 Окупаційна влада Донеччини не дає гарантій безпеки, щоб проводити ремонт інфраструктури, - українська сторона СЦКК

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, повідомляє українська сторона СЦКК.
15 травня проведено обстеження на вибухонебезпечні предмети і ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні "НОД2 - Попасна", 17 травня фахівці Луганського енергетичного об'єднання завершили ремонтно-відновлювальні роботи повітряної лінії електропередачі Золоте-2 - селище Катеринівка Попаснянського району.
18 травня проведено обстеження на вибухонебезпечні предмети і ремонтно-відновлювальні роботи повітряної лінії електропередач у районі населеного пункту Золоте-4.
Однак роботи з відновлення інфраструктури вдається виконувати тільки в Луганській області. Окупаційна адміністрація в Донецькій області надала гарантії безпеки тільки на забезпечення робіт на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС), під час планових робіт гарантувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до станції і назад і доставка хімічних матеріалів.
"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію і збройні формування Російської Федерації дотримуватися встановленого безстроково режиму "Тиша" на всій лінії бойового зіткнення і не перешкоджати проведенню запланованих ремонтно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.
але тут мова про "сіру зону" або "прикордоння" ... там нема змоги навіть ремонтувати-латати "розстріляні" водогони і ЛЄПи
та Ви й без мене це знаєте.
пи_датохорошо и взамен ничего не попросит.
Треба просто припинити стрілянину!
Якесь збіговисько лохів безкоштовних