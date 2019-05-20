 Окупаційна влада Донеччини не дає гарантій безпеки, щоб проводити ремонт інфраструктури, - українська сторона СЦКК

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, повідомляє українська сторона СЦКК.

15 травня проведено обстеження на вибухонебезпечні предмети і ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні "НОД2 - Попасна", 17 травня фахівці Луганського енергетичного об'єднання завершили ремонтно-відновлювальні роботи повітряної лінії електропередачі Золоте-2 - селище Катеринівка Попаснянського району.

18 травня проведено обстеження на вибухонебезпечні предмети і ремонтно-відновлювальні роботи повітряної лінії електропередач у районі населеного пункту Золоте-4.

Читайте також: "В епоху інноваційних технологій у нас немає стільникового зв'язку, інтернету, газу, доріг і питної води", - жителі села Аполлонівка Омської області звернулися до президента РФ Путіна. ВIДЕО

Однак роботи з відновлення інфраструктури вдається виконувати тільки в Луганській області. Окупаційна адміністрація в Донецькій області надала гарантії безпеки тільки на забезпечення робіт на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС), під час планових робіт гарантувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до станції і назад і доставка хімічних матеріалів.

"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію і збройні формування Російської Федерації дотримуватися встановленого безстроково режиму "Тиша" на всій лінії бойового зіткнення і не перешкоджати проведенню запланованих ремонтно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Військові відновлюють міст автодороги Покровськ - Бахмут - Михайлівка, зруйнований НЗФ у 2014 році, - Міноборони. ФОТОрепортаж