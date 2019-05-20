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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Євросоюз підтримає будь-яке рішення, що відповідатиме волі народу і Конституції України, - Марош Шефчович про розпуск ВР

Європейський союз підтримає рішення про розпуск Верховної Ради України, яке відповідатиме волі народу і Конституції.

Про це заявив на брифінгу в Києві віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Справді, це рішення (про розпуск парламенту. - Ред.) було оголошено сьогодні. Я уважно слухав інавгураційну промову нового президента. У цьому відношенні інтерес Європейського союзу полягає в тому, щоб та високоякісна демократична поведінка, яку було продемонстровано під час президентських перегонів, під час виборів, залишилася і зараз, щоб і надалі Україна демонструвала демократичну поведінку такого високого рівня. Ми з нашого боку підтримаємо будь-яке рішення, яке відповідатиме волі українського народу і української Конституції", - сказав Марош Шефчович.

Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127875
 
 
 Топ коментарі
 
Если украинскому народу пох, то уж Европе и подавно🤔
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Во-первых Перри сказал, что речь его удивила.
Во-вторых в США прекрасно знают, что у нас в этом году выборы. То, что у Зе-бени команда напёрсточников в подаче информации не новость.
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На Банковій прибрали петін паркан,к пєндєлю готов
Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 5484
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В Європі хочуть санкції зняти і вони мають на це право.
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Kivi Tv Вони через Україну втрачають гроші.Якщо українці не хочуть боротися.То чому вони мають це за нас робити? А щодо зброї,то це популізм,в будь якому випадку її тут не буде.
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Роби. Зебіли тобі в допомогу. Випробуєш в себе не городі.
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а щоб тебе два рази підняло та три гепнуло! Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 2679
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Alexei Kamenchuk А що вам не подобається? Я вже вище написав,якщо українці не хочуть за себе боротися,то що можна хотіти від інших країн?
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Если украинскому народу пох, то уж Европе и подавно🤔
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логично... Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 7612да только язык не поворачивается называть зебилов народом Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 1576
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ну да... примерно 10 000 заявлений Трампа потом пришлось отменять...
на кофейной гуще надёжней
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Парубія на сміх пробивало, коли згадував про музичні таланти Зєлі. Напевне думав, як би "впєчатліла" американців гра Зеленського на роялі. Це і я сміявся б.
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Во-первых Перри сказал, что речь его удивила.
Во-вторых в США прекрасно знают, что у нас в этом году выборы. То, что у Зе-бени команда напёрсточников в подаче информации не новость.
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шо значит пох?сказал же...соблюдайте конституцию и волю народа.одновременно.бо за несоблюдение будет соответствующее реагирование.так как теперь все ТВО,вся ответственность за соблюдение на гаранте Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 8487
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Нихрена себе доведённая до зубАжиння страна? Выборы за выборами.
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а ты хотел, что бы как у вас а рашке... вообще фактически не было никаких выборов веками
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Та мені натати, як у рашці. Я хочу, щоб всякі гриценки-тимошенки і тд перестали триндіти про "зубАжіння".
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Ти реальний дибіл, чи прикидуєшься?
Порошенко своїм грабунком, довів Україну до останнього місця в Європі по ріню життя, по рівню заррплати, по соціальним стандартам, ітд...
Рівень Африки.
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Чого ти верещиш? Епоха зубАжіння скінчилася. Готуй мішки для грошей, піввареничний.
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Ще не скінчилась, поки мародер ще не на нарах...
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Мародер на нарах же десь до кінця червня буде?
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Згідно оновлених даних МВФ за 2018 рік, Україна є найбіднішою країною Європи.

В новому звіті МВФ по показнику ВВП на душу населення нас обійшла Молдова, а ми обійшли Папуа Нову Гвінею

По розміру офіційної середньої зарплати Україна також займає останнє місце в Європі.

Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 6741

Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 2748
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А раніше Україна була найбагатшою? Я чимало подорожую і скажу так: Грузії , Молдові ще років 5-10 нас доганяти. В Болгарії ситуація не краща. Хорватії теж.
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беремо кількість пенсіонерів/бюджетників, дивимось сер. дохід (без врахування 10% найнижчих та 10% навижчих). Порівнюємо з межею бідності.
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Тонкий намек на толстые обстоятельства. Европе нынешней Рады не жалко. Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 9484
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Это да. Европе жалко только бабулесы, что они на антироссийских санкциях теряют.
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кто в тебе суливаетца шо со знаком вопроса?
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Заходите на сайт Киевстар, находите там возможность связи с администрацией и задаёте им вопрос, почему они не определяют моё местоположение, коль вам так интересно. Потом и мне расскажете.
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На Банковій прибрали петін паркан,к пєндєлю готов
Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 5484
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Все, никто больше этих барбосов в Раде не крышует, пороховня, бери шинель иди домой Евросоюз поддержит любое решение, соответствующее воле народа и Конституции Украины, - Шефчович о роспуске ВР - Цензор.НЕТ 4329
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Туфта це все і мура. Україна як була для олігархів так і е.
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а вот соответствует желание зели с конституцией? если нет - то все законы принятыми потом Радой будут никчемны - нам такое надо?
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не бзди, все соответсвует, в команде Зе нет дураков как у Пети.
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а ты знаешь команду зе? я нет, назови хотя бы с 10 человек?
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я тебе ответил, недавно на ТВ было представление.
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я просил фамилии, а на тв предтавений не было. или ты поддерживаешь людей которых не знаеш?
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там все фамлии, если у тебя в ольгино нет нешего ТВ, твои проблемы
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сел в лужу?))) это еще раз доказывает что вы бараны)))
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передай санитарке что бы сделала тебе укол со снатворным, а то сейчас у тебя крышу опять снесет))
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вот тебе раз, я насчитал аж 4 человека а где остальные?))) ему минимум 1000 нужно.
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поц, в креслах сидят журналисы задающие вопросы.
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фамилии троль, фамилии))))) уже бычье не знаешь как выкрутится))
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Так, Євросоюз за будь-який шухер, крім голодування, та не у власному селi.
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Так отож. Час вже й нам так дiяти. Свої iнтереси понад усе. Й нехай весь свiт шкандиба лiсом.
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Neural Coder Без світової підтримки нам не вистояти.Москалі як раз і дуже хочуть,щоб ми всіх послали.
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Пiдтримка та управлiння дещо рiзнi речi. Рiст цiн потрiбно нiвелювати зростом зарплат та пенсiй. А для цього потрiбно перезапустити экономiку. Зубожiння народу вбиває экономiку та
витісняє працездатне населення на іноземні ринки праці. Як тiльки замкнеться остання ланка цього порочного кола, Україна увійде в економічний штопор.
І так, я не кажу "послати всіх", я пропоную вести себе як заповідав Нікколо наш Макіавеллі.
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Neural Coder Коли від нас відвернеться повністю весь західний світ.тоді ми опинимось повністю під Московією.вже таке було.але видно,що більшості українців подобаються страждання.
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Нiхто не вiдвернеться. Повiрте, ми занадто ласий геополiтичний шматок, щоб нас знехтувати. Будуть залицятись наввипередки, головне стати повноцінним політичним гравцем. Iмхо звичайно. Тільки час розсудить.
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Neural Coder Це так тв сказали?Чим ми кращі за інші країни? Раніше якось обходились без України і нічого в світі не сталося.
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Я tv не користуюсь. Ранiше був iнший росклад. Нас всi вважали політичним придатком ерефіі.
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Neural Coder Судячи з останніх подій,Україна знову буде цим придатком.
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Neural Coder Від цього побачим залишаться з України тільки тріски.
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ще і перднути не встигли, а вже троллять
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Пре ЗЕ вже все виконав (чули, що говорив зранку), окрім як не приїхав на ровері і дав вчителям ао 4000$
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Марош, а констітуція, воля народа привела к власти Гитлера?!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄвросоюз підтримає будь-яке рішення, що відповідатиме волі народу і Конституції України, - Марош Шефчович про розпуск ВР
 
 
 
 
 
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