 Кулеба закликав депутатів мобілізуватися, незважаючи на вибори, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі сказав постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба, пише Цензор.НЕТ.

"Після міністерського засідання Ради Європи у Гельсінкі м’яч нині перебуває на полі ПАРЄ. Саме там відбуватимуться фінальні бої за те, чи Російська Федерація зможе повернутися до Асамблеї, не виконавши жодних вимог резолюцій ПАРЄ, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України.

Наші опоненти налаштовані будь-якою ціною довести справу до кінця. Росіяни теж розуміють, що це їх шанс. Тому вибори (можливі дострокові вибори до Верховної Ради України – ред.) – це важливо і нормально, але повноцінна участь депутатів у роботі ПАРЄ в наступні місяці – це теж дуже важливо", - підкреслив посол.

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Кулеба наголосив, що нині у Раді Європи активізувалися "цинічні зусилля проштовхнути повернення Росії" до ПАРЄ.

"Тому нині потрібна максимальна мобілізація наших парламентаріїв саме на червневу сесію", - підкреслив постійний представник України при РЄ.

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Кулеба нагадав, що важливими подіями відносно намірів проросійського лобі у Раді Європи ускладнити процедуру накладання санкцій на російську делегацію стане засідання 3 червня регламентного комітету ПАРЄ, а також засідання самої Асамблеї 24-28 червня.

Нагадаємо, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу та усунула її представників з усіх керівних органів за анексію Криму. Відтоді РФ фактично бойкотує засідання Асамблеї та вимагає відновлення її прав у повному обсязі. У червні 2017 року Росія відмовилася платити членські внески до Ради Європи до відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. З січня 2018 року триває кампанія за повернення делегації РФ до складу ПАРЄ.

У травні 2019 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна може вийти з мінських угод, якщо Рада Європи зніме санкції з РФ.