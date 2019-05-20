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 Всі заходи з інавгурації відбулися спокійно, рух транспортних засобів у столиці відновлено, - Нацполіція

Всі заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного Президента України, пройшли без порушень громадського порядку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За правопорядком у день інавгурації стежили 2 тис. поліцейських, а також бійці Національної гвардії і співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі заходи відбулися спокійно, без порушень громадського порядку.

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Рух транспортних засобів у столиці відновлено, проте деякі обмеження буде введено під час від'їзду офіційних іноземних делегацій у напрямку аеропортів "Бориспіль" і "Київ", тому правоохоронці продовжують регулювати рух на автодорогах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127862
 
 
 Топ коментарі
 
а де ж 73% лохторату???
де всенарідна любофф???
ги
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Владимир Зеленский признал первую ошибку: "Друзья, простите за оговорку, когда я говорил что вы увидиете зеркальные дороги, я имел ввиду дороги на зеркале !"
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Зато антиукраинский порохоскот на гавно исходит уже который час)))
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Нарешті до влади прийшов Народний Президент,а ше шобло прикоритних пацюківю.
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Ппц уже президент несколько часов, а порох ещё не сидит, за майдан никто не ответил, на Донбасе стреляют, и учителя все ещё не получили по 4К... что за бардак!
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Зато антиукраинский порохоскот на гавно исходит уже который час)))
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а ти чия худоба, австрійська?
щось кацапським лайном смердить
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Кацапським лайном смердит как раз от порохоботов, давно уже заметил это.
На днях была новость, как люди протестовали, - "Как пояснила украинский адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская, брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Она также считает ремонтные работы незаконными", - такую позицию занимает каждый честный человек.
Но вот кучка порохоботов опустилась уже до того, чтобы стала обгаживать тех, кто не даёт замести следы преступлений. Вообще, уже давно подметил, что порохоботы, эта кучка интернет-титуханов, по своей сути являются антиукраинским отребьем. Начали с поддержки коррупционного режима Порошенка, а дальше всё чаще стали проявлять своё протухшее антиукраинское нутро. Когда новоизбранный президент, выбранный подавляющим большинство граждан страны дал чёткую и жёсткую отповедь Пуйлу (что был вынужден признать даже матёрый пропагандист Ганапольский) кучка интернет-титуханов минстеця опустилась до того, что косвенно стала даже на сторону Пуйла.
Сейчас же это антиукраинское отребье выступает против тех, кто не даёт замести следы преступлений и против тех, кто требует расследования.убийств на Майдане. Что тут ещё сказать? Реально, без какого-либо преувеличения или же там желания оскорбить, - с точки зрения украинских интересов, - порохоботы - это биомусор.

Да и сегодня порохоботы с повадками кацапов стали высмеивать Королеву Великобритании и премьер-министра Великобритании, после того как они поздравили президента Украины.
Реально,- порохоскот - это антиукраинская нечисть.
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И шо??? Ни один Зебил вам провокации не устроил????
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Владимир Зеленский признал первую ошибку: "Друзья, простите за оговорку, когда я говорил что вы увидиете зеркальные дороги, я имел ввиду дороги на зеркале !"
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Входять два жлоби. Вони несуть картину "Три богатиря". Картина страшна і велика, нести її жлобам важко. Несподівано картина виривається у них із рук і, як хвиля цунамі, припизжує усіх.
Голос Привида:
- Піздєц, ха-ха-ха-ха!
Прожектор висвітлює те місце, звідки лунає голос Привида. Це - трон. На ньому сидить Привид в рубашці кольору хакі і фуражці Вільгєльма-завойовника. В одній руці у нього "Тімур і його команда", в другій - Заратустра. У ніг Привида агонізірує гандон з Літром і цапом. По боках трону стоять два жлоби, шо принесли картину. Привид істерично регоче і кидає в глядачів тронними подушками. Під його веселий регіт завіса повільно закривається.
Завіса.(с) Митець
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВсі заходи з інавгурації відбулися спокійно, рух транспортних засобів у столиці відновлено, - Нацполіція
 
 
 
 
 
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