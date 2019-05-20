EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Економіка
  7100  249
Все про:Порошенко (8901) Bloomberg (16)

 За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg"

П'ятий президент України Петро Порошенко втратив статус доларового мільярдера незабаром після обрання на пост глави держави в 2014 році.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це 19 травня повідомило агентство Bloomberg.

До 2019 року чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до $705 млн, зазначено в даних індексу Bloomberg Billionaires.

Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Також він впливає на банк, телеканали, страхову компанію, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов із 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу, у нього залишилося $5,5 млрд.

Читайте також: Після окупації Криму РФ уже втратила понад 10% своєї економіки, - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127915
 
   
 Топ коментарі
 
То у поезЕдента зеленского все в офшорах...
 показати весь коментар
 
врет блумьберг. в 82 раза разбагател. шибзик сказал и его командА тоже сказала
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Так выросли, что лишился статуса долларового миллиардера.
 показати весь коментар
 
 
Это манипуляция для быдла была.. Быдло схавало
 показати весь коментар
 
 
Вєрім конєшно
А скільки в оффшори він вивів вкрадені кошти за 5 років? Там мабудь трильйони
 показати весь коментар
 
 
А в Україні стільки грошей коли-небудь було ? Вавка у Вас в голові, мабуть.
 показати весь коментар
 
 
82$млрд ( ну ведь обогатился в 82 раза же За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg" - Цензор.НЕТ 5751 )это близко к годовому ВВП Украины. Хотя откуда им знать..Таких денег даже у Била Гейтса нет. У нас на валютном рынке в день торгуют 150-250$ млн. За один день вывода 100$ млн за границу, национальная валюта просядет на 2-3 грн.
Кстати коломыга вывел 4 млрд и курс в 28+ это его заслуга + отрезание от экономики до 70% тяжпрома ввиду войны, которую развязал Ху%:ло
 показати весь коментар
 
 
а скільки, що методичка закінчилась, не знаєш, вибори пройшли, і мародер не мародер і не збагатився, а збіднів.
 показати весь коментар
 
 
Смешно, считают только официальные доходы и их действительно стало меньше а вот неофициальные еще нужно поискать.
 показати весь коментар
 
 
шукай і знайдеш, а коли знайдеш, то розкажеш, але нагадаю - вибори пройшли, вже нічого шукати не треба, нема що.
 показати весь коментар
 
 
Я еще помню как Хряк пол Киева вместе с Подолом скупал в начале 2000-х под свои магазины и автосалоны с мастерскими. Тогда за бесценок скупал у людей ваучеры 51% а остальных пинком под жопу выгонял. Помню как он в Виннице все сахарные заводы скупил по цене дешевле металолома и порезал на метал, оставив тысячи людей без работы и фермеры не знали куда свою сахарную свеклу сдавать выбрасывали в силосные кучи потому что дороже было везти за 150-200км на единственный завод Пети который он оставил для себя и принимал свеклу ниже себестоимости. Как он работая в команде Януковоща кричал что нужно перестать платить зарплаты в конвертах и жестоко за ето наказывать, а сам в ето время на всех своих предприятиях только в конвертах и платил. Ета мразь свинорылая за копейку удавится, и вы хотите сказать что он обеднел за время президенства так что еще захотел на один срок? Вы хоть логику улавливаете? Дурачки!!! За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg" - Цензор.НЕТ 8997
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И получил новый статус - Офшорный Миллиардер так он сравнится в статусе со своим коллегой Путлером.
 показати весь коментар
 
 
СО своим колегой ЗЕклоуном офшорным. Или про офшорки клоуна ты конечно забыл??
 показати весь коментар
 
 
то правильні оффшорки, а то не правильні
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Про офшорки клоуна раскажешь??
 показати весь коментар
 
 
По данным агентства, самый богатый украинец Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше - 50% капитала, у него осталось $5,5 млрд.

Странно, а Блумберг знает что Ахметов за последние годы скупил большинство Обленерго и стал единственным монополистом? И ето только то что на виду. Или вы считаете только наличку а скупленые акции и недвижимость со стратегическими заводами ето не защитывается в общее состояние? Тогда понятно. Петя просто свое бабло из Швейцарских счетов вложил в акции и заводы с пароходами и офшорные острова.
 показати весь коментар
 
 
Считают всё. Просто электорат кловуна слишком слабоумный что бы понять что в воюющей стране активы сильно обесцениваюца. Отсюда и снижение состояния. Лутше расскажи про офшорки клоуна???
 показати весь коментар
 
 
Шок! Какой-то жирный мужик на Банковой закрылся в кабинете Президента, требует бутылку коньяка, миллион баксов, вертолет в Югославию и если не выполняет его требования грозится выбросить из окна... какую-то бабу! Говорит, что у него страну украли!
 показати весь коментар
 
 
Узнаю электорат кловуна. Петицию за легализацию травки успел подписать???
 показати весь коментар
 
 
да фигня, бенька опять коньячку перебрал, щас ещё сепарам начнёт звонить.
 показати весь коментар
 
 
сранно, беня тільки прилетів, а клован вже його кинув, ну нехай маци з'їсть чи що, може попустить, хіба беня забув, що клован нічого не должен.
 показати весь коментар
 
ну вот, а если бы драл стадо гаджетов и дал драть и беньке днепровскому, был бы и президентом и кваков с нацжёнами был бы тише воды и ниже травы.
 показати весь коментар
 
Блин, я сейчас прям разрыдаюсь от жалости и умиления...
Оказывается пэдра и ахметка, как нищеброды безталанные, сидя на схемах работали себе в убыток.
А может они, как благородные робин гуды, за свой счёт кредиты МВФ отдавали.
Зря, очень зря на них бочку катили.
 показати весь коментар
 
 
да не плачь, вам же заканчивается период бедности
 показати весь коментар
 
Это ты только, федул, такой черствый и бессердечный.
А я отзывчивый и добрый, людЯм помогаю.
Так что если вдруг увижу где-то пэдру, или ринатика, под церковью на паперти, обязательно пожертвую копеечку.
Я такую куеву тучу денег за эти пять лет накопил, что куда теперь девать - ума не приложу.
 показати весь коментар
 
ой смотри, ты тогда подпадаешь под статью свинарчуков, тут много комунистов- мясников есть, всех буржуев и "кровосисек" готовы разделить на части.
 показати весь коментар
 
За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg" - Цензор.НЕТ 726

Та не найдут у меня ничего.
Всё в офшоры вывел, по декларации только подвал и сарайчик, дома - хоть шаром покати.
Так шо могу спать спокойно.
 показати весь коментар
 
Давайте скинемося на якусь бабку ,нехай на нього Баригу порчу наведе чи що,бо від України воно не відчепиться
 показати весь коментар
 
 
Это манипуляция.
Он потерял лишь потому, что гривна благодаря нему так обесценилась. Украинцы потеряли гораздо больше.
Зато новыми бизнесами он неплохо так прирос.
Кстати, после самого падения он все равно успел разбогатеть на 100 миллионов долларов.

Так что не надо тут рассказывать про Порохатую свинью-поцреота.
 показати весь коментар
 
 
Узнаются кремлевские методички: офшоры, ростов, Рошен. Придумать больше нечего, дебилы, ***.
 показати весь коментар
 
 
куем по роже зелупонов которые орали как порох накрал
 показати весь коментар
 
 
во, во - а ЗЕбилам моно-пенсуально - сцы в глаза, все божя роса
 показати весь коментар
 
дивно... зебілосекта місяць перед другим туром аж з трусів вискакували про збільшення статків порошенком у 80 разів, тобто до більш ніж 80 млрд баксів!
 показати весь коментар
 
 
Не понял, так по всех СМИ орали что Порошенко в разы сбагатился.
 показати весь коментар
 
Мало вам они тарифы в 7 раз подняли? Проезд в 5 раз - мало? Хотите продолжить геноцид украинского народа? За что же вы так не любите Украину?
 показати весь коментар
 
Разрывом пердаков потрохоотсосов удовлетворен!))) предсмертные судорги потрошиных мразей так умиляют...
 показати весь коментар
 
Да ничего он не потерял. Просто хорошо перепрятал. Блумберг пользуется только открытой информацией. А у Шоколадного все в оффшорах и слепых трастах. Никто не знает какие прибыли делал ему слепой траст и в какие оффшоры Шоколадный их распихивал. У нас все политики и чиновники - нищие и святые, а потом оказывается, что у них в одном оффшоре припрятано полмиллиардика, в другом оффшоре полмиллиардика и еще несколько предприятий управляются закрытыми корпоративные фондами, о которых ничего неизвестно.
 показати весь коментар
 
Угу... Пэтя "последнее" за неделю на Мальдивах прогулял...
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg"
 
 
 
 
 
 вгору