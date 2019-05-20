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Все про:арешт (971) Крим (6828) суддя (933) Чорнобук (8)

 Підозрюваного в державній зраді екс-главу Апеляційного суду Криму Чорнобука залишили під вартою до 27 червня

Голосіївський районний суд Києва 20 травня продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чорнобуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Голосіївський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і продовжив до 27 червня 2019 року запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим", - повідомили в прокуратурі.

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Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127908
 
   
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Государственная измена -- 15 лет этой твари минимум
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Та скоро набіжать "рюськомірниє" недорозпущені (недоопушені) депутати, візьмуть нещасного на поруки, а найгуманніший суд випустить під заставу у 2 млн. гривень. Це вже українська наролна класика!
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Докажут шо жене изменял...
А жена Государство..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПідозрюваного в державній зраді екс-главу Апеляційного суду Криму Чорнобука залишили під вартою до 27 червня
 
 
 
 
 
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