твой колаборант только в шоколаде Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 969
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уже удаляют комментарии против новой-старой власти!...)))
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Не вижу причин для возмущения....очень скоро Владимир Александрович назначит генпрокурора и всех посадят.....верьте... Мы с Трухановым поведем партию в новый парламент, но останемся мэрами, - Кернес - Цензор.НЕТ 4377
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Пять лет Чепушило Куйня из под крня ты и твое шоколадное ОПГ
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Я хотел сказать что ты дерьмо как и твой петя и ты знаешь кто он такой Бог тебе судья *****************
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Первый признак паРашкинца - оскорбление оппонента.... ...
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это уже не работает Не грусти и карамельку пососи
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Замість того, щоб на шконкє чаліться, ********* пригрів цих ватних підарасів.
А тепер ці риги в шоколаді оттаяли і желають реваншіровать со всєй порошеновско-лєгєндарной притью...
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хто всрався - невистка!...))
все равно вам, зебилам, теперь не отвертеться от ответственности....
жаль только, что и нас с вами, уродами, отбросило на 5 лет назад...(
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Если снять неприкосновенность,то смысла нет идти .Нельзя так быстро на качалке ездить
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Что одного, что второго козла, надо выносить из этих кресел пинками под зад Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес - Цензор.НЕТ 1127
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"Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3127919

Ригобариги втратили почуття самозбереження впродовж правління мародера. Не завидна в них доля.
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Якщо хто не знає, членом якої партії є мер Харкова Геннадій Кернес - то сюди: https://tsn.ua/politika/partiya-vidrodzhennya-vidreaguvala-na-sogodnishni-obshuki-u-kernesa-747721.html

На місцевих виборах восени 2015 року кандидатуру Кернеса в мери Харкова висувала партія "Відродження". Членами партії "Відродження" нині є нардепи Бондар, Яценко, Хомутинник, мер Одеси Труханов та інші: https://www.unian.ua/tag/partiya-vidrodzhennya
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А че.... Гражданам рашки можно опять баллотироваться?
Ну Петя и грося с хероем Украины на это сквозь пальцы смотрели.... Лишь бы им заносили и ж-пу лизали!
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Хороший тандем - Труханов запряжным, а Гепа в арбе сидит и погоняет.
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Цими сепарами,яких Парашенко посадив в мерські крісла прокуратура повинна зайнятися в першу чергу
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партия хрыстыян добкина им не подходит?
вывезти обоих в лесопосадку и принять в партию...
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если зеля не будет проводить во власть рыгов и коломоев, у них возникнет влрос - назачем он тогда нужен, тем более 40 лямов уже взял через офшоры
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Жиды радостно потирают волосатые лапы - "наши снова победили"...
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Я так понимаю шо Гепа новый "ПиСУАР" готовит.... Лавры покойного Кушнарева спать никак спокойно не дают. Опять "крепких хозяйственников" и "людей дела" в банду сколачивать будет.
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Ще одни, имбицилы не дострелянные из партии Ножа и топора
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес
 
 
 
 
 
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