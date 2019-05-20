 США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство

"Вітаємо президента Зеленського з інавгурацією! Сполучені Штати очікують мати з ним тісні партнерські відносини для просування партнерства між Україною і США", - йдеться в заяві посольства США в Україні, оприлюдненій у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні міністр енергетики США Рік Перрі та інші посадові особи США взяли участь у двосторонній зустрічі, вони підтвердили прагнення США до співпраці з президентом Зеленським і народом України в підтримці євроатлантичних реформ в Україні", - додали в посольстві.
У зустрічі також взяв участь спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
У НАС В СЛОВАКИИ второй тур прошел 16 марта. А инагурация будет в июне - И НИКТО НЕ УМЕР. А этому неплательщику налогов не терпелось разворотить страну
Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.
Стрельба по всей линии фронта. Что об армии и ситуации на Донбассе говорил сегодня президент Владимир Зеленский - следили и на позициях. Так чего же армейцы ждут от нового главнокомандующего?На передовой все военные, кто не был на боевом посту, смотрели инаугурацию президента. Разговоры среди армейцев только об этом событии. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные. Бойцы хотят одного - чтобы им не мешали воевать."Посмотрим! Очень громкие слова сказал новый президент. Посмотрим как все будет. Все положительно настроены, у всех боевой настрой. Хочется назад забрать нашу землю. Ну как забрать - она и так наша. Хочется выбить вон агрессора. И чтобы украинская земля назад стала нашей. Потому что это нехорошо, когда какие-то плохие дяди топчут нашу землю", - говорит боец.Среди бойцов, которые сейчас воюют на фронте, много тех, кто пришел на войну 2014-го и застал армию в упадке. Теперь говорят, за последние 5 лет многое изменилось к лучшему. В частности, появились новые виды вооружения и новая амуниция, лучшим стало и питание. Солдаты надеются, что реформирование армии будет продолжаться."Я могу сравнить. Сейчас очень многое изменилось. Обеспечение на высоком уровне. Сравнить те годы и сравнить настоящее время - очень-очень кардинально армия изменилась. Тогда армию разрушали. Уже армию восстановили - с нуля, можно сказать, восстановили", - говорят военные.Между тем, ситуация на передовой остается напряженной. За последние сутки один наш боец получил ранение. Российские войска атакуют по всей линии фронта. Применяют как стрелковое оружие, так и артиллерию запрещенного калибра. Но армейцы удерживают оборону.