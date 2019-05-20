 Всі заходи з інавгурації відбулися спокійно, рух транспортних засобів у столиці відновлено, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За правопорядком у день інавгурації стежили 2 тис. поліцейських, а також бійці Національної гвардії і співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Всі заходи відбулися спокійно, без порушень громадського порядку.
Рух транспортних засобів у столиці відновлено, проте деякі обмеження буде введено під час від'їзду офіційних іноземних делегацій у напрямку аеропортів "Бориспіль" і "Київ", тому правоохоронці продовжують регулювати рух на автодорогах.
щось кацапським лайном смердить
На днях была новость, как люди протестовали, - "Как пояснила украинский адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская, брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Она также считает ремонтные работы незаконными", - такую позицию занимает каждый честный человек.
Но вот кучка порохоботов опустилась уже до того, чтобы стала обгаживать тех, кто не даёт замести следы преступлений. Вообще, уже давно подметил, что порохоботы, эта кучка интернет-титуханов, по своей сути являются антиукраинским отребьем. Начали с поддержки коррупционного режима Порошенка, а дальше всё чаще стали проявлять своё протухшее антиукраинское нутро. Когда новоизбранный президент, выбранный подавляющим большинство граждан страны дал чёткую и жёсткую отповедь Пуйлу (что был вынужден признать даже матёрый пропагандист Ганапольский) кучка интернет-титуханов минстеця опустилась до того, что косвенно стала даже на сторону Пуйла.
Сейчас же это антиукраинское отребье выступает против тех, кто не даёт замести следы преступлений и против тех, кто требует расследования.убийств на Майдане. Что тут ещё сказать? Реально, без какого-либо преувеличения или же там желания оскорбить, - с точки зрения украинских интересов, - порохоботы - это биомусор.
Да и сегодня порохоботы с повадками кацапов стали высмеивать Королеву Великобритании и премьер-министра Великобритании, после того как они поздравили президента Украины.
Реально,- порохоскот - это антиукраинская нечисть.
де всенарідна любофф???
ги
Голос Привида:
- Піздєц, ха-ха-ха-ха!
Прожектор висвітлює те місце, звідки лунає голос Привида. Це - трон. На ньому сидить Привид в рубашці кольору хакі і фуражці Вільгєльма-завойовника. В одній руці у нього "Тімур і його команда", в другій - Заратустра. У ніг Привида агонізірує гандон з Літром і цапом. По боках трону стоять два жлоби, шо принесли картину. Привид істерично регоче і кидає в глядачів тронними подушками. Під його веселий регіт завіса повільно закривається.
Завіса.(с) Митець