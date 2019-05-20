 Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії через агресію в Криму і на Донбасі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зеленський подякував американській стороні за лідерство у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і за допомогу в просуванні внутрішніх реформ.
"США є потужним і дуже серйозним партнером для України, перш за все, в подоланні агресії Росії. Самостійно подолати російську агресію на Донбасі і в Криму ми не зможемо. Тому нам потрібна ваша допомога, - підкреслив Президент. - Хотів би закликати вас, щоб США продовжували посилення санкцій проти РФ".
Зеленський додав, що готовий втілювати прозорі, відкриті і демократичні реформи в Україні: "У нас є дуже хороший приклад - це ваша країна. Реформування України в цілому, у всіх галузях, відбуватиметься не після припинення вогню на Донбасі, а паралельно. Тому що нам це потрібно. Ми хочемо стати європейською країною щодо цінностей та прозорості".
"Зеленський подякував Президенту США Дональду Трампу за привітання і висловив сподівання на зустріч найближчим часом", - йдеться в повідомленні.
З американської сторони у зустрічі взяли участь міністр енергетики Рік Перрі, Спеціальний представник з питань України Курт Волкер, сенатор Рон Джонсон.
кстати, а кто у нас "новая" элитка? беня? разумков? шефир? тамбовский вол с жекой? кто?
Тому що ти і мільйони таких як ти з народження запрограмовані на лузерство та поразки. І як би ви не стрибали - нічого для вас не зміниться. Ти знаєш значення сакральних цифр:
По - 25, Зе - 73 ? Гадаєш - рейтинг? Ні, це курс бакса.
(поэтому и тебя лайкнул )
а беллетристику читать-то от нечего делать можно
Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.
Стрельба по всей линии фронта. Что об армии и ситуации на Донбассе говорил сегодня президент Владимир Зеленский - следили и на позициях. Так чего же армейцы ждут от нового главнокомандующего?На передовой все военные, кто не был на боевом посту, смотрели инаугурацию президента. Разговоры среди армейцев только об этом событии. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные. Бойцы хотят одного - чтобы им не мешали воевать."Посмотрим! Очень громкие слова сказал новый президент. Посмотрим как все будет. Все положительно настроены, у всех боевой настрой. Хочется назад забрать нашу землю. Ну как забрать - она и так наша. Хочется выбить вон агрессора. И чтобы украинская земля назад стала нашей. Потому что это нехорошо, когда какие-то плохие дяди топчут нашу землю", - говорит боец.Среди бойцов, которые сейчас воюют на фронте, много тех, кто пришел на войну 2014-го и застал армию в упадке. Теперь говорят, за последние 5 лет многое изменилось к лучшему. В частности, появились новые виды вооружения и новая амуниция, лучшим стало и питание. Солдаты надеются, что реформирование армии будет продолжаться."Я могу сравнить. Сейчас очень многое изменилось. Обеспечение на высоком уровне. Сравнить те годы и сравнить настоящее время - очень-очень кардинально армия изменилась. Тогда армию разрушали. Уже армию восстановили - с нуля, можно сказать, восстановили", - говорят военные.Между тем, ситуация на передовой остается напряженной. За последние сутки один наш боец получил ранение. Российские войска атакуют по всей линии фронта. Применяют как стрелковое оружие, так и артиллерию запрещенного калибра. Но армейцы удерживают оборону.
Толпятся на площадях и кричат гип-гип-ура,
и еще раз - гип-гип-ура, и снова - гип-гип-ура!
я - старый мальчик, я это видел вчера.
Будь я ребенок, я б тоже скакал, закусив губу,
но я - старый мальчик, я видел все это в гробу,
в белых тапочках, в царской мантии, в золотой мишуре.
Будь я маленький мальчик, я бы в это играл во дворе.
Но я - старый мальчик, я видел эту толпу.
У отчизны звезда не там, где положено, а во лбу,
отверстие влажное - до самых височных долей.
Хорошо, когда есть стена, а у стены - мавзолей,
хорошо, когда классная площадь во-от такой ширины,
что на ней может столпиться худшая часть страны.
Взгляд толпы не различает зарево и зарю.
Я - старый мальчик. Знаю, о чем говорю.
Борис Херсонский