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Все про:Порошенко (8901) Портнов (47) ДБР (256)

 Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком

Колишній заступник глави Адміністрації Президента (АП) України часів Януковича Андрій Портнов повідомив 20 травня, що подав до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про злочин, нібито скоєний екс-президентом України Петром Порошенком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Портнов зазначив: "Сьогодні Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин.

Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади і службових повноважень.

Цією дією ми набуваємо низку процесуальних прав, які використаємо залежно від офіційної реакції цього органу впродовж декількох днів.

Будемо публічно інформувати".

Читайте також: Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм

Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127917
 
 
 Топ коментарі
 
За 5 років Порошенка ніхто з ригів-втікачів й близько не думав про те, що можна повернутися в Україну. Останні місяці всі вони активно підтримували Зелю. І вам, зрадникам, казали, що це не по-пріколу. Вам казали, що ніхто не перебільшує, кажучи про реванш. На дебатах Порошенка і Зелі, Порошенко наголосив на тому, що Зеля - це мішок, в якому заховані ті, хто розкрадав Україну, колишні риги і всі інші реваншисти.
Але ви зробили свій вибір.
Ви зрадили не Порошенка, а Україну, плюнули в обличчя мертвим, живим і ненародженим українцям. Ну і звісно, ви не підете збирати Майдан, як обіцяли, ви в своїй зраді будете звинувачувати інших. Але ні, зрадники саме ви. Живіть з цим. Ви зробили це разом.
Mason Lemberg
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РЕВАНШ ригов начался. Ну, зебени, бухтите про рига Петра.
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союзники бєні і ко, і під охороною поліції
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Портнов теперь под покровительством...свежекенгурируемого презЕдента зеленского...
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А где витя а геде ваш профФесор а зедебилы? Скоро скоро и он с Ростова прикатит
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Вот гнойник и начал вскрываться! 5 лет ждали. Ну что зебанутые довольны? Хотя вы просто латентные рыгокацапы и не более!!!
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Вот это номер... Завтра майдановцы под суд пойдут. АТОшникам сушить сухари...
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Оце так тепер вилазять петрові боком вєнскіє посідєлки у фірташа та льовочкіна.Взяв на себе зобовязання нікого з ригів не посадити,а тільки створити імітацію,що ми і спостерігали на протязі пяти років. Троє наближених до тєла генпрокурорів відкривали справи по оточенню януковича,потім доїли фігурантів і на виході отримали,ні справ,ні доказів,ні санкцій.Гадалося,що переобереться на новий термін і там все потихенько стане на свої місця,народ сприйме це як так і потрібно , і все в нього в шоколаді.А тепер коли свої зобовязання виконав і друга сторона теж,усадили на перший термін і тепер як би краями,кожен сам за себе починається саме цікаве,не думалось петрові, та не гадалося,звідки перший песець прискака
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Вниманию всех бывших порохоботов!
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тяжелой ситуацией и уходом в... продолжительный запой бывшего гаранта коррупции Порошенко оплаты за последние 3 месяца не будет! Слава Рошену!!! Мальдивам слава!!!
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Это тебе сказали когда ты в кассе деньги авансом за три месяца от портнова получал..
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це вас , кацапів , добряче плющить - бабла вже не дають , а ви все Офшоркіна вилизуєте ... Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком - Цензор.НЕТ 9847
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та все уже поняли что ты кремлядь косящий под украинца, не напрягайся.
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GSN
Вниманию всех бывших порохоботов!ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тяжелой ситуацией и уходом в... продолжительный запой бывшего гаранта коррупции Порошенко оплаты за последние 3 месяца не будет! Слава Рошену!!! Мальдивам слава!!!
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⚠Страшный БЕНДЕРовец ⚠‏ @Realuran 3 ч.3 часа назад

Луценко и его зам - это "ручные собачки" мародера... дело против Портнова закрыл Порошенко ЛИЧНО!!!
https://inforesist.org/delo-protiv-portnova-zakryl-zamestitel-luczenko-poetomu-on-smog-vernutsya-v-ukrainu/
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Ви хоть сами верите в то говно шо носите в зубах?
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Портнов будет судить Порошенка за "розкрадання" в армии. Мило.
Как скоро дождемся судов над "карателями ЗСУ"?
Страна стремительно покривается зеленой плесенью...
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ах красава! а о своих злодеяниях скромно умолчать?
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Ненаказанное зло не только возвращается, но и еще имеет свойство применить к тебе те рычаги, которыми ты не воспользовался.
И еще. За 5 лет от порошенко мы не только не услышали осуждения Кабмина януковича-азарова, где служил порох, но и ни одного заявления о коррупции этого самого Кабмина.
И по поводу портнова. А ведь левочкин с АП овоща ведь никуда не уезжал...
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Портнов повипендрюється недовго, виключно до призначення нового Генпрокурора, і знову втече в Кацапстан. Бо прикривати його дупу вже нікому - нема ані Свині, ані свинячого Алкоплокулола, ані головного фСБ(у)шника Васі-їбанька.
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Пєца дарма ти свого другана запустив в Україну
Отакої 🤣
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коломойский сделает все чтобы сделать пороху козью морду. вот и этого портнова из Израиля притянул, а предварительно со скоим друганов авакяном договорился о всческом содействии.... теперь этого рыга портнова охраняют, разрешают подавать бумаги во всякие суды гбры и т.д при этом бэня не остановится... следующим траншем повалит к нам разная рыговская сволочь из рашки из крыма из луганды и т.д так за что боролись а народ? может сразу на колени ? а то куйло уже заждался!!!!
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а где нацжены жего это упыря не п@здят?! Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком - Цензор.НЕТ 7129

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я не здивуюсь, якщо і Єфремова відпустять, найближчим часом
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зелупоны и портнов - близнецы и братья, общая повестка
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Конечно олигарх, у которого состояние за время президентства уменьшилось на 300 млн долларов. Да кстати, чей Крым?
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Вообще-то сажать надо Портнова и надолго за правовое прикрытие расхищения бюджета Украины бандой Януковича.
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нахер этот чмошник кому нужен в Украине, со своими новостями, беги обратно, ростов чекає.
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Портнов и его команда все эти годы собирала информацию о преступлениях, совершаемых Порошенко на посту президента. Теперь, как говорит Портнов, с сегодняшнего дня они будут подавать иски в реформированный петей и потому независимый ни от кого суд, Основная цель - зло должно быть покарано. На первом этапе они хотят достичь цели чтобы петя стал для всех сил токсичным, как преступник, и нерукопожатым. Так, чтобы через два месяца от его новой якобы политсилы остались одни ошметки. Ну и соответственное количество мест в новом парламенте.
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Именно для этого Портнов и приехал в Украину. Против него не выдвинуто никаких подозрений и обвинений, так что он может тут спокойно проживать.
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т.е. фильтрационные лагеря отменяются?))) по-ходу это Михо-2 появился
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Хватит срать! Вытри жопу! И иди работать!
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Как неожиданно и хто мог подумать ,что зе-реванш возможен. Вырисовывается зе-команда бандиты,команда яныка,ватники-коллаборанты.
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Портнов а ты страной не ошибся с таким иском?Тебе на север олень
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https://www.youtube.com/watch?v=***********

Только послушайте, что он несет! Майдан поливает грязью. Хочет, чтобы все вернулось, как 5 лет назад. В 2014 не нужно было посылать войска на Донбасс для защиты страны. Лидеру Одесского Правого сектора надо было не защищаться при нападении бандитов на него, а ждать, когда его убьют!
Бойцы АТО, добровольцы, майдановцы - идет к тому, что этот медведчуковский выкормыш вместе со своими ручными судьями собирается Вас судить за защиту Родины!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком
 
 
 
 
 
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