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Все про:Зеленський (1234) Естонія (246) Кальюлайд Керсті (21)

 Зеленський обговорив з Президентом Естонії Кальюлайд євроінтеграцію і співпрацю у сфері ІТ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на інавгурацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

Президент висловив вдячність за особисту увагу Керсті Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності та суверенітету України, адже вона була першим лідером іноземної держави, яка відвідала лінію розмежування на сході нашої країни.

Президент наголосив на лідерстві Естонії у впровадженні сучасних технологій і висловив зацікавлення у співпраці з цією країною у сфері ІТ та зміцненні кіберзахисту.

Учасники зустрічі відзначили важливість сприяння активізації торговельно-економічних відносин між Україною та Естонією.

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Президент України також підкреслив, що за його каденції гарантуватиметься незалежність судової системи та рівність усіх громадян перед законом.

"Я обіцяю, що за мого президентства не буде "телефонного права", жодного тиску на суддів. Ми маємо встановити єдині правила для всіх, адже перед законом усі рівні", – заявив Зеленський.

Зеленський також відзначив зусилля Естонії у підтримці євроінтеграційних прагнень України. "Дякую вам за підтримку України в Євросоюзі", – сказав глава держави.

Зі свого боку Президент Естонії підкреслила: "Ми продовжуємо бути вашими друзями".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127890
 
   
 Топ коментарі
 
- О, Владимир, многие ITшники, уехавшие из Украины в Эстонию и хотели бы вернуться и работать в успешных украинских компаниях, таких как Квартал 95 и Квартал Концерт и платить налоги на украинскую армию... Сколько в прошлом году заплатили Ваши компании налогов?
- Ничего не заплатитли, они убыточны... Но это такой специальный план - если не платить на армию, она перестанет стрелять и наконец настанет мир!
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Молодец , Володя , так держать !
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Первый день и уже два президента....клоун говорите ? ....Ага...Щас!!!
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а почему в статье написано Зеленский а не просто Володя?
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не уважает и каким то пустышкой считает автор.
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шо за фигня?просто обсудил?перископ где?
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Первый день и уже два президента....клоун говорите ? ....Ага...Щас!!!
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Валодя просто пулемёт какой-то! Первый день, в ни одной патужнай рехформы!
Где патужные рехформы, спрашиваю???
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Треба не забувати, що інтеграція в Європу - це не значить бути європейською колонією.
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А які країни зараз є європейськими колоніями, розповіси? Зеленський обговорив з Президентом Естонії Кальюлайд євроінтеграцію і співпрацю у сфері ІТ - Цензор.НЕТ 731
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не задавай дурних питань - не будеш мати дурних відповідей.
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Скажите, а в какое СИЗО отвезли из АП безрукого Коболева? Или пока подлечат культи, а потом в СИЗО?
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кстати да, тут на дедкоме у подьезда очень интересуются - газ в квартиры пошел Украинский, который достояние народа или все еще по схеме вротердам? что с платежками - эпоха жадности и воровства уже закончилась или только начинается? Что с воровством? минимум в платежках нас обворовывали в 2 раза - платить в конце мая уже будем в 2 раза меньше?
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он отказался от зарплаты Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ - Цензор.НЕТ 1106, и всего остального ...- в пользу бЭнефицария офшорно - израЭльского...
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А шо так можна? Но це ж той-во... як його... це ж ко-ко-корупційов курва!
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- О, Владимир, многие ITшники, уехавшие из Украины в Эстонию и хотели бы вернуться и работать в успешных украинских компаниях, таких как Квартал 95 и Квартал Концерт и платить налоги на украинскую армию... Сколько в прошлом году заплатили Ваши компании налогов?
- Ничего не заплатитли, они убыточны... Но это такой специальный план - если не платить на армию, она перестанет стрелять и наконец настанет мир!
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"....ведь перед законом все равны " - это да, знаем, об этом знают ВСЕ Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ - Цензор.НЕТ 9928 ...- что будет со -"системой", с ней что ..., или этот Портнов приехал это воплощать в "жизнь"
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ведь перед законом все равны ", - заявил Зеленский. - это как то, после сегодняшних заявлении, звучит уже двусмысленно, или тут исключены те кто имеет временный иммунитет.
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Яке воно децельне... У нас тепер теж карлик!
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"Я обещаю, что при моем президентстве не будет "телефонного права", никакого давления на судей. Мы должны установить единые правила для всех, ведь перед законом все равны ", - заявил Зеленский.

Вот, надо бы отменить решение суда по Привату, как принятое в условиях "телефонного права". Уверен, Игорь Валерьевич с пониманием отнесется к такому решению.
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Глупый вы... Зеленский же сказал, что не будет использовать тклефонное право, следовательно он не будет звонить, чтобы суд отменил свое решение, причем, абсолютно законное и справедливое.
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То есть он публично пообещал соблюдать закон в отношении суда. По другим аспектам своей деятельности он подобные заявления делал? А почему?
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Dalia emu segodnia skazala sto nado razdavyt oligarxov kotoryje uze mucyt stranu 30 let Зеленский обсудил с Президентом Эстонии Кальюлайд евроинтеграцию и сотрудничество в сфере ИТ - Цензор.НЕТ 4949Kak budet s Benej,v takom sluce?
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Порошенко с Ахметовым первые на очереди.
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Даля абсолютно правильно сказала. Но Коломойский только тогда будет считаться олигархом, когда будет влиять на власть с целью получения личной выгоды. Когда это будет, тогда и будем этого от Зеленского требовать. А пока у нас олигархи - Ахметов, Фирташ, Порошенко, их и надо давить.
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Benia vsegda vlijal na vlast dengami.Kak mozno cytat normalno, jesly neft mozet pokupat tolko Kolomojskogo kompaniji,vasu gasudarstvenuju neft 10 milionov v god. Benia pokupal na 15% desevle cem realno drugyje mogli by platyt ,vot eto ja cytaju olygarxiceskaja sistema.Gosudarstvo tolko izza takoj sxemy kazdy god teriala okolo 750mln evro v biudzet strany.No on togda nebyl vo vlasti kak budet teper,tak mastaby mozet i uvylicitisia
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Да, но это не при Зеленском было. Когда мы увидим, что это при Зеленском будет, тогда к Зеленскому будут претензии.
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