 Хотілося б почути конкретні шляхи звільнення Криму, - Чубаров про промову Зеленського на інавгурації

Про це заявив Крим.Реалії голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
Чубаров підкреслив, що йому хотілося б почути конкретні тези з питання деокупації Криму.
"Хотілося б, щоб про Крим було не просто сказано, а сформульовано шляхи деокупації півострова. У цьому плані, я, звичайно, чекав більшого", - сказав він.
Рефат Чубаров нагадав, що у своїй промові Володимир Зеленський заявив, що "Україні потрібен мир, але без втрати територій", але при цьому, за словами Чубарова, "хотілося б почути конкретику: які шляхи звільнення".
Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.
https://www.youtube.com/watch?v=8usmhO0VWQ8
- Завтра, ну у крайньому випадк після завтра Крим буде наш, а парад в Семферополі у середу о 9.00....
або так:
- Крим ми просрали, тут якби ще щось не просрати, тому пропоную понять і простить....
або так:
-Як тільки, так і зразу... Тому надіємось, чекаємо
Ще варіанти є?