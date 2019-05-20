 Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстровано у ВР

Відповідна публікація з'явилася на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ. Однак текст законопроекту поки не опубліковано.
Нагадаємо, 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани з медичною метою.
Законопроект розглянуть за спеціальною процедурою, враховуючи, що петиція на його підтримку зібрала 25 тис. підписів.
Вот буквально сегодня депутат БПП чуть не окочурился, после инаугурации президента, и был срочно отвезён скорой помощью прямо из Рады в больницу...
😁
Пиріжки з марьяванной..
Та нехай!
😁
Що ще люмпену треба?
Если, приймут закон и сделают адекватное получение рецептов, это реально поможет.
ЗЫ ну вот не нужно спорить, с мировым опытом самых прогрессивных стран.
Люди, не приведи вас Бог к необходимости использовать канабис в медцелях, но если всё же так случится, то вы вспомните свои комменты и пусть вам хоть постфактум станет немножко стыдно.
А я желаю всем (ВСЕМ, кроме лахты) форумчанам крепкого здоровья и никогда не прибегать к помощи канабиса в медцелях.
Состав Рады:
«Блок Петра Порошенко» 133 рыла, 21,82 %
«Народный фронт» 82 рыла, 22,14 %
«Самопомощь» 33 рыла, 10,97 %
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65969
Пройдите по ссылке - там кажется вся Рада.
- Шо- шо ?! Протысните каннабис медицинский ?
Нужно гнать супрун поганой метлой!
А чтобы заработать на хлеб, я в Борисполь авиадиспетчером устроюсь.