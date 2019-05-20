 Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес

Про це Кернес повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтверджую: ми з мером Одеси Геннадієм Трухановим справді поведемо в новий парламент партію. Партію людей, які чують інших людей, які працюють для інших людей, які розуміють проблеми інших людей і знають, як їх вирішити", - написав харківський мер.
Кернес підкреслив, що ні він, ні Труханов не мають наміру відмовлятися від посади міського голови заради мандата народного депутата.
"Ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання - не політична кар'єра. Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли ті, хто знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим - дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях", - написав Кернес.
Співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що партії "Довіряй справам" Труханова, "Відродження", частина представників партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу" об'єднуються в єдину політичну силу для участі в парламентських виборах. Він зазначив, що з'їзд об'єднаної політичної сили відбудеться до кінця травня.
За словами Хомутинніка, ще немає рішення, хто очолить політсилу, але точно відомо, що мер Одеси Труханов і мер Харкова Кернес увійдуть до першої п'ятірки списку партії на парламентських виборах.
"Точно вже є підтвердження і домовленість - це мери двох міст-мільйонників - Кернес і Труханов, близько 15-20 мерів міст із 50-100 тис. населення і більше - Ужгород, Артемівськ, Куп'янськ, Вознесенськ та інші", - сказав він.
🤗
Источник: https://censor.net.ua/n3127919
Просто место "фартовое"...
Скоро памятники кровавого Ленина снова лить начнут...
Відсіч @Vidsich 2 ч.2 часа назад
21 травня о 10:00 Конституційний Суд розглядатиме подання 45 депутатів-реваншистів щодо визнання декомунізації неконституційною.
Кремль та його агентура хочуть скористатися відсутністю позиції у нового презЕдента. Приходьте до КСУ.
Захистіть декомунізацію! Зупиніть реванш!
ты следи!....))
А тепер ці риги в шоколаді оттаяли і желають реваншіровать со всєй порошеновско-лєгєндарной притью...
все равно вам, зебилам, теперь не отвертеться от ответственности....
жаль только, что и нас с вами, уродами, отбросило на 5 лет назад...(
Ригобариги втратили почуття самозбереження впродовж правління мародера. Не завидна в них доля.
На місцевих виборах восени 2015 року кандидатуру Кернеса в мери Харкова висувала партія "Відродження". Членами партії "Відродження" нині є нардепи Бондар, Яценко, Хомутинник, мер Одеси Труханов та інші: https://www.unian.ua/tag/partiya-vidrodzhennya
Ну Петя и грося с хероем Украины на это сквозь пальцы смотрели.... Лишь бы им заносили и ж-пу лизали!
вывезти обоих в лесопосадку и принять в партию...