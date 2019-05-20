 Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову

Відповідне процедурне рішення було ухвалене на самому початку засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
"Ми протестуємо проти проведення цього засідання та закликаємо інших членів проголосувати проти ухвалення його порядку денного", - заявив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр.
Делатр пояснив, що ухвалений 25 квітня закон не може ставитися на один рівень з важкою гуманітарною ситуацією на Донбасі. Він вважає, що Росія спеціально ініціювала це засідання спеціально у день інавгурації нового Президента України Володимира Зеленського, аби використати Раду Безпеки для своїх цілей.
Його слова підтримав представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген та заступник постпреда США Джонатан Коен, постпред Польщі при ООН. Представник Росії Василій Небензя не погодився з колегами за столом та переконував, що український закон про мову пов’язаний з Мінськими домовленостями.
На голосування було поставлене процедурне питання щодо проведення засідання, і проти його ухвалення проголосували 6 держав-членів, за - лише 5, 4 - утрималися. Засідання було скасоване за відсутністю рішення про ухвалення його процедури.
Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.
15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зауваживши про його виняткову збалансованість.
"Скрипач не нужен" (с)
Здороао, но всё висело на волоске. Любопытно было бы посмотреть список голосовавших.
По бутылкам !!!
так?? 🤣🤣
В армии заставили российского солдата сесть на бутылку ...
выЗдыхайте казламордые !
Тем более если знаешь русский, это же легко.
Я уже даже не говорю, что в современном обществе, молодежь не знающая 2-3 языка, вызывает удивление.
Похожее сейчас происходит и с теми, у кого английский родной, они не учат дополнительные языки, так как все остальные учат английский, поэтому они считают за странность и даже дикарство, если кто то не говорит на английском.
Що стосується Казахстану, то там справи насправді зовсім інакші - один з кандидатів в президенти був знятий з реєстрації саме за недостатнє володіння державною,казахською мовою, на засіданнях уряду заборонено розмовляти рассєянською з недавніх пір, а казахська буде переведено на латинську абетку.
У випадку України державна рассєянська буде консервувати небажання половини зкацапленого населення повернутися до свого та перейти на рідну мову, буде весь час провокувати рашистів захищати рюзьге мір п Україні.
вжопучленцыповстанцы!....
🤣🤣
Перші новини на Українській, слабо?!
Счас вбанять..🤗
Увагу стерляді перемикають...
😄
А то до персонажа добровільно не доходить.
Так хоч би трохи толку од організації було б.
И БЕСПОЛЕЗНО ИМ ЧТО ТО ОБЯСНЯТЬ, ЕТО ПО ЖИЗНИ БЕЗДАРИ И ЛЕНТЯИ КОТОРИЕ ЖДУТ ПОКА ХАЛЯВА ПРИЙДЕТ
То у фейсбучик до вашого зе-гаранта. Шоб його ...
за - паРаша, Китай, ЮАР и светочи демократии - Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/05/2019/5ce301e89a79475066559fcc?from=from_main
Що стосується Казахстану, то там справи насправді зовсім інакші - один з кандидатів в президенти був знятий з реєстрації саме за недостатнє володіння державною,казахською мовою, на засіданнях уряду заборонено розмовляти рассєянською з недавніх пір, а алфавіт буде переведено на латинську абетку.