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 На Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув контрактник, поліція підозрює самогубство

У Мукачеві Закарпатської області в кареті швидкої допомоги помер 20-річний військовослужбовець, смертельні поранення він дістав під час вибуху гранати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора, 19 травня, о 19:54 на лінію 102 надійшло повідомлення від чергового лікаря Мукачівського військового шпиталю, що під час транспортування в кареті "швидкої" помер військовослужбовець. Це сержант, контрактник в/ч А1556 віком 20 років. Ймовірно, військовий підірвав себе гранатою," - розповіла інспектор Мукачівського відділу поліції Наталія Машіко.

Сьогодні поліція відкрила справу за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство"), у справі призначені судово-медична та вибухотехнічна експертиза. Поліцейські встановлюють, який вибуховий пристрій спричинив трагедію.

Свідків події немає, трагедія сталася в позаслужбовий час та за межами військового містечка. Відомо, що загиблий не був жителем Закарпатської області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127880
 
 
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Очередная граната, очередное самоубийство. На Закарпатье в результате взрыва гранаты погиб контрактник, полиция подозревает самоубийство - Цензор.НЕТ 7001
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для командиров так легче думать...а что там было на самом деле - пусть следствие установит
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув контрактник, поліція підозрює самогубство
 
 
 
 
 
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