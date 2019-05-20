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Все про:ГПУ (2978) Інтерпол (239) Гандзюк (310) Левін Олексій (5)

 Суд дозволив заарештувати фігуранта справи Гандзюк Левіна, його буде оголошено в міжнародний розшук, - Сарган

Суд дозволив заарештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародний розшук одного з організаторів нападу, яке стало причиною смерті Катерини Гандзюк, нарешті розблоковано! Слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Києва сьогодні, 20.05.2019 року, винесено постанову про обрання Олексію Левіну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - написала Сарган.

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Рішення суду набере чинності через п'ять днів. Після цього ГПУ подасть у Національне бюро Інтерполу України пакет документів для екстрадиції Левіна, що дасть змогу оголосити його в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обсяги незаконних рубок за рік зросли в 15 разів": ГПУ у справі про вбивство Гандзюк досліджує економічні мотиви злочину, - прокурор Паровий

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Суд дозволив заарештувати фігуранта справи Гандзюк Левіна, його буде оголошено в міжнародний розшук, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127888
 
 
 Топ коментарі
 
Тех, что в Украине - отпускают, тех, кто здрыснул - арестовывают, и дальше "работа" по знакомому сценарию югика.
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Не пройшло й року, як правосуддя дозволило ОРГАНІЗАТОРА вбивства заарештувати. Шукайте вітра в полі.
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Тех, что в Украине - отпускают, тех, кто здрыснул - арестовывают, и дальше "работа" по знакомому сценарию югика.
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Не пройшло й року, як правосуддя дозволило ОРГАНІЗАТОРА вбивства заарештувати. Шукайте вітра в полі.
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После того как прокуратура и полиция разрешили Левину сбежать, суд разрешил объявить Левина в международный розыск... Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 9014
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да сбежавшие уже привыкли к такому порядку вещей
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КПК товарища Портнова, вроде, не самый лучший, но он вернулся исключительно отработать ошибки)))
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иногда в футбольных таблицах бывает графа, где указывают ещё не потерянные очки... Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 2469
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Тоді чому портнов не повертався при Порошенку якщо тут влада була за нього?
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Ти скажи краще,чому всі справи проти нього позакривали,та дякуючи кому з нього зняли всі санкції,а тоді задавай питання про повернення
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А сьогодні він ще не здристнув назад в Австрію? Чи готується зайняти посаду в новій адміністрації?
ви би, зебіли, якщо б не елементарну логіку вмикали б - то хоча би уникали брехні. Ціліші будете, коли "вдячний виборець" вас прийде обирати...
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Зебил, я же Зе в клиенте не упоминал!
Ох ты и зебил)))
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попоцефал лахтинський на заробітки приліз,фамілія тільки тебе видає
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Ты таки наверное не зебил, а натуральный)))
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Но "даю сигнал - можно возвращаться" портнов произнёс, зная, что порох уходит, а приходит зеленский. Книгу "Логика" тому товаришшу со скрина подарить?
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Считай, что я произнёс вслух. Услышал?
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Каждый украинский
чиновник должен
честно получить по
заслугам по итогам
своей государственной
деятельности - Черняк
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Не думал, что скажу это!
Меня искренне радует то, что
сегодня происходит в
Украине. Живые лица, честные
слова, немедленные действия,
совпадающие с обещаниями! Если
так пойдёт и дальше, появляется
реальный шанс на реформы,
мирную жизнь и стабильную
экономику.
Появляется шанс, что будет
побеждена коррупция и
'клинические патриоты' ,
разделяющие граждан одной
страны по языковому принципу и
бесконечно поющие Гимн, чтобы
что-то украсть, будут наказаны по
совести и по закону.
Появляется шанс на диалог с
соседями, на урегулирование
взаимных вопросов и поиск того,
что объединяет всех , а не
разъединяет. Такие факторы точно
есть и именно на их основе
нужно строить новый формат
общения и тогда будет результат.
В обществе огромный запрос на
справедливость. Каждый
украинский чиновник, даже
самого высокого ранга , должен
честно получить по заслугам по
итогам своей государственной
деятельности. Очень нужны
посадки. Аномальное воровство
не должно остаться
безнаказанным. Вор должен
сидеть в тюрьме. Если их не
посадить, они вернутся и второй
раз их страна не переживёт,
ресурсы исчерпаны!
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Сказал? Теперь ***** пошел ягель собирать...
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Дурик соевый это не я сказал, а Черняк...у тебя к нему претезнзии?...разбей об свою голову его бутылку водки)))
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Он не знает кто такой Черняк,запас слов порохобота ,как у Элочки Людоедочки 13 штук
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какая то удивительная закономерность, как только мародерская свинья оставила пост президента, так сразу суды зашевелились и начали какие то решения принимать Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 1464 Наверное было такое себе гальмо, по фамилии порошенко Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган - Цензор.НЕТ 3576
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Коломойского не разрешил суд арестовать? Ну видать незачто...😂😂😂
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Ну понятно... Как всегда... Сначала дают убежать, а пАтом в мЄждународный розыск... падлы...
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Молодец Зеленский. Теперь суды таки зашевелились, не то что при мальдивской свинье.
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Евгений.Только хотел сказать то же самое.Опередил.Поддерживаю.Желательно бы еще Зайцевой годков подбавить,и Свыней с его порося на шампур насадить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСуд дозволив заарештувати фігуранта справи Гандзюк Левіна, його буде оголошено в міжнародний розшук, - Сарган
 
 
 
 
 
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