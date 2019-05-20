 Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському заявив лідер фракції, міський голова Львова Андрій Садовий.
"Це само собою зрозуміло. Якщо парламент президент вирішив розпустити, то така ж доля чекає і уряд. Тим більше, він (Гройсман - ред.) вже заявив, що йде на вибори, то все вже зрозуміло", - сказав він.
Садовий також наголосив на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками.
"Це дуже важливо. Зняття недоторканності - це критично важливо. Якщо такий закон буде проголосовано, охочих піти в парламент буде набагато менше. Тоді не буде сенсу ховатися в парламенті. І, звичайно, відновити статус кво і проголосувати за закон, який би відновив кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Ось заради цього, я б, чесно кажучи, дав би шанс парламенту, один день, щоб усі показали, хто є хто", - резюмував лідер "Самопомочі".
Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.
а с мусором была заказная петина кампания. почитайте, только не петиных писак.
Зокрема на закупку автобусів,котрі при теперішніх пільгах і навіть 7 грн за квиток НЕРЕНТАБЕЛЬНІ.Водіїв не можуть набрати на роботу..
наприклад з Трухановим,Кернесом....
хоча тут важливіше вибрати критерій..
по моєму ,якщо відкинути руссмірсько -совкове довбо..бство,,кернес дав Харкову куди більше ,ніж Мер Андрійко Львову (замощення більшості тротуарів плиткою не рахуємо -у Садового власний заводик)
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Эта фракция поддерживать даже
рублевуюзону готова
Діяльність Пороха(точніше БЄЗПРЄДЄЛ) поховав цей проект.
Порошенко ВЖЕ реінкарнував "Солідарність"
S0S i у пєти и дальше.
забрав у нього право розпоряджатись львівським сміттям(віддав Синютці)
Его чистый капитал снизился почти на 40 процентов, до 705 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg.»
«Ukraine's President Lost Billionaire Status in Office and More
Poroshenko's wealth fell to $705 million since 2014 election.
That's not all he lost. The confectionery tycoon was stripped of his billionaire status soon after his election in June 2014. Poroshenko's net worth has declined almost 40% to $705 million, according to the Bloomberg Billionaires Index.»
Вірю!!!!
Свиногейту і соєгейту туди
Інна Щер @shcherbininainn 58 мин.58 минут назад
дустом їх блдь !!! дустом
до призначення нових міністрів попередні отримують звання в.о і працюють...