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Все про:відставка (465) Гройсман (3338)

 Гройсман подає у відставку. ВIДЕО

Прем'єр-міністр України заявив, що подасть у відставку відразу після проведення 22 травня засідання уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив на брифінгу 20 травня.

"Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новою Верховною Радою України, а не новообраним президентом. Але, разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку відразу після проведення в середу чергового засідання уряду", - заявив Гройсман.

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Він підкреслив, що йому не соромно за три роки роботи уряду.

"За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності й України загалом", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Крім того, Зеленський закликав Кабмін піти у відставку.

Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127850
 
   
 Топ коментарі
 
На нары эту тварь, за грабёж народа Украины.
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а Зеленский когда нить имел доступ к бюджету? не расскажешь когда и где?!!
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А сокрывание доходов и неуплата налогов плюс офшоры это у нас уже типа законно да??
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Вам треба у Вінницю повернути Ваховського або Дворкіса. Знаєш / пам'ятаєш таких? Вони, напевно, були найкращі.
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Щури побігли скопом, скоро чартери з ними полетять до Ростова чи Макселі.
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А може .., коли приходять щурі ,..і ті що повтікали вертаються .., розумному .. остаеться один вихід .., щоб інфекцію не підхватити .., а то яка анти сенатирія буде...
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Показал, как надо править, не стыдно за три проделанной работы ???? ОК, теперь дело у следователей, жди родимый, скоро.
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Крысы разбегаются!!!
За такое не грех и бокал шампусика мне, не пьющему))))
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Гройсман реально зміг зупинити в Україні дефолт.., і це заслуговує пошани..тим більше в суспільстві де ******* поржати
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Коли розумні йдуть .., стое свої завилини напрягати ,. Бо не знати як ви аколапсис перенесете ..
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Коли на січі хтось діставав булаву , яка гордість була ..
Звичайно коли він був козак ..
Коли червоношкірих виберали собі вождя
Яка для вождя була пошана,.. звичайно коли він був індійцем ..
Коли вибраному президенту .., було смішно на інаугурації ..))
Хто він ? ..зуб даю не Українець !!
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Коли на січі хтось діставав булаву , яка гордість була ..
Звичайно коли він був козак ..
Коли серед червоношкірих виберали ....вождя
Яка для нього була пошана,.. звичайно коли він був індійцем ..===###
#####p.s.
Коли вибраному президенту .., було смішно на інаугурації ..))
Хто він ? ..зуб даю не Українець !!
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Это лучший премьер свободной Украины.
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Это лучший премьер свободной Украины.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман подає у відставку. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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