 Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Портнов зазначив: "Сьогодні Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин.
Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади і службових повноважень.
Цією дією ми набуваємо низку процесуальних прав, які використаємо залежно від офіційної реакції цього органу впродовж декількох днів.
Будемо публічно інформувати".
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тяжелой ситуацией и уходом в... продолжительный запой бывшего гаранта коррупции Порошенко оплаты за последние 3 месяца не будет! Слава Рошену!!! Мальдивам слава!!!
Вниманию всех бывших порохоботов!ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с тяжелой ситуацией и уходом в... продолжительный запой бывшего гаранта коррупции Порошенко оплаты за последние 3 месяца не будет! Слава Рошену!!! Мальдивам слава!!!
Луценко и его зам - это "ручные собачки" мародера... дело против Портнова закрыл Порошенко ЛИЧНО!!!
https://inforesist.org/delo-protiv-portnova-zakryl-zamestitel-luczenko-poetomu-on-smog-vernutsya-v-ukrainu/
Как скоро дождемся судов над "карателями ЗСУ"?
Страна стремительно покривается зеленой плесенью...
И еще. За 5 лет от порошенко мы не только не услышали осуждения Кабмина януковича-азарова, где служил порох, но и ни одного заявления о коррупции этого самого Кабмина.
И по поводу портнова. А ведь левочкин с АП овоща ведь никуда не уезжал...
Отакої 🤣
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Только послушайте, что он несет! Майдан поливает грязью. Хочет, чтобы все вернулось, как 5 лет назад. В 2014 не нужно было посылать войска на Донбасс для защиты страны. Лидеру Одесского Правого сектора надо было не защищаться при нападении бандитов на него, а ждать, когда его убьют!
Бойцы АТО, добровольцы, майдановцы - идет к тому, что этот медведчуковский выкормыш вместе со своими ручными судьями собирается Вас судить за защиту Родины!