 У Кремлі пропонують почати діалог з обміну полоненими

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив 20 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прийомі з нагоди православного Великодня.
"Було б правильно, по-християнськи почати з положень цих документів (мінських угод, - Ред.) про обмін затриманими за принципом "всіх на всіх", - заявив глава МЗС РФ.
Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що найперше завдання його команди буде припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо, Росія заблокувала обмін полоненими до Нового року, хоч Україна і запропонувала кілька форматів.
P.S Таке враження що тут відписалися не українці.
не верю "всех на всех"
не верю лаврухе
но очень хочется, чтобы наши военнопленные-заложники-узники вернулись домой поскорее
Пошел мухлежь.
https://www.youtube.com/watch?v=mXGCdz8kiUo