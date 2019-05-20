 Гройсман подає у відставку. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив на брифінгу 20 травня.

"Я думаю, що ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новою Верховною Радою України, а не новообраним президентом. Але, разом з тим, я прийняв для себе рішення подати у відставку відразу після проведення в середу чергового засідання уряду", - заявив Гройсман.

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Він підкреслив, що йому не соромно за три роки роботи уряду.

"За всі три роки ми не допустили жодної кризи, жодних проблем, які б несли загрозу для нашої державності й України загалом", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, сьогодні, 20 травня, в Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Крім того, Зеленський закликав Кабмін піти у відставку.

Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.