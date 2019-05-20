 Євросоюз підтримає будь-яке рішення, що відповідатиме волі народу і Конституції України, - Марош Шефчович про розпуск ВР

Про це заявив на брифінгу в Києві віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Справді, це рішення (про розпуск парламенту. - Ред.) було оголошено сьогодні. Я уважно слухав інавгураційну промову нового президента. У цьому відношенні інтерес Європейського союзу полягає в тому, щоб та високоякісна демократична поведінка, яку було продемонстровано під час президентських перегонів, під час виборів, залишилася і зараз, щоб і надалі Україна демонструвала демократичну поведінку такого високого рівня. Ми з нашого боку підтримаємо будь-яке рішення, яке відповідатиме волі українського народу і української Конституції", - сказав Марош Шефчович.
Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.
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