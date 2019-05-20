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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:відставка (465) Садовий (230) Гройсман (3338) Самопоміч (280)

 Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий

Фракція "Самопоміч" готова підтримати відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському заявив лідер фракції, міський голова Львова Андрій Садовий.

"Це само собою зрозуміло. Якщо парламент президент вирішив розпустити, то така ж доля чекає і уряд. Тим більше, він (Гройсман - ред.) вже заявив, що йде на вибори, то все вже зрозуміло", - сказав він.

Садовий також наголосив на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман привітав Зеленського зі вступом на посаду президента: "Процес передачі влади відбувся чесно і мирно"

"Це дуже важливо. Зняття недоторканності - це критично важливо. Якщо такий закон буде проголосовано, охочих піти в парламент буде набагато менше. Тоді не буде сенсу ховатися в парламенті. І, звичайно, відновити статус кво і проголосувати за закон, який би відновив кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. Ось заради цього, я б, чесно кажучи, дав би шанс парламенту, один день, щоб усі показали, хто є хто", - резюмував лідер "Самопомочі".

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127896
 
   
 Топ коментарі
 
Сьогодні пуками пєтєкантропів висушено всі віртуальні калюжі.
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Самые никчемные, а впереди всех.
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Эта фракция поддерживать даже рублевую зону готова
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там все занято. и кстати Садовый не самый плохой мер.
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Я считаю так , ЕСЛИ ОН НЕ РЕШИЛ ГЛАВНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ И КОММУНАЛЬНВЕ ПРОБЛЕМЫ- значит мэр никудышний. А Садовый не был способен организовать строительство мусорного завода, и про раздельные контейнеры ШОТО я не слышала
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удивитесь. вы не слышали, а они есть. суслики.
а с мусором была заказная петина кампания. почитайте, только не петиных писак.
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Садовой пришел в мэры в 2006 году. Пришел на обещаниях решить мусорную проблему. Но ему помешал Петя в 2014 году. Ага.
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найгірше для його наступника -Садовий НАБРАВ БОРГІВ.
Зокрема на закупку автобусів,котрі при теперішніх пільгах і навіть 7 грн за квиток НЕРЕНТАБЕЛЬНІ.Водіїв не можуть набрати на роботу..
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Тоже так думал до скандала с мусорным полигоном во Львове. Оказалось - ошибался. Одна болтовня.
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завжди можна знайти з ким порівняти...

наприклад з Трухановим,Кернесом.... Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий - Цензор.НЕТ 4394

хоча тут важливіше вибрати критерій..

по моєму ,якщо відкинути руссмірсько -совкове довбо..бство,,кернес дав Харкову куди більше ,ніж Мер Андрійко Львову (замощення більшості тротуарів плиткою не рахуємо -у Садового власний заводик)
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Пре ЗЕ вже все виконав (чули, що говорив зранку), окрім як не приїхав на ровері і дав вчителям ао 4000$, а самодопомоги не торкнувся
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Сьогодні пуками пєтєкантропів висушено всі віртуальні калюжі.
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де ти бачив віртуальні калюжі? прошу пояснити...
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Эта фракция поддерживать даже рублевую зону готова
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Поправочка до цитати з тебе:
--------------
Эта фракция поддерживать даже рублевую зону готова
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Интересно, за кого будут голосовать порохоботы на выборах? За Свыню или за Продавца труселей? Как бы не подрались? Фракция "Самопомочи" поддержит отставку Гройсмана, - Садовый - Цензор.НЕТ 5245
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БПП на вибори не йде..Іванов..але ти голосуй! ))))

Діяльність Пороха(точніше БЄЗПРЄДЄЛ) поховав цей проект.

Порошенко ВЖЕ реінкарнував "Солідарність"
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Это точно , что без вариантов. бот он и есть бот. ТЕБЕ ПЭТЯ ЕЩЕ ПЛАТИТ- он же жлоб , наверное иты жлоб , работающий за пэтины копейки. Не проживешь -хройсман заберет твои копейки за жкх.
S0S i у пєти и дальше.
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А когда-то я был наивный чукотский юноша...Господь одним дал крылья-а другим пинка...И вроде бы все летят,но какие разные ощущения и перспективы...
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Официальный YouTube-канал Владимира Зеленского присвоил себе права на общедоступное видео инаугурации нового президента, которое использовали сегодня десятки СМИ. И теперь все доходы от монетизации этого видео на YouTube достаются команде Зеленского - и неважно, на чьем канале оно транслируется.

Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий - Цензор.НЕТ 2127
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А как же мы все из 80-х без базаровского гройсмана. Как нам капусту продавать без 8 % на Гройсмана ? Это ужас какой-то, теперь будет акой-то новый Гройсман на базаре который будет не 8 % а 9 % от продажи капусты с мясом забирать на базаре ? Это пистес. Мир рушится на глазах.
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Має зуб пан Андрійко на Гросю...

забрав у нього право розпоряджатись львівським сміттям(віддав Синютці)
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на гросю зуб у пол Украины. и мусор тут непричем.
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«Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера.
Его чистый капитал снизился почти на 40 процентов, до 705 миллионов долларов. Об этом пишет Bloomberg
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-19/ukraine-s-president-lost-billionaire-status-in-office-and-more
«Ukraine's President Lost Billionaire Status in Office and More
Poroshenko's wealth fell to $705 million since 2014 election.
That's not all he lost. The confectionery tycoon was stripped of his billionaire status soon after his election in June 2014. Poroshenko's net worth has declined almost 40% to $705 million, according to the Bloomberg Billionaires Index.»
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пись дешь - его катера из ленинской кузни цена для нашей армии 80 лямов каждій плюс сейнері 60х годов еще 120 итого пєтя поднял только на ленинской кузне минимум 350 лямов и єто только на катерах. Цензор бреши , но не забрехивайся.
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Это не отставка, а бегство, поэтому не зависимо от того. поддержите вы отставку или нет, сам Гройсман уже хрен публично на работу забил, хотя раньше он нихрена не делал, так хоть имитировал бурную деятельность Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий - Цензор.НЕТ 7715
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ВІТАЮ всіх українців !!!!
Вірю!!!!
Свиногейту і соєгейту туди Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий - Цензор.НЕТ 6871

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Когда посадит , тогда посадит , а вот когда пєтьку посадит -єто интєрєсно....
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у брехунців інтернетних 23 відсотки перетворилось у 2-3 рази.... Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий - Цензор.НЕТ 5897
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Скорее пацюк с мусорки. Но это, конечно, не мешает быть продажным.
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Садовий - премер, сміття проблема Украіни, Рассея згодна приймати, знов кабала Кремля. Тонкий розрахунок...
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Відставка уряду, розпуск ВР, а далі вакуум влади??? Спитайте Зеленского, наприклад, про економічні питання і отримаєте відповідб. що економіка не відповідальність президента і т.п.!!! Поки ніхто на даний момент не чув нічого внятного хто, як, з ким, якими методами буе керувти країною від зекомманди і ще нам наказують розігнати парламент, уряд, а далі Зеленський нам буде "корки мочити" і лічити нас своїм їзиком?!
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дивлячись на роботу ВР ,її відсутність навіть 3 місяці ,особливо влітку - не так і замітна.. Фракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий - Цензор.НЕТ 5919
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особливо тупим..

до призначення нових міністрів попередні отримують звання в.о і працюють...
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Лучше никто не будет кирувати Краиною , чем хройсмані и такие как ві прихвостни пєти и хройсмана. Закройте пасть и дайте руководить достойной команде ЗЭ , за которых проголосовали 74 процента истинных Украинцев , а не жополизов Пэти. Твари вы продажные - за копейку готовы продат страну , оборону страны для свинарчуков и поддельные дела лусенка.
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дефективный чурбан иди в спам,повылазило чурбаньё тупорылое
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Суть маневра - сбросить всю ответственность на NewХаранта. Теперь по факту он отвечает за все абсолютно: цены, СБУ, армия, нацбанк, субсидии, пенсии, преступность, разбитые лампочки в подъездах, конфликт с Россией - все на нем. И.о министра - приставка, которая носит формальный характер. Да, они будут ходить на работу(а может и не будут, заместители есть), но как уже было объяснено, теперь все на мощных плечах скомороха. Зебилы, делаем ставки, когда NewHarant сдуется под непомерной тяжестью бытия.
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Суть в тому, що NewХарант сам собі по своїй наївності чи ще чомусь собі зеленому підсунув свиню!
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Зараз цікава дискусія по цим питанням на Прямому!....
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Садовий думає, що цей бісер йому посприяє. На прем"єра у Зе після виборів у ВР буде Бойко чи, можливо,Тимошенко.
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Тимошенко И Бойко - достойные люди!! Хройсман , свинарчуки порохи говно , которое нужно отправить в эвропу - пусть оно там воняет. Если им нравится такие истоты иметь в эвропе.
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огородний зібрався у прем'єри??? тре авакова перескочити... а поки будете скакати - йуля сяде канцелеріной...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФракція "Самопомочі" підтримає відставку Гройсмана, - Садовий
 
 
 
 
 
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