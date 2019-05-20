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Все про:Грузія (512) Зеленський (1234) Зурабішвілі (16)

 Зеленський і Зурабішвілі обговорили боротьбу з корупцією і позиції щодо членства в НАТО і ЄС. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Грузії Саломе Зурабішвілі, яка прибула в Україну на церемонію інавгурації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

Зурабішвілі побажала Зеленському успіхів на посту Президента України.

Зеленський і Зурабішвілі обговорили боротьбу з корупцією і позиції щодо членства в НАТО і ЄС 01

Глава Української держави наголосив на своїх пріоритетах.

"Чому наша команда пішла в політику? Виклик номер один для нас - припинення вогню на сході, де щодня гинуть наші люди", - сказав Зеленський. Він зазначив, що Україна продовжить послідовний зовнішньополітичний курс, спрямований на відновлення суверенітету і територіальної цілісності і подальший розвиток європейської та євроатлантичної інтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кажіть просто - Володимире": Зеленський попросив не звертатися до нього по імені та по батькові. ВIДЕО

Зеленський і Зурабішвілі обговорили боротьбу з корупцією і позиції щодо членства в НАТО і ЄС 02

Президент підкреслив, що одним із викликів для України є перемога над корупцією. "У цьому питанні досвід Грузії є для нас прикладом", - додав Зеленський.

Сторони обговорили напрямки розвитку українсько-грузинських відносин і висловили впевненість у подальшому поглибленні стратегічного партнерства.

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Зі свого боку Президент Грузії помітила: "Всіх нас чекає ще один виклик - вибори до Європарламенту. Ми маємо об'єднати позиції України і Грузії у курсі на євроінтеграцію і членство в НАТО".

Зурабішвілі запросила Зеленського відвідати Грузію з офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127870
 
   
 Топ коментарі
 
Как бы вы, тупые порохоботы, не бесновались, выход у вас один: извернутся и укусить себя за хвост. ))))
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Скільки схожого - у одного - хазяїн - Коломойський. У другої - Іванішвілі. Один прийшов до влади завдяки загальнонаціональному телеканалу "Г+Г", друга - за допомогою "Руставі-2". Обидвоє за референдум по вступу в НАТО. Обидвоє за дружбу з кацапами. Мені одному здається, що обидвоє - один типовий кацапський проект?
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Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией

_____

Как же ржал Беня, когда это прочитал. Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 913
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Как бы вы, тупые порохоботы, не бесновались, выход у вас один: извернутся и укусить себя за хвост. ))))
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Выходы у всех разные. Например, тормознуть до лучших времен все сделанное в Украине (я так понимаю, что оно здесь уже не понадобится) и резко свалить в западном направлении.
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Вам оно зачем? Это не гражданская тематика.
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Всё сделанное в Украине - не гражданская тематика? Потому что граждане думают, что ничего не сделано.
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Гражданам как-то пофиг! Их интересуют две вещи: холодильник и дуровизор! Наши граждане умеют красть детали со станков на которых работают для того, чтоб бухнуть, а потом кричат, что плохой президент и жрать им нечего (при этом рассуждая как живут в Германии, Норвегии и Дании). Убрать стружку на станке - никогда, проверить масло и СОЖ - никогда, зарплата - первый! Извините, накипело.
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Так нужно дать людям хорошую зарплату и конкуренцию за место у станка. И будут убирать стружку, а не ехать в Польшу клубнику собирать закопейки.
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Хороший станочник (его еще и найти нужно) получает в Украине больше, чем собиратель клубники в Польше.
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кто гороховым из семейства бобовых, максимум менеджеров по продаже айфонов в бутике а в большинстве своем тренеров фетнес-клубов с отакенными ногтями доверит лопату, стружку или станок - только клубника!
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А что за зарплату таких персонажей отвечает Президент? 😊
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А где тут новость про Петю? Что-то у тебя пластинка глючит. Везде порохоботы мерещатся Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 988? Переключи тумблер в голове, с сегодняшнего дня Рошен в отставке. порохоботы в ауте, президент Зеленый
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Каким боком вообще порохоботы к этой новости? Ты теперь пять лет будешь в комментах порохоботов вспоминать? Нет Пороха - нет порохоботов, ребята.
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тсссс. кажись зелень начинает догадываться, что министерства правды или как его там нету и за посты люди здесь деньги не получают - мы будем пристально к вам присматриваться и чуть замешкаетесь - давать звиздулину для коррекции направления
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ну что, гороховые из семейства бобовых? исчезли порохоботы? разогнали минстець или шо там вам в методичках PR агенства писали? честно говоря на пороха как то с большой колокольни! но стоит отдать должное - у кого была голова на плечах - при порохе в спокойствии вкладывал в свое образование, развитие, освоение технологий, занимался разработками, изучал языки а не вкладывал бабки в евробляху, металлолом или айфоны! ближе к сентябрю будет весело! запасся попкорном!
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Да-а... Переговорщик с него еще тот... Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 9756
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Посмотри на лицо твоего президента на второй фотографии! А кто-то над Додоном еще смеялся! Вы так лайкаете друг другу ...Чуть не написал лакаете,-хорошо,что поправился. Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 6303
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Когда он будет объявлять, кого будут назначать, когда объяснит про реванш кремлевских гнид, что сейчас хотят и вернулись в Украину?
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Она случайно не сторонник Кремля? Грузинская политики не разбираюсь но было бы очень плохо если бы за ней курирует Иванишвили
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Грузия челн Ассоциации с ЕС и партнер НАТО
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Саакашвили утверждает, что таки Иванишвили. Но веры у меня его словам вообще никакой.
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Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией

_____

Как же ржал Беня, когда это прочитал. Зеленский и Зурабишвили обсудили борьбу с коррупцией и позиции по членству в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 913
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Скільки схожого - у одного - хазяїн - Коломойський. У другої - Іванішвілі. Один прийшов до влади завдяки загальнонаціональному телеканалу "Г+Г", друга - за допомогою "Руставі-2". Обидвоє за референдум по вступу в НАТО. Обидвоє за дружбу з кацапами. Мені одному здається, що обидвоє - один типовий кацапський проект?
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И первая встреча у зеБЕни именно с ней.
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Обидвоє - "діти лейтенанта Шмідта". Тільки "лейтенант Шмідт" швидше всього у кремлі.
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Ростик, я об этом уже несколько месяцев прямо говорю. Не верят. И, кстати, это что за люди вокруг Зе? На переговорах государственных должны быть государственные люди.
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Державні люди подали у відставку. Не хочуть брати участі у цьому цирку.
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Саша, с этими мы Грузией пойдем в Таежный союз, какое НАТО. А если упремся, получим еще одну войну. И мы, и грузины.
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це оця ***** хранцузька белькотіла, що бази НАТО не потрібні на території Грузії??? таку позицію ******* з нею узгоджував?
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Обсудили ,когда наконец достроят 10 апартаментов зели в Грузии.
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Перенимал опыт как сдать паРаше территории...
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Ушедшие задумались.
Зеленський і Зурабішвілі обговорили боротьбу з корупцією і позиції щодо членства в НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 9380

(Фото Радио Свобода)
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У Зурабішвілі господарь Іванішвілі, у нашего Беняшвілі. Смішно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Зурабішвілі обговорили боротьбу з корупцією і позиції щодо членства в НАТО і ЄС. ФОТО
 
 
 
 
 
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