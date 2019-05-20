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 Хотілося б почути конкретні шляхи звільнення Криму, - Чубаров про промову Зеленського на інавгурації

В інавгураційній промові президента Володимира Зеленського не було конкретних пропозицій щодо поверненню анексованого Криму під контроль України.

Про це заявив Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

Чубаров підкреслив, що йому хотілося б почути конкретні тези з питання деокупації Криму.

"Хотілося б, щоб про Крим було не просто сказано, а сформульовано шляхи деокупації півострова. У цьому плані, я, звичайно, чекав більшого", - сказав він.

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Рефат Чубаров нагадав, що у своїй промові Володимир Зеленський заявив, що "Україні потрібен мир, але без втрати територій", але при цьому, за словами Чубарова, "хотілося б почути конкретику: які шляхи звільнення".

Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127882
 
   
 Топ коментарі
 
Я тоже, за все пять лет хотела бы хоть раз это услышать от Чубарова...А у пеци нельзя было спросить?
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Может у Чубарова есть какие то предложения которые он может озвучить?
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Если бы Крыма не существовало, его следовало бы выдумать. Русня плотно сидит на крючке и уверенно идет ко дну. Когда лишнехромосомные дойдут до дна, то Крым сам придет к вам в руки. Недолго ждать, пара-тройка годков, может и десять, но игра стоит свеч. Мир избавится от такой заразы как русня, ради такой цели стоит потерпеть временную оккупацию. Балтийцы терпели 50 лет.
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Неужели Петя не рассказал ему эти пути, столько времени было аж пять лет
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А тем временем под Симферополем открыли гигантскую развязку на 14 съездов и практически достроили его объездную
https://www.youtube.com/watch?v=8usmhO0VWQ8
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А що саме хотілось почути?
- Завтра, ну у крайньому випадк після завтра Крим буде наш, а парад в Семферополі у середу о 9.00....
або так:
- Крим ми просрали, тут якби ще щось не просрати, тому пропоную понять і простить....
або так:
-Як тільки, так і зразу... Тому надіємось, чекаємо
Ще варіанти є?
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конкретные тезисы крымско-татарский батальон по освобождению Крыма . командир батальона-Чубаров, заместитель командира-Джемилев , личный состав крымские татары.
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Хотелось бы для начала услышать причину, по которой этот самый Меджлис на выборах поддерживал Порошенко.
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Ну так ты их Чубаров и предлагай и осуществляй. ЗЕ тебе ничего не должен.
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создать крымско-татарскую дивизию и послать освобождать ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниХотілося б почути конкретні шляхи звільнення Криму, - Чубаров про промову Зеленського на інавгурації
 
 
 
 
 
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