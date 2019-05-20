 За час президентства Порошенко позбувся статусу доларового мільярдера, - "Bloomberg"

Як передає Цензор.НЕТ, про це 19 травня повідомило агентство Bloomberg.
До 2019 року чистий капітал Порошенка знизився майже на 40% - до $705 млн, зазначено в даних індексу Bloomberg Billionaires.
Найдорожчий актив екс-президента України - кондитерська компанія Roshen. Також він впливає на банк, телеканали, страхову компанію, кілька сільськогосподарських і харчових підприємств, зазначає Bloomberg.
За даними агентства, найбагатший українець Рінат Ахметов із 2014 року втратив ще більше - 50% капіталу, у нього залишилося $5,5 млрд.
А скільки в оффшори він вивів вкрадені кошти за 5 років? Там мабудь трильйони
Кстати коломыга вывел 4 млрд и курс в 28+ это его заслуга + отрезание от экономики до 70% тяжпрома ввиду войны, которую развязал Ху%:ло
Странно, а Блумберг знает что Ахметов за последние годы скупил большинство Обленерго и стал единственным монополистом? И ето только то что на виду. Или вы считаете только наличку а скупленые акции и недвижимость со стратегическими заводами ето не защитывается в общее состояние? Тогда понятно. Петя просто свое бабло из Швейцарских счетов вложил в акции и заводы с пароходами и офшорные острова.
Оказывается пэдра и ахметка, как нищеброды безталанные, сидя на схемах работали себе в убыток.
А может они, как благородные робин гуды, за свой счёт кредиты МВФ отдавали.
Зря, очень зря на них бочку катили.
А я отзывчивый и добрый, людЯм помогаю.
Так что если вдруг увижу где-то пэдру, или ринатика, под церковью на паперти, обязательно пожертвую копеечку.
Я такую куеву тучу денег за эти пять лет накопил, что куда теперь девать - ума не приложу.
Та не найдут у меня ничего.
Всё в офшоры вывел, по декларации только подвал и сарайчик, дома - хоть шаром покати.
Так шо могу спать спокойно.
Он потерял лишь потому, что гривна благодаря нему так обесценилась. Украинцы потеряли гораздо больше.
Зато новыми бизнесами он неплохо так прирос.
Кстати, после самого падения он все равно успел разбогатеть на 100 миллионов долларов.
Так что не надо тут рассказывать про Порохатую свинью-поцреота.