 Зеленський обговорив з Президентом Естонії Кальюлайд євроінтеграцію і співпрацю у сфері ІТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

Президент висловив вдячність за особисту увагу Керсті Кальюлайд до питання підтримки Естонією територіальної цілісності та суверенітету України, адже вона була першим лідером іноземної держави, яка відвідала лінію розмежування на сході нашої країни.

Президент наголосив на лідерстві Естонії у впровадженні сучасних технологій і висловив зацікавлення у співпраці з цією країною у сфері ІТ та зміцненні кіберзахисту.

Учасники зустрічі відзначили важливість сприяння активізації торговельно-економічних відносин між Україною та Естонією.

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Президент України також підкреслив, що за його каденції гарантуватиметься незалежність судової системи та рівність усіх громадян перед законом.

"Я обіцяю, що за мого президентства не буде "телефонного права", жодного тиску на суддів. Ми маємо встановити єдині правила для всіх, адже перед законом усі рівні", – заявив Зеленський.

Зеленський також відзначив зусилля Естонії у підтримці євроінтеграційних прагнень України. "Дякую вам за підтримку України в Євросоюзі", – сказав глава держави.

Зі свого боку Президент Естонії підкреслила: "Ми продовжуємо бути вашими друзями".

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