 Порошенко переїхав у прозорий партійний офіс, де провів зустріч із американським сенаторам Джонсоном і послом США в ЄС Сондландом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Порошенко зазначив: "Переїхав у прозорий офіс.

Зустрівся з добрими друзями України американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом".

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