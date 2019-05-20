 За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg"

Як передає Цензор.НЕТ, про це 19 травня повідомило агентство Bloomberg.

До 2019 року чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до $705 млн, зазначено в даних індексу Bloomberg Billionaires.

Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Також він впливає на банк, телеканали, страхову компанію, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.

За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов із 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу, у нього залишилося $5,5 млрд.

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