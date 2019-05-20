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Все про:Гройсман (3338) Шефчович Марош (52) транзит газу (54)

 Гройсман провів переговори з єврокомісаром Марошем Шефчовичем і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером газу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про те, що Україна залишається надійним транзитером газу в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гройсман зазначив: "Україна - надійний транзитер газу до країн Європи. Зараз розглядаємо подальші кроки для приведення нашої газотранспортної системи у відповідність зі стандартами ЄС.

Вже прийнято рішення, які дають можливість до 1 січня 2020 року підготувати українську ГТС до сертифікації відповідно до європейського законодавства.

Подальші кроки у реформуванні українського енергетичного сектора обговорили з віце-президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Він зазначив, що задоволений співпрацею з українським урядом, адже наша взаємодія має конкретні результати".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127879
 
 
 Топ коментарі
 
Гройсмана на нары,как одного из идеологов геноцида народа Украины !!! Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 4348
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бувай ... на базарі зустрінемося..

Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 9557
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Вот интересно. Почему за три года правительство Гройсмана НИ РАЗУ не отчиталось о своей работе в ВР Украины? Хотя по Закону отчет должен быть ежегодным
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Он ведёт международные переговоры, а новообранный шашлычки за 400 тисяч жарит.

Оно Гройсману надо? 😕
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Наталя,а врать то зачем? Много тебе удовольствия от этой брехни?
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Гройсмана на нары,как одного из идеологов геноцида народа Украины !!! Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 4348
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"Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович." (С)
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Гройсман, тебе уже пора переговоры вести на поставку Винницкому колхозному рынку дешевого лука и картошки, транзит газа, больше не твоя забота Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 5034
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Ось тільки чи буде що транзітіровать.
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Вмив руки правильно, скоро Юля закеруе, буде ок, всім все безплатно, дурням.
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А хто комбайнери, чи стаханівці. Видно хто з гор спустився.
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После вас, может, нечего будет транзитировать. Как то так.
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Цікаво, це Зєлю кацапи запевнили, що газ буде? Чи йому в чомусь єврокомісара запевнити - як "зуб дати"?
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Так я читаю всі статті. Грося у відставку зібрався. Зєля вирповноту влади на себе брати. Хіба не так?
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А коли такі дрібниці заважали Гросі пиз##ти? Дякувати Богу, він не пообіцяв гіперлуп до Марса
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Не переживайте ви так за Гросю! Вони з Зеленським - діти одного народу! Гройсман провів переговори з єврокомісаром Марошем Шефчовичем і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером газу - Цензор.НЕТ 3431
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Ото не мав клопоту ще й за Грою перейматися Хай продемонструє вміння працювати без самопіару на проблемі енергоносіїв, але без кацапів та Ротердамів.
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Не може. Для високопосадовця його національностіі робота на благо країни - нонсенс. Якщо ця країна - не Ізраїль. Гройсман провів переговори з єврокомісаром Марошем Шефчовичем і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером газу - Цензор.НЕТ 3286
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Я суджу людей за вчинками. Вчинки Гройсмана мене не влаштовують. За Зеленського - подивимось.
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Скажу впам по секрету - мене Гройсман теж не влаштовував, як прем'єр. А його вчинки мені не цікаві. І Зеленський не влаштовує, як президент. Поки що. А там, як ви кажете, побачимо. Я сподіваюся на краще.
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Не переймайтеся за Зеленського. Йому і не потрібно бути 100% Президентом. Достатньо не виявитися рідкісною цукою за гроші олігархату.
Він "приклад" для влади і суспільства - для розуміння можливостей і наслідків дії і бездіяльності. Як кажуть армійці: не дійшло через голову - дійде через... ноги. Але зараз він однозначно кращий вихід, ніж соціальний вибух.
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От саме за Зеленського я не переймаюся. А за неефективну владу, чи ефективне безвлалддя - коли все міняється в один час - так.
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Тут згоден, за саботаж трохи страшнувато - політичний клінч може порвати країну на два табори. Сподіваюсь на здоровий глузд українців.
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Побачив свою тінь,посадка буде ранньою
Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 7952
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к сожалению не будет... Коломойский, Зеленский, Яценюк, Турчинов. знаете кто они?. Потому пацану с фамилией Гройсман ничего не угрожает Гройсман провел переговоры с еврокомиссаром Шефчовичем и заверил, что Украина остается надежным транзитером газа - Цензор.НЕТ 5456
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Вот интересно. Почему за три года правительство Гройсмана НИ РАЗУ не отчиталось о своей работе в ВР Украины? Хотя по Закону отчет должен быть ежегодным
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после введение в действие сев.пот.-2
наша газовая труба будет откровенно говоря не нужна
ЕС поплачет до ввода с-2 а потом будет потом
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Из трубы можно делать гиперлуп.Летять, такi собi, щирi в гiперлупi в Польщу, на шаленнi заробiтки, а у кацапiв пукани рве, вiд заздрощiв.
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Странные люди,один хвалится товаром агрессора.другой фото на фоне разушенного кремля показывает
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаГройсман провів переговори з єврокомісаром Марошем Шефчовичем і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером газу
 
 
 
 
 
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