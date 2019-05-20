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Все про:окупація (2059) Донецька область (2231) СЦКК (425) інфраструктура (90)

 Окупаційна влада Донеччини не дає гарантій безпеки, щоб проводити ремонт інфраструктури, - українська сторона СЦКК

Минулого тижня виконано планові ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах цивільної інфраструктури Донбасу, пошкоджених у результаті обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС, повідомляє українська сторона СЦКК.

15 травня проведено обстеження на вибухонебезпечні предмети і ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні "НОД2 - Попасна", 17 травня фахівці Луганського енергетичного об'єднання завершили ремонтно-відновлювальні роботи повітряної лінії електропередачі Золоте-2 - селище Катеринівка Попаснянського району.

18 травня проведено обстеження на вибухонебезпечні предмети і ремонтно-відновлювальні роботи повітряної лінії електропередач у районі населеного пункту Золоте-4.

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Однак роботи з відновлення інфраструктури вдається виконувати тільки в Луганській області. Окупаційна адміністрація в Донецькій області надала гарантії безпеки тільки на забезпечення робіт на Донецькій фільтрувальній станції (ДФС), під час планових робіт гарантувався безпечний проїзд працівників робочої зміни до станції і назад і доставка хімічних матеріалів.

"Українська сторона СЦКК закликає окупаційну адміністрацію і збройні формування Російської Федерації дотримуватися встановленого безстроково режиму "Тиша" на всій лінії бойового зіткнення і не перешкоджати проведенню запланованих ремонтно-відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127898
 
 
 Топ коментарі
 
Какое безобразие не давать за средства бюджета Украины ремонтировать инфраструктуру маладой республики Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2825 А на что же тогда потужни реформаторы кредиты МВФ брали?! Ганьба оккупантам!!! Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 132
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Для кого ремонтувати, завтра знов референдить будуть, рускій мір уно ремонто.
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А кто сейчас дает хоть какие то гарантии? Ведь теперь стало модно ничего не обещать.
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Какое безобразие не давать за средства бюджета Украины ремонтировать инфраструктуру маладой республики Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2825 А на что же тогда потужни реформаторы кредиты МВФ брали?! Ганьба оккупантам!!!
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В Україні потрібен не ремонт інфраструктури, а її будівництво. Бо інфраструктура не дотягує до ********. А жити з стародавньою інфраструктурою не чемно.
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в Україні - так!
але тут мова про "сіру зону" або "прикордоння" ... там нема змоги навіть ремонтувати-латати "розстріляні" водогони і ЛЄПи
та Ви й без мене це знаєте.
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Для кого ремонтувати, завтра знов референдить будуть, рускій мір уно ремонто.
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Что значит "для кого"? Разве там народ не выбирал вашего президента? А еще там ждут по 4000 евров зарплат, так что работаем, панове, работаем! Оккупационные власти Донетчины не дают гарантий безопасности, чтобы проводить ремонт инфраструктуры, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 1248
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сосаети по английски общество. вот общество дыныры пусть будет сосаети.
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Ну, это уже не тебе решать. Президент сказал что надо прекратить стрелять, а значит эра благоденствия и халявы неумолимо приближается. И это вовсе не означает что какой то добрый дядя придет и сделает всем пи_дато хорошо и взамен ничего не попросит.
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рачкинский мир воду не падрузамевает.
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Тю, та зєлєпупік порішає!
Треба просто припинити стрілянину!
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Тю, а тобі шо - ні???
Якесь збіговисько лохів безкоштовних
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Правильно делают. Пускай пьют мочу. И смотрят по телевизору какая в Украине вода чистая.
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Нужно чтобы были постоянные линии, чтобы местные жители, которые бояться за свои дома и родных, сообщали о стреляющих боевиках, их координаты и их техники.
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Всяко лучше им вернуться под полный украинский контроль, многомиллиардная помощь Европы будет на отстройку территорий. А в Крыму так процветание никто и не навел.
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Срузкий мир задолжал Украине более 5 миллиардов за воду и електроенергию. Почему им не отрезают а нам за малейшие задолженности сразу отрезают в любое время года?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОкупаційна влада Донеччини не дає гарантій безпеки, щоб проводити ремонт інфраструктури, - українська сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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