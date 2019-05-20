 Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Переїхав у прозорий офіс.
Зустрівся з добрими друзями України американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Порошенко зазначив: "Переїхав у прозорий офіс.
Зустрівся з добрими друзями України американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом".
Порошенко очень хочет нажраться дома с горя и заснуть, но пришлось переть в прозрачный офис( построенный на зло Саакашвили) , общаться соднопартийцами, заглядывая им в глаза , в поисках былой преданности .
Порошенко потерял 40% своего богатства за время пребывания на посту президента Украины. Влияние на это оказал общий экономический спад в стране и закрытие российского рынка для Roshen
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/05/2019/5ce2e6cc9a794745a06f80b1