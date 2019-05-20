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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Київські новини
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 Окружний адмінсуд Києва в лютому 2019 року запитував відомості про склад коаліції ВР, але відповіді не отримав

Окружний адміністративний суд міста Києва в лютому 2019 року витребував у Верховної Ради відомості про персональний склад парламентської коаліції, однак не отримав відповідь.

Про це Громадському повідомили в прес-службі суду, передає Цензор.НЕТ.

"Останнє рішення щодо парламентської коаліції суд ухвалював ще 28 лютого, коли розглядалася справа щодо (керівниці МОЗ Уляни - Ред.) Супрун. Ми зажадали у Верховної Ради відомості про склад коаліції. Однак вони в суд так і не надійшли", - розповіли в прес-службі суду.

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Видання зазначає, що виключною компетенцією Окружного адмінсуду Києва є розгляд проваджень з оскарження дій центральних органів виконавчої влади та інших суб'єктів владних повноважень, дії яких поширюються на всю Україну. Під це формулювання потрапляє і питання з'ясування, відколи у Верховній Раді не існує коаліції, що може стати підставою для розпуску парламенту.

Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127864
 
   
 Топ коментарі
 
У порошеновских воровских гнид нет никакой коалиции большинства в раде...
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З його довідкою,йому завжди весело))
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Весело ли теперь Парубию? Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 9499
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Дивно. Парубiй вже два роки, як окулярами пику iнтелегiзує. Можливо діоптрії не тієї системи, що він запит суду не зміг прочитати?
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"Последнее решение по парламентской коалиции суд принимал еще 28 февраля, когда рассматривалось дело по Ульяне Супрун".

Существование коалиции не было предметом иска, поэтому "суд" был послан ВР на хрен. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 8630
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Значит сейчас вчинить иск, провести расследование и отдать Парубия под суд.
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Вперёд и с песней. Будет решение судов (вплоть до Верховного)- на здоровье. А пока Зеле за нарушение Закона- импичмент. Как он сам и обещал. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 5457
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Секта "Зе-Імпічмент" ТЕЖ МАЄ ПРАВО НА ІСНУВАННЯ. Окружний адмінсуд Києва в лютому 2019 року запитував відомості про склад коаліції ВР, але відповіді не отримав - Цензор.НЕТ 6255 Окружний адмінсуд Києва в лютому 2019 року запитував відомості про склад коаліції ВР, але відповіді не отримав - Цензор.НЕТ 6255
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А що, треба, щоб його винесли вперед ногами? Окружний адмінсуд Києва в лютому 2019 року запитував відомості про склад коаліції ВР, але відповіді не отримав - Цензор.НЕТ 1103
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Если в суд из обсерватори по запросу не прислали снимок Солнца, то это не является доказательством того, что Солнца нет.
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Парубия арестовать и под суд. Раду распустить, а месяц на формирование коалиции считать с февраля 2019 года.
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парубию я бы с удовольствием с размаха сковородой по харе влепил, может тогда бы у него мозги на место встали Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 6866 жаль эта сволочь не ходит по улицам Киева, как щур через подземный переход бежит, в машину и под охраной домой.
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Буду в Киеве- спецом посмотрю, кто там в районе ВР со сковородкой бродит. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 9615
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пока ты в Киев приедешь, даун парубий уже будет отбывать срок там где ему и положено, в дурдоме на принудительном лечении, там ему и без сковородки, одними уколами мозги вынесут Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 7468
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Я спросил не где будет Парубий, а где будешь ты со своей сковородкой. Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 2288
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Если доверие Украинского Народа к Верховной Раде на уровня НУЛЯ ,то такая Верховная Рада не имеет права на продолжение деятельности.Кого они представляют? Такую Верховную Раду нужно разгонять поганой метлой .
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кстати к судам и ментам такое же доверие. разгоняем их?))
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І хто буде вирішувати кого розганяти, кого і як судити? Зе-Дебіли?
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народ, как они любят говорить, народовластие так сказать, будут зелетройки по стране ездить в зеленых кожанках и с зелеными наганами))
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а если тебя ограбят к кому пойдешь жаловаться, к зеле?)))) вот где вы беретесь с 47ой хромосомой?))
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Да это уже не важно, Рада тужилась - пыжилась, грозно воняла, а как зеленский принял присягу слилась в 5 секунд, теперь сидят тихо как мыши и не шуршат Окружной админсуд Киева в феврале 2019 года запрашивал сведения о составе коалиции ВР, но ответ не получил - Цензор.НЕТ 7024
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Депутатики, вы шо хотите, шобы ваше вонючее кодло распустил народ? Так за нами не заржавеет: штаны вам спустим и распустим. Идите нахер, пока отпускаем.
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опять окружной суд, все дерьмо протягивается через этот суд. ну запрашивали а решение суда какое было?
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Узурпація влади - дуже тяжке звинувачення.. І кому-кому - а пагубію відвертітися не вийде.. Тільки втеча, можливо і сьогодні вночі..
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какой бред...ты его сам придумываешь или помогает кто то?
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А це вже стаття КК за бездіяльність Парубію
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Окр.админ.суд - слово последней инстанции, суд Мухасранска не доволен:- Ми тоже так умеем!!!
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ЗА Зе-ДебілІВ І ПОРОХОСОСІВ бУДУ ВСІХ НА..УЙ ВИКИДАТИ В СПАМ.

просто інформую. )
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Дудра, а ти , що місцевий перец? Kiss my prick!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОкружний адмінсуд Києва в лютому 2019 року запитував відомості про склад коаліції ВР, але відповіді не отримав
 
 
 
 
 
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