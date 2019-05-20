 У Солом'янський райсуд направили обвинувальний акт щодо 9 підозрюваних у "справі Держінвестпроекту"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Спеціальної антикорупційної прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено, що деякі особи серед службовців Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДП "Державна інвестиційна компанія" та інших наприкінці 2011 року організувавшись у злочинну організацію, в якій додали ще деяких осіб з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які вчинили впродовж 2011-2014 років заволодіння коштами, призначеними для реалізації національних проектів "Якісна вода" і "Олімпійська надія-2022" в загальній сумі 259,2 млн грн.

Водночас ці особи здійснили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним чином, шляхом перерахування їх на рахунки підприємств-нерезидентів і через ланцюжок підприємств-"транзитерів", відкритих в офшорах на рахунки підконтрольних їм підприємств.

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Зараз згаданим особам пред'явлено остаточне обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, участь у ній і в злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем), ч. 2 ст. 205 КК України (придбання та створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі).

На сьогодні досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо 9 осіб направлено до Солом'янського районного суду м.Києва для розгляду по суті.

Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів САП накладено арешт на майно підозрюваних на орієнтовну суму 89 млн грн.

Матеріали щодо інших організаторів і учасників кримінальних злочинів, зокрема тих, які в даний час перебувають у розшуку, виділені в окремі провадження, досудове розслідування в яких триває.