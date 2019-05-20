 Віце-президент Єврокомісії Шефчович: ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня цього року

Про це під час брифінгу, присвяченому інавгурації нового президента України, заявив віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Апострофа".
"Надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня запрацював лібералізований ринок електроенергії", - підкреслив європейський чиновник.
Шефчович також зазначив, що збирається найближчим часом обговорити ці питання з новим президентом України.
"Я вже мав можливість обговорити ці питання з прем'єр-міністром, з українською владою, і трохи пізніше буду мати можливість говорити на цю тему з його високоповажністю президентом України", - підкреслив чиновник.
Він додав, що від того, наскільки успішно Україні вдасться впровадити економічні реформи і реформи в сфері енергетики, буде залежати, чи отримає вона черговий транш макрофінансової допомоги від західних партнерів.
"В цьому відношенні у президента буде дуже швидкий старт, тому що вже на цьому тижні в Україну прибуває місія МВФ і Європейського союзу, де дискусія зосередиться на питаннях економіки. Ми всі віримо в те, що ці переговори пройдуть успішно, оскільки саме від успіху цих реформ залежить, чи буде програма МВФ, і, відповідно, чи зможе Європейський Союз надати Україні допомогу в рамках програми макрофінансової допомоги, яка є виключно важливою для фінансової стабільності України", - зазначив віце-президент Єврокомісії.
як у злиденного народу,
кишені знову вивертати.
Его нужно бегом запускать, что Ахметов стал еще богаче!!!
В начале января 2018 ДТЭК объявил, что покупает у российской группы VS Energy два облэнерго: "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".
Это следующая серия поглощения Ахметовым украинской энергетики после покупки на приватизации 25% государственных акций в 5 энергетических компаниях "Днепроблэнерго", "Киевэнерго", "Донецкоблэнерго", "Днепрэнерго" и "Западэнерго" в августе 2017 года.
В 2019 г. ДТЭК объявил, что подготовлены договора о поглощении 5 облэнерго, которые остаются в собственности россиян. Таким образом, под контроль Ахметова переходят "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ровнооблэнерго".
--Таким образом, мы уже имеем:
- монополизацию Ахметовым рынка в сегменте энергетического сырья, 85% добычи всего украинского угля принадлежат ДТЭК Ахметова;
- монополизацию сегмента производства электроэнергии (80% всех угольных электростанций, а без этих станций невозможно прохождение зимы);
- монополизацию сетей и розничного сегмента, когда около 50% передачи и поставки электроэнергии будет также в руках ДТЭК.Образуется "идеальная" монополизированная вертикальная интеграция.
Нам й Гросi поза очi вистачило.
а Беня врать не будет...
закусь экономят.
почнеться зворотній процес, земляче ми будем вас вітати у батьківщині. Тьотя Юля ти не дочого.