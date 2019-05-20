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Все про:ВР (4760) законопроект (658) легалізація наркотиків (9) марихуана (62)

 Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права людини на життя".

Відповідна публікація з'явилася на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Однак текст законопроекту поки не опубліковано.

Нагадаємо, 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани з медичною метою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супрун виступила за легалізацію канабісу з медичною метою

Законопроект розглянуть за спеціальною процедурою, враховуючи, що петиція на його підтримку зібрала 25 тис. підписів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127907
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы ты дураком не был то знал бы,что под травой ещё никто никого не убил а вот вата типа тебя,нажравшись бояры,режет друг друга как чумных свиней.. Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 6602
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Отличный закон ...поддерживаю Законопроект о легализации медицинского каннабиса зарегистрирован в ВР - Цензор.НЕТ 2981
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Капец вУмные комменты.
Люди, не приведи вас Бог к необходимости использовать канабис в медцелях, но если всё же так случится, то вы вспомните свои комменты и пусть вам хоть постфактум станет немножко стыдно.
А я желаю всем (ВСЕМ, кроме лахты) форумчанам крепкого здоровья и никогда не прибегать к помощи канабиса в медцелях.
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Зе наразі буде щасливим.
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Всё правильно. Эта наркота понадобится всем депутатам БПП...
Вот буквально сегодня депутат БПП чуть не окочурился, после инаугурации президента, и был срочно отвезён скорой помощью прямо из Рады в больницу...
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Украинцы слишком долго были заложниками наркоманов, пора и о больных людях подумать.
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Поддерживаю. Скоро наконец и до легалайза дорастём.
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Куда ему еще курить,и так щелбаном прибить можно.
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Хорошая Рада. И большинство из БПП хорошее. А герыч с коксом когда?
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Цей законопроект робить легітимним Z, в баночку пісяв приватной мед. компаніі. Прямо Сочі 2014.
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Бухариків меньще стане?
😁
Пиріжки з марьяванной..
Та нехай!
😁
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Рада вже рада зеБєню і травки підсипати, аби їх не чіпав?!
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О, Квартал-95 і канабіс!

Що ще люмпену треба?
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Это для больных на рак...Шутки не уместны.
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я близкого похоронил по онкологии... Могу сказать еще и как помогает. Только очень проблематично сделать укол именно тогда когда нужно, никто на руки морфий не дает.
Если, приймут закон и сделают адекватное получение рецептов, это реально поможет.

ЗЫ ну вот не нужно спорить, с мировым опытом самых прогрессивных стран.
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шоколадная рада только зарегила законопроэкт. текст закона неизвестен и его автор тоже. а у порошат уже виноват зеленский. смешные маргиналы эта ылита.
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как коломойские, фирташи, пинчуки, бойки и прочие гороховые из семейства бобовых видят Украину после инагурации!

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Капец вУмные комменты.
Люди, не приведи вас Бог к необходимости использовать канабис в медцелях, но если всё же так случится, то вы вспомните свои комменты и пусть вам хоть постфактум станет немножко стыдно.
А я желаю всем (ВСЕМ, кроме лахты) форумчанам крепкого здоровья и никогда не прибегать к помощи канабиса в медцелях.
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Ну що ви про сумне... Звичайно ні хто не знає про подальший перебіг життя, що ж тепер скорботно чекати кінця? Дайте погигикать.
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"Реформы" начались. А я думал с чего начнет Гнусавый..
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Спасибо Пэте за эту отличную новость!

Состав Рады:
«Блок Петра Порошенко» 133 рыла, 21,82 %
«Народный фронт» 82 рыла, 22,14 %
«Самопомощь» 33 рыла, 10,97 %
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Потребители канабиса - добрие, а бухари могут и лицо попортить.
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Прикол в том, что такого кол-ва подписей под законопроектом я не помню.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65969

Пройдите по ссылке - там кажется вся Рада.
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О, понеслась душа в рай ! 😁 То ли ещё будет ! 💉 💣 🔪 🔫
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Смешно читать гневные комменты порохоботов на законопроект от супрун. Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 4938
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Так социальный проект от зеленского. Чего уж тут)))
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Ниже ссылка на законопроект...там куча депутатов в авторах...о Супрун нет ни слова..и о минздраве тоже...
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В Италии до сих пор не легализировали! У медицины на вооружение полно опиоидов, лёгких, средних и сильных. Существует терапия боли. В Украине этого не надо бы делать, т.к. у вас высокий риск фальсификаций.
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а нам италия авторитет? там этот бизинес у сицилийской мафии поэтому и не легализуют. правда, я в " СПРУТЕ" видел. .
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-Снимите неприкосновенность депутатскую!!!
- Шо- шо ?! Протысните каннабис медицинский ?
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Акуенный просто закон...как раз под нового прызыдэнта)))
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Это будет первая потужная реформа после того как подельники Бени засядут в Раде. Следующая рехворма - удешевление водки, шоб уже точно быдло занялось бухлом, и не трогало власть.
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Все верно!
Нужно гнать супрун поганой метлой! Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 8671
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Отличный закон, очень перспкутивная тема! Когда то одни дебилы уже запретили коноплю, а она ведь может заменить кучу синтетической дряни!
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Натуральный боярышник тоже может заменить кучу синтетической дряни. За боярышник!!!!
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Мощно, но не стоит останавливаца на достигнутом. Даёшь автоматы для продажи боярышника под каждый подьезд!!! Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 5000
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Правильно, справа потрібна, але кількість хворих в ВР - невідома. Треба якось регламентувати вживання, бо наприймають потім законів, ще смішнішх ніж зараз.
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Я наркоман, общепризнано наркомания это болезнь, выдавайте мне наркоту как больному. В медицинских целях.
А чтобы заработать на хлеб, я в Борисполь авиадиспетчером устроюсь.
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С такой фамилеей только сантехником:-Афоня мне рупь должен...
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медицинский каннабис ? а что есть сантехнический ну там веревки вить для монтажа труб кстати масло из семян конопли полезное .стволы растения идут на канаты ,шишки понятно куда идут ...не вижу препятствий для легализации
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Следующий шаг - раздавать всем желающим оружие и боеприпасы со складов.
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дело в том что при Пете мы потерял 80% складов .не видел по телику ? кто же будет развавать а ты хотел болванку от БМ-21 на балкон поставить ?
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Я, как президент, легализую кокс! Неравнодушных приглашаю голосовать за меня Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР - Цензор.НЕТ 7351
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Похоже, скоро будут готовы результаты Зелиных анализов. Надо срочно декриминализировать.
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Неужели начали работать!) Может под эту мульку и по девочкам протянут закон, дайбог! Наши все девочки тогда домой приедут) будут в тепле и под государственным сутенерством обслуживать русских туристов. А то там по кустам надо прятаться! А тут под боком Амстердам, на поезд сел и Кутиш... еще и язык учить не надо. Бабки закончились биз...й - домой к себе на парашу зарабатывать на следующий сезон! Чтоб тебе масаж делали с европейским сервисом... Ох полюбиш ты скоро Украину кацапчик!
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Каннабис не является наркотиком, так как совсем не вызывает зависимости. По своему действию это релаксант и галюциноген. Шельмование каннабиса началось в 30-е годы в США в интересах промышленных компаний и к медицине, а тем более к научному обоснованию вреда марихуаны не имело никакого отношения.
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