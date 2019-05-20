 США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство

"Вітаємо президента Зеленського з інавгурацією! Сполучені Штати очікують мати з ним тісні партнерські відносини для просування партнерства між Україною і США", - йдеться в заяві посольства США в Україні, оприлюдненій у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні міністр енергетики США Рік Перрі та інші посадові особи США взяли участь у двосторонній зустрічі, вони підтвердили прагнення США до співпраці з президентом Зеленським і народом України в підтримці євроатлантичних реформ в Україні", - додали в посольстві.

У зустрічі також взяв участь спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація США на чолі з міністром енергетики Перрі прибула в Україну на інавгурацію Зеленського