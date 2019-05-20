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 США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство

Сполучені Штати Америки мають намір підтримувати тісні партнерські відносини з президентом України Володимиром Зеленським після його вступу на посаду.

"Вітаємо президента Зеленського з інавгурацією! Сполучені Штати очікують мати з ним тісні партнерські відносини для просування партнерства між Україною і США", - йдеться в заяві посольства США в Україні, оприлюдненій у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні міністр енергетики США Рік Перрі та інші посадові особи США взяли участь у двосторонній зустрічі, вони підтвердили прагнення США до співпраці з президентом Зеленським і народом України в підтримці євроатлантичних реформ в Україні", - додали в посольстві.

У зустрічі також взяв участь спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація США на чолі з міністром енергетики Перрі прибула в Україну на інавгурацію Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127892
 
   
 Топ коментарі
 
В особенности в области выдачи преступников, типа Бени, который уже начал угрожать гражданам США расправой. Это будет хорошим тестом для новоизбранного президента😄
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І Україна рада отримати професіоналів із США.
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Соеботы или их уже можно смело переименовать в зрадофилов, лопают от злости что ничего не могут на Зеленского накопать компромата. А если нет на человека компромата и бизнеса то на него нельзя повлиять. Олигофренов и воров ето бесит.
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А нечего было НЕРВНЫЕ припадки устраивать. Горело ЗЕ в одном месте.
У НАС В СЛОВАКИИ второй тур прошел 16 марта. А инагурация будет в июне - И НИКТО НЕ УМЕР. А этому неплательщику налогов не терпелось разворотить страну
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А что у вас в Словакии тоже в последнюю неделю премьер делает сотни назначений?
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дембель, перед демобилизацией, надавал салабону подспачников
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ДЛЯ ЧИСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА"СЛУГА НАРОДА", ЗЕ просто обязан обратиться к ФБР о раскрытии афер Коломойского 😀😀
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СЛУГА НАРОДА

Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 3343США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 4177США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 4177

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купил себе очки сварщика, чтоб не видеть, запасся берушами, чтоб не слышать США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 6268
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Граждане бывшие порохоботы, а ныне пустопорожнее крикливое никто. Вы своими многотысячными упоминаниями фамилии Коломойского можете теперь задрачивать только себя.
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а чего это бывшие? Мы такими и остались. Посмотрим, кем будешь ты через год, зеленофил США сподіваються на тісні і партнерські відносини із Зеленським, - посольство - Цензор.НЕТ 9877
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чукчі та буряти Усі стають колись шквариками-танкистами.. з кобздонами спілкуються, потім десь зникають...
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Американці мабуть не чули, що у зеленського є новітня супер-дупа технологія видобування електрики, Ілон Маск та інші відпочивають...з *********** паличками, шо вже забули??
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Бойцы рассказали, чего ждут от Зеленского.

Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.
Стрельба по всей линии фронта. Что об армии и ситуации на Донбассе говорил сегодня президент Владимир Зеленский - следили и на позициях. Так чего же армейцы ждут от нового главнокомандующего?На передовой все военные, кто не был на боевом посту, смотрели инаугурацию президента. Разговоры среди армейцев только об этом событии. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные. Бойцы хотят одного - чтобы им не мешали воевать."Посмотрим! Очень громкие слова сказал новый президент. Посмотрим как все будет. Все положительно настроены, у всех боевой настрой. Хочется назад забрать нашу землю. Ну как забрать - она и так наша. Хочется выбить вон агрессора. И чтобы украинская земля назад стала нашей. Потому что это нехорошо, когда какие-то плохие дяди топчут нашу землю", - говорит боец.Среди бойцов, которые сейчас воюют на фронте, много тех, кто пришел на войну 2014-го и застал армию в упадке. Теперь говорят, за последние 5 лет многое изменилось к лучшему. В частности, появились новые виды вооружения и новая амуниция, лучшим стало и питание. Солдаты надеются, что реформирование армии будет продолжаться."Я могу сравнить. Сейчас очень многое изменилось. Обеспечение на высоком уровне. Сравнить те годы и сравнить настоящее время - очень-очень кардинально армия изменилась. Тогда армию разрушали. Уже армию восстановили - с нуля, можно сказать, восстановили", - говорят военные.Между тем, ситуация на передовой остается напряженной. За последние сутки один наш боец ​​получил ранение. Российские войска атакуют по всей линии фронта. Применяют как стрелковое оружие, так и артиллерию запрещенного калибра. Но армейцы удерживают оборону.
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