 Хотілося б почути конкретні шляхи звільнення Криму, - Чубаров про промову Зеленського на інавгурації

Про це заявив Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Чубаров підкреслив, що йому хотілося б почути конкретні тези з питання деокупації Криму.

"Хотілося б, щоб про Крим було не просто сказано, а сформульовано шляхи деокупації півострова. У цьому плані, я, звичайно, чекав більшого", - сказав він.

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Рефат Чубаров нагадав, що у своїй промові Володимир Зеленський заявив, що "Україні потрібен мир, але без втрати територій", але при цьому, за словами Чубарова, "хотілося б почути конкретику: які шляхи звільнення".

Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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