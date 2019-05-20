 Екс-заступник голови АП часів Януковича Портнов заявив, що подав заяву в ДБР про злочини, вчинені Порошенком

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Портнов зазначив: "Сьогодні Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин.

Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищення влади і службових повноважень.

Цією дією ми набуваємо низку процесуальних прав, які використаємо залежно від офіційної реакції цього органу впродовж декількох днів.

Будемо публічно інформувати".

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