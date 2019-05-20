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Все про:офіс (24) Порошенко (8901) США (5015)

 Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч із американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США В ЄС Гордоном Сондландом у новому прозорому партійному офісі партії "Солідарність".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Переїхав у прозорий офіс.

Зустрівся з добрими друзями України американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом".

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Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом 01

Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом 02
Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127900
 
   
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Как один всего лишь человек задаёт тон и стимул всему государству! Зеленский проводит встречи.
Порошенко очень хочет нажраться дома с горя и заснуть, но пришлось переть в прозрачный офис( построенный на зло Саакашвили) , общаться соднопартийцами, заглядывая им в глаза , в поисках былой преданности .
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Все,больше я тебя не читаю перед сном,-нельзя нормальным людям такие глупости читать! Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 3652
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Порохоботы екс попы хватит верещать Вы как Ваш бывший солнцеликий и после отстранения от должности президента ПАП продолжает раздавать медали, а если порохобот потеряет голову то она еще месяц будет кричать зебилы и слава Великому ПАП Вы не в северной корее уважайте других.
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Blоomberg узнал о потере Порошенко статуса миллиардера за время правления
Порошенко потерял 40% своего богатства за время пребывания на посту президента Украины. Влияние на это оказал общий экономический спад в стране и закрытие российского рынка для Roshen

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/20/05/2019/5ce2e6cc9a794745a06f80b1
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Да,в самом деле есть такое на РБК. Это же сколько ИДИОТОВ лаяли,что Порошенко разбогател! Интересно,что сейчас про это будут говорить эти ТВАРИ?
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там где ,,новоиспечённый" бабло зарабатывал!!(не факт что и дальше зарабатывает)и там где донбасс как лохам скармливаеш!!хотели руцький мир!! и пенсии-зарплаты расейские!!пусть цуки и отрабатывают!!(некуй на слезу давить!!украинские матери их куда больше пролили!! и не за кацапские пенсии а за сыновей которые страну защищали!!) Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 3113 Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 892
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P.S.а твой президент и уже главнокомандующий!!(который четыре повестки,,не смог получить"уверен что если чё начнётся!! то будет галстуки так жевать!! что саакашвили позавидует!!) Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом - Цензор.НЕТ 4774
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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