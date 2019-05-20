 Всі заходи з інавгурації відбулися спокійно, рух транспортних засобів у столиці відновлено, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За правопорядком у день інавгурації стежили 2 тис. поліцейських, а також бійці Національної гвардії і співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі заходи відбулися спокійно, без порушень громадського порядку.

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Рух транспортних засобів у столиці відновлено, проте деякі обмеження буде введено під час від'їзду офіційних іноземних делегацій у напрямку аеропортів "Бориспіль" і "Київ", тому правоохоронці продовжують регулювати рух на автодорогах.