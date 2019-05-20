EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Суспільство
  622  6
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5149) Донбас (11925) операція Об'єднаних сил (1206)

 Одного українського воїна поранено від початку доби 20 травня. Ворог тричі порушив перемир'я, - штаб ООС

Від початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів і гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут ворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:

зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Гнутове;

з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля села Старогнатівка;

з автоматичних станкових гранатометів - поблизу села Водяне.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".

Читайте також: Від початку доби ворог тричі обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено бійця, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127871
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
мабуть плохо поняв, будемо нищити расіянських окупантів до Перемоги!!! Слава Україні!!! смерть клятой расії!!!!
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
 показати весь коментар
 
 
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїОдного українського воїна поранено від початку доби 20 травня. Ворог тричі порушив перемир'я, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вгору