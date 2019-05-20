EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, За кордоном
  5598  93
Матеріали за темою:
Все про:мова (352) Радбез ООН (325)

 Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову

У понеділок, 20 травня, члени Ради Безпеки ООН проголосували проти проведення засідання, ініційованого делегацією РФ щодо українського "мовного закону".

Відповідне процедурне рішення було ухвалене на самому початку засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Ми протестуємо проти проведення цього засідання та закликаємо інших членів проголосувати проти ухвалення його порядку денного", - заявив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр.

Делатр пояснив, що ухвалений 25 квітня закон не може ставитися на один рівень з важкою гуманітарною ситуацією на Донбасі. Він вважає, що Росія спеціально ініціювала це засідання спеціально у день інавгурації нового Президента України Володимира Зеленського, аби використати Раду Безпеки для своїх цілей.

Читайте також: Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову

Його слова підтримав представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген та заступник постпреда США Джонатан Коен, постпред Польщі при ООН. Представник Росії Василій Небензя не погодився з колегами за столом та переконував, що український закон про мову пов’язаний з Мінськими домовленостями.

На голосування було поставлене процедурне питання щодо проведення засідання, і проти його ухвалення проголосували 6 держав-членів, за - лише 5, 4 - утрималися. Засідання було скасоване за відсутністю рішення про ухвалення його процедури.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зауваживши про його виняткову збалансованість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127918
 
   
 Топ коментарі
 
Куча = это у козломордых цыфра такая Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 4842 .
 показати весь коментар
 
Невдача спідкала Дядю Лошадь Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 4684
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Та его нечего обсуждать,там куча нарушений Конституции Украины и он будет отменён без всякого ООН.. Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 9424
 показати весь коментар
 
 
Хай памарыць. А беларуская і ўкраінская мова будуць жыць.
 показати весь коментар
 
 
будет отменена вата - кто пртив отмены будет отстреден все - вопрос закрыт Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 9538
 показати весь коментар
 
 
Кацапов макнули **@лом в эту кучу 😃😛
 показати весь коментар
 
 
дядя лошадь в очередной раз получил хером по всей морде!
 показати весь коментар
 
 
Кацапы не в тренде. Газ забивает США.
"Скрипач не нужен" (с)
 показати весь коментар
 
 
скока можно? у кацапов пердак не железный! астанавитесь!
 показати весь коментар
 
 
самого интересного не пишут: какие ещё 4 страны кацев поддержали. "героев" нужно знать Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 6046
 показати весь коментар
 
 
Так это ж не страна, а название территории.
 показати весь коментар
 
 
"...против его принятия проголосовали 6 государств-членов, за - лишь 5, 4 - воздержались."

Здороао, но всё висело на волоске. Любопытно было бы посмотреть список голосовавших.
 показати весь коментар
 
 
согласен! это уже становится традицией
 показати весь коментар
 
 
Ну, це щоб їх язику було якесь застосування. А то ще образяться...
 показати весь коментар
 
у тебя одна ошибка:
выЗдыхайте казламордые ! Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову - Цензор.НЕТ 9096
 показати весь коментар
 
 
Я за русский и английский в качестве официальных вдобавок к государственному украинскому, но причем здесь ООН. Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 5988 ЭТо внутренее дело Украины.
 показати весь коментар
 
 
ОУРВЕЛА ПЕРЕЧИТАЛИ И КОКСА ПЕРЕНЮХАЛИ
 показати весь коментар
 
 
Я правда не понимаю, в чем проблема для молодежи выучит украинский?
Тем более если знаешь русский, это же легко.
Я уже даже не говорю, что в современном обществе, молодежь не знающая 2-3 языка, вызывает удивление.
 показати весь коментар
 
 
Русский ближе к мордовскому, как меня здесь многие убеждали, так что на его основе украинский не выучишь
 показати весь коментар
 
 
Тебя правильно убеждали Во-вошка. Носители "славянского" кацапского языка тупо не в состоянии понять украинский. Как и польский, чешский, словенский, болгарский.
 показати весь коментар
 
 
Вообще не так. Не знаю как с польским и словенским, но чешский и болгарский, почти не будет разницы при изучении, что для украинца, что для русского.
 показати весь коментар
 
Не совсем согласен. Перефразируя пословицу "Что украинцу во здравие, кацапу - смерть. " Склонность к полиглотству если и проявляют, то не чистые кацапы из сраней-рязаней, а те у которых много чужой крови намешано.
 показати весь коментар
 
 
Вы не правы. Здесь уже влияет история. Если не брать дворянство, вспомните например Войну и Мир, когда дети там переругивались одновременно на французом, английском и, не помню каком еще, помимо русского. Так вот, русским не надо было учить другие языки, все кто был в Российской Империи и позже в СССР, учили русский.
Похожее сейчас происходит и с теми, у кого английский родной, они не учат дополнительные языки, так как все остальные учат английский, поэтому они считают за странность и даже дикарство, если кто то не говорит на английском.
 показати весь коментар
 
 
Британцы, австралийцы или американцы не учат другие языки? Все верно?
 показати весь коментар
 
Я это постоянно наблюдаю и на работе и в командировках. Например американцы и англичане у меня на работе, в большинстве своем говорят только на английском, при этом все немцы и французы говорят минимум на трех языках.
 показати весь коментар
 
 
Ну ок. У меня среди коллег нема англичан и американцев. Все свои - родные бандеровцы. Аргументированно опровергнуть не смогу.
 показати весь коментар
 
Тебя не переспоришь. Тебе с Лаптерейха виднее знамо дело.
 показати весь коментар
 
Хорошо, Харибда, ты меня почти убедил. Выложу мордовский текст - переведёшь (русский ты знаешь, а он с мордовским почти идентичен), моё почтение. Готов? Не слышу пионерское ...?
 показати весь коментар
 
Если мордва - славяне, тогда переведу знамо дело. Вот только шото мне подсказывает, шо это узкоглазые потомки и батраки Орды...
 показати весь коментар
 
Не-не. Мы тебя усе баимся. Не делай нам больно. Пощади, Во-вошка.
 показати весь коментар
 
Насчёт всех не знаю, но насчёт себя ты прав на 100%. С другой стороны, почему нет? Живи, Харибда, в конце концов ты часть Творения.
 показати весь коментар
 
Спасибо тебе, о Всемогущий. Ты вот лучше суперджете-лаптелете расскажи. Помнится, ты так его расхваливал. Когда уже рассеюшка полностью на эти чудо-творения кацапской инженерной мысли перейдет? Ну чтоб ЗСУ меньше боеприпасов по итогу тратили.
 показати весь коментар
 
Не стоит благодарности. Вы все для меня как дети.
 показати весь коментар
 
Ну так снизойди к моей просьбе, написанной выше, о всемилостевейший. Расскажи нам грешным, как суперджеты борлздят васильковое неюо рассеюшки. Не обессудь, бо мы в своей Бандеровщине только краем уха слыхали о таких чудо-птицах.
 показати весь коментар
 
Возможно завтра или в какой-то другой день я обязательно расскажу тебе об этом. А сейчас баиньки. Спят усталые игрушки, книжки спят. (с)
 показати весь коментар
 
Жду с нетерпением. Люблю когда рассказывают о поджаренных кацапах. И о тех, которые ранее, и о тех, которые опосля...
 показати весь коментар
 
Никакой проблемы нет. Поэтому я не предлагаю русский и английский вместо украинского, а только в дополнение. В этом вопросе я скорее сторонник Назарбаева и его политики трехъязычия.
 показати весь коментар
 
А зачем нужнл это дополнение? Тебе никто не заррещает говорить хоть на китайском...
 показати весь коментар
 
 
Вы плохо ориентируетесь в реалиях Казахстана и, вообще, пишете херню насчёт государственного рассеянского в Украине. Рассеянскоязычие украинцев в Украине-следствие окацапливания, притеснения всего украинского на протяжении столетий и политики ассимиляции в сраной рассеянской недоимперии и в совке.
Що стосується Казахстану, то там справи насправді зовсім інакші - один з кандидатів в президенти був знятий з реєстрації саме за недостатнє володіння державною,казахською мовою, на засіданнях уряду заборонено розмовляти рассєянською з недавніх пір, а казахська буде переведено на латинську абетку.
У випадку України державна рассєянська буде консервувати небажання половини зкацапленого населення повернутися до свого та перейти на рідну мову, буде весь час провокувати рашистів захищати рюзьге мір п Україні.
 показати весь коментар
 
 
как же зебилы это переживут.... и вжопучленцы повстанцы!.... Совбез ООН отказался обсуждать украинский закон о языке - Цензор.НЕТ 9928
 показати весь коментар
 
 
Шооо, ЦН пасе задніх??
Перші новини на Українській, слабо?!
Счас вбанять..🤗
 показати весь коментар
 
 
Кроме закона об украинском языке в мире нет проблем ?
 показати весь коментар
 
 
Та да...🤗
Увагу стерляді перемикають...
😄
 показати весь коментар
 
 
Може, б ООН папірчик якийсь, тобто резолюцію, зе-пере-зе-денту послала б, де б чорним на білому було написано, що українська мова не розділяє український народ.
А то до персонажа добровільно не доходить.
Так хоч би трохи толку од організації було б.
 показати весь коментар
 
 
РАЗДЕЛЯЕТ НАРОД ТУПОЕ БИДЛО КОТОРОЕ ЗА 28 ЛЕТ НЕ ВИУЧИЛО УКРАИНСКИЙ ЯЗИК ЖИВЯ В УКРАИНЕ, И ОРУЩЕЕ ЧТО ЕГО УЩЕМЛЯЮТ И БАНДЕРАВЦИ БЕГАЮТ
И БЕСПОЛЕЗНО ИМ ЧТО ТО ОБЯСНЯТЬ, ЕТО ПО ЖИЗНИ БЕЗДАРИ И ЛЕНТЯИ КОТОРИЕ ЖДУТ ПОКА ХАЛЯВА ПРИЙДЕТ
 показати весь коментар
 
 
А чому Ви мені це пишете ?
То у фейсбучик до вашого зе-гаранта. Шоб його ...
 показати весь коментар
 
 
ну слава яйцям, вистачило духу на адекватне рішення! а то побачивши новину про це засідання, думав що в тому ооні вже геть усі з глузду поїхали... лишається тільки погодитись з місцевим паном, який знову і знову в черговий 1000-й раз переконується, яка ж брехлива і потворна ця рашистська *********!
 показати весь коментар
 
 
В нього вже лічильник до 3000 добирається. А я пам'ятаю ці покази на цифрі 1488. Тьху, ледь не зіганув.
 показати весь коментар
 
Против обсуждения украинского закона проголосовали США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша,

за - паРаша, Китай, ЮАР и светочи демократии - Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/05/2019/5ce301e89a79475066559fcc?from=from_main
 показати весь коментар
 
 
Зеленський дуже радий цій події, але не може це сказати українською.
 показати весь коментар
 
 
Соєва зрада дуже зрадна зрада. Знову щось не те зробив Зеленський... Або не зробив...
 показати весь коментар
 
Ви на клавіші пальцями натискали, чи як Зеленський?
 показати весь коментар
 
 
Звісно як Зеленський, я ж хороший учень. Так шо там на рахунок зради? Усьо будєт плохо ілі ісчьо хуже?
 показати весь коментар
 
я знову ж, в 2807-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
 показати весь коментар
 
 
Вы плохо ориентируетесь в реалиях Казахстана и, вообще, пишете херню насчёт государственного рассеянского в Украине. Рассеянскоязычие украинцев в Украине-следствие окацапливания, притеснения всего украинского на протяжении столетий и политики ассимиляции в сраной рассеянской недоимперии и в совке.
Що стосується Казахстану, то там справи насправді зовсім інакші - один з кандидатів в президенти був знятий з реєстрації саме за недостатнє володіння державною,казахською мовою, на засіданнях уряду заборонено розмовляти рассєянською з недавніх пір, а алфавіт буде переведено на латинську абетку.
 показати весь коментар
 
 
На 20 число спецом назначена инаугурация, всё зарание продумано.
 показати весь коментар
 
Издеваются над русскими. Ну, вот в какой стране мира русских еще заставляют учить украинский язык? Даже в Конго и Сомали не заставляют.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову
 
 
 
 
 
 вгору