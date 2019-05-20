 Ми з Трухановим поведемо партію в новий парламент, але залишимося мерами, - Кернес

Про це Кернес повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджую: ми з мером Одеси Геннадієм Трухановим справді поведемо в новий парламент партію. ​​Партію людей, які чують інших людей, які працюють для інших людей, які розуміють проблеми інших людей і знають, як їх вирішити", - написав харківський мер.

Кернес підкреслив, що ні він, ні Труханов не мають наміру відмовлятися від посади міського голови заради мандата народного депутата.

"Ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання - не політична кар'єра. Наше завдання - влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли ті, хто знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим - дати цим людям інструмент вирішення проблем на місцях", - написав Кернес.

Співголова депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив, що партії "Довіряй справам" Труханова, "Відродження", частина представників партії "Наш край" і народних депутатів групи "Воля народу" об'єднуються в єдину політичну силу для участі в парламентських виборах. Він зазначив, що з'їзд об'єднаної політичної сили відбудеться до кінця травня.

За словами Хомутинніка, ще немає рішення, хто очолить політсилу, але точно відомо, що мер Одеси Труханов і мер Харкова Кернес увійдуть до першої п'ятірки списку партії на парламентських виборах.

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"Точно вже є підтвердження і домовленість - це мери двох міст-мільйонників - Кернес і Труханов, близько 15-20 мерів міст із 50-100 тис. населення і більше - Ужгород, Артемівськ, Куп'янськ, Вознесенськ та інші", - сказав він.