 Рада безпеки ООН відмовилася обговорювати український закон про мову

Відповідне процедурне рішення було ухвалене на самому початку засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Ми протестуємо проти проведення цього засідання та закликаємо інших членів проголосувати проти ухвалення його порядку денного", - заявив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр.

Делатр пояснив, що ухвалений 25 квітня закон не може ставитися на один рівень з важкою гуманітарною ситуацією на Донбасі. Він вважає, що Росія спеціально ініціювала це засідання спеціально у день інавгурації нового Президента України Володимира Зеленського, аби використати Раду Безпеки для своїх цілей.

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Його слова підтримав представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген та заступник постпреда США Джонатан Коен, постпред Польщі при ООН. Представник Росії Василій Небензя не погодився з колегами за столом та переконував, що український закон про мову пов’язаний з Мінськими домовленостями.

На голосування було поставлене процедурне питання щодо проведення засідання, і проти його ухвалення проголосували 6 держав-членів, за - лише 5, 4 - утрималися. Засідання було скасоване за відсутністю рішення про ухвалення його процедури.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці - з 28 лютого.

15 травня президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зауваживши про його виняткову збалансованість.