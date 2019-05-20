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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (428) Росія (17109) Кулеба Дмитро (98)

 Кулеба закликав депутатів мобілізуватися, незважаючи на вибори, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Повноцінна участь української делегації на сесії в ПАРЄ буде дуже важливою, незважаючи на можливі дострокові парламентські вибори у державі.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі сказав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, пише Цензор.НЕТ.

"Після міністерського засідання Ради Європи у Гельсінкі м’яч нині перебуває на полі ПАРЄ. Саме там відбуватимуться фінальні бої за те, чи Російська Федерація зможе повернутися до Асамблеї, не виконавши жодних вимог резолюцій ПАРЄ, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Наші опоненти налаштовані будь-якою ціною довести справу до кінця. Росіяни теж розуміють, що це їх шанс. Тому вибори (можливі дострокові вибори до Верховної Ради України – ред.) – це важливо і нормально, але повноцінна участь депутатів у роботі ПАРЄ в наступні місяці – це теж дуже важливо", - підкреслив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію в ПАРЄ ще не повернули, але ситуація "паскудна", - Ар'єв

Кулеба наголосив, що нині у Раді Європи активізувалися "цинічні зусилля проштовхнути повернення Росії" до ПАРЄ.

"Тому нині потрібна максимальна мобілізація наших парламентаріїв саме на червневу сесію", - підкреслив постійний представник України при РЄ.

Також читайте: Країни, що підтримують повернення РФ в ПАРЄ просто так, є співучасниками підриву мінських угод, - Клімкін

Кулеба нагадав, що важливими подіями відносно намірів проросійського лобі у Раді Європи ускладнити процедуру накладання санкцій на російську делегацію стане засідання 3 червня регламентного комітету ПАРЄ, а також засідання самої Асамблеї 24-28 червня.

Нагадаємо, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

У травні 2019 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127891
 
 
 Топ коментарі
 
Батальон деПутанів на фронт!
🤗
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Кто о чём, а этот о ПАСЕ, которое нифиг никому не сдалось. Так... говорильня.
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Може сформувати в Україні новітню "РОА"? Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 748
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Ага,как раз и паспорта РФ которые сейчас раздают. Вот все 40 милионов украинцев приняли бы гражданство РФ и создали бы партизанскую армию. 😁😁😁😁
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ну конечно, будут они такими пустяками заниматься, когда жаренным запахло, сейчас каждая депутатская крыса жалеет, что не родилась зеленого цвета и думает, как бы ей перекрасится так профессионально, чтобы разные тавро и клейма через зеленый окрас не проступали Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4010
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Кто о чём, а этот о ПАСЕ, которое нифиг никому не сдалось. Так... говорильня.
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Делают вид, типа занимаются важными делами. А порохоботы и рады, типа РФ выгнали из пасе, ура. И шо?? Что то это изменило,нет конечно. Так что Антон вы правы. Разницы от этого нет. Только для порохоботвы будет лишний повод сказать - а вот при Педро с РФ санкции не снимали в пасе.
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Вообще-то надо бы сделать запрос в конституционный суд про досрочные выборы- конституционно жто или нет.
Надо понимать какая земля под ногами
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Расшифруйте свой вопрос. ?
Есть сомнения о конституционности разгона Рады. ДЛЯ ЭТОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ СОДЕРЖАТ НА СВОИ ДЕНЬГИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
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Но в любой стране есть конституционный суд.
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Ярик, налоги платишь в Украине? Значит, содержишь. И давай без детских понтов, люди же взрослые.
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Ну мобилизоваться то конечно могут. Только вопрос по снятию санкции с РФ в пасе уже решён. Если Германия и Франция за это, то никакая мобилизация не поможет.
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Зачем создали столько антикоррупционных органов, что даже не смогли проверить декларации кандидатов в президенты. И теперь оказывается, что ЗЕ не платил налогов. ПОЗОРИЩЕ ВАМ ДЕПУТАТЫ.

Хоть проверить декларации кандидатов в депутаты собиритесь с духом.
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Там БАБЛОМ ГАЗПРОМа (и СП-2) уже все "проголосовано и мобилизовано"! Не будьте наивными старуха-Европа опытная и продажная шлюха!
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За какое время успеют принять закон об открытых списках?
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Просто надо увидеть количество и качество ЗЕбилов в зебильной партии
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///
Сегодня в Сети была обнародована информация о том, что вблизи одного из российских городов - Норильска произошло чрезвычайное происшествие. В частности, речь идет о том, что с рельсов сошел очередной эшелон с военной техникой РФ.
Последствиями происшествия стало уничтожение уникального зенитного ракетного комплекса. Но в России власти тщательно умалчивают о произошедшем
Из обнародованного в Интернете сообщения известно, что эшелон сошел с рельсов под Норильском. Определенная техника Вооруженных сил России была из-за этого достаточно сильно повреждена. Среди такой оказался и арктический ЗРК «ТОР-2», стоимостью более восьми миллионов долларовПользователь соцсети написал: "Вся техника на эшелоне в специальном «северном» исполнении. Это для эксплуатации при экстремальных температурах воздуха. Такая техника имеется буквально в единичных экземплярах. Заменить ее просто нечем. Этот дивизион в специальном исполнении единственный и поступил на вооружение Северного флота в
феврале 2019 года. За три месяца ушатали..."
.Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4255
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прекрасно спасибо - вы меня порадовали!!!
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/// та без проблем!
В Кемерово с 18.15 (по мацкве) горит двухэтажный торговый центр. Там находятся автоцентр «Славия», официальный дилер марки Skoda, и автосалон Hyundai. На данный момент возгорание локализовано, но не потушено...Иная информация отсутствует...

Кулеба призвал депутатов мобилизироваться, несмотря на выборы, чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 4531
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Так Порошенко вже надав дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла Ар'єву та Артуру Герасимову. Невже повноважнi пани зi старту буксують? Так вiдправте цей твiкс бетон тягати на будівництво. Хоч якась користь буде. (На декілька днів.)
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Странно немного. Я прийду к людям, обматерю их, "вы казлы, пошли срочно нахрен...но еще поработайте, сколько мне надо". Умерла, так умерла. Распускайте ВРУ завтра, там и 3 фракции уже "за" и вперед, на новые выборы. А я на Мальдивы, может, Петра встречу, утешу.
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