 Окружний адмінсуд Києва в лютому 2019 року запитував відомості про склад коаліції ВР, але відповіді не отримав

Про це Громадському повідомили в прес-службі суду, передає Цензор.НЕТ.

"Останнє рішення щодо парламентської коаліції суд ухвалював ще 28 лютого, коли розглядалася справа щодо (керівниці МОЗ Уляни - Ред.) Супрун. Ми зажадали у Верховної Ради відомості про склад коаліції. Однак вони в суд так і не надійшли", - розповіли в прес-службі суду.

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Видання зазначає, що виключною компетенцією Окружного адмінсуду Києва є розгляд проваджень з оскарження дій центральних органів виконавчої влади та інших суб'єктів владних повноважень, дії яких поширюються на всю Україну. Під це формулювання потрапляє і питання з'ясування, відколи у Верховній Раді не існує коаліції, що може стати підставою для розпуску парламенту.

Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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