 Гройсман подає у відставку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив на брифінгу 20 травня.
"Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новою Верховною Радою України, а не новообраним президентом. Але, разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку відразу після проведення в середу чергового засідання уряду", - заявив Гройсман.
Він підкреслив, що йому не соромно за три роки роботи уряду.
"За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності й України загалом", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Крім того, Зеленський закликав Кабмін піти у відставку.
Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.
За такое не грех и бокал шампусика мне, не пьющему))))
Звичайно коли він був козак ..
Коли червоношкірих виберали собі вождя
Яка для вождя була пошана,.. звичайно коли він був індійцем ..
Коли вибраному президенту .., було смішно на інаугурації ..))
Хто він ? ..зуб даю не Українець !!
Звичайно коли він був козак ..
Коли серед червоношкірих виберали ....вождя
Яка для нього була пошана,.. звичайно коли він був індійцем ..===###
#####p.s.
Коли вибраному президенту .., було смішно на інаугурації ..))
Хто він ? ..зуб даю не Українець !!