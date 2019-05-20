 Суд дозволив заарештувати фігуранта справи Гандзюк Левіна, його буде оголошено в міжнародний розшук, - Сарган

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, яке стало причиною смерті Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано! Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - написала Сарган.

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Рішення суду набере чинності через п'ять днів. Після цього ГПУ подасть у Національне бюро Інтерполу України пакет документів для екстрадиції Левіна, що дасть змогу оголосити його в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

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Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.