 Гройсман провів переговори з єврокомісаром Марошем Шефчовичем і запевнив, що Україна залишається надійним транзитером газу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гройсман зазначив: "Україна - надійний транзитер газу до країн Європи. Зараз розглядаємо подальші кроки для приведення нашої газотранспортної системи у відповідність зі стандартами ЄС.

Вже прийнято рішення, які дають можливість до 1 січня 2020 року підготувати українську ГТС до сертифікації відповідно до європейського законодавства.

Подальші кроки у реформуванні українського енергетичного сектора обговорили з віце-президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Він зазначив, що задоволений співпрацею з українським урядом, адже наша взаємодія має конкретні результати".

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