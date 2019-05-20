 Віце-президент Єврокомісії Шефчович: ринок електроенергії необхідно запустити з 1 липня цього року

Про це під час брифінгу, присвяченому інавгурації нового президента України, заявив віце-президент Європейської Комісії Марош Шефчович, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Апострофа".

"Надзвичайно важливо завершити всі необхідні дії, спрямовані на те, щоб з 1 липня запрацював лібералізований ринок електроенергії", - підкреслив європейський чиновник.

Шефчович також зазначив, що збирається найближчим часом обговорити ці питання з новим президентом України.

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"Я вже мав можливість обговорити ці питання з прем'єр-міністром, з українською владою, і трохи пізніше буду мати можливість говорити на цю тему з його високоповажністю президентом України", - підкреслив чиновник.

Він додав, що від того, наскільки успішно Україні вдасться впровадити економічні реформи і реформи в сфері енергетики, буде залежати, чи отримає вона черговий транш макрофінансової допомоги від західних партнерів.

"В цьому відношенні у президента буде дуже швидкий старт, тому що вже на цьому тижні в Україну прибуває місія МВФ і Європейського союзу, де дискусія зосередиться на питаннях економіки. Ми всі віримо в те, що ці переговори пройдуть успішно, оскільки саме від успіху цих реформ залежить, чи буде програма МВФ, і, відповідно, чи зможе Європейський Союз надати Україні допомогу в рамках програми макрофінансової допомоги, яка є виключно важливою для фінансової стабільності України", - зазначив віце-президент Єврокомісії.