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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 У Кремлі пропонують почати діалог з обміну полоненими

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, Москва "вважає правильним" почати діалог з Києвом щодо обміну затриманими за принципом "всіх на всіх".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це заявив 20 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прийомі з нагоди православного Великодня.

"Було б правильно, по-християнськи почати з положень цих документів (мінських угод, - Ред.) про обмін затриманими за принципом "всіх на всіх", - заявив глава МЗС РФ.

Читайте також: Упродовж свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали, - Зеленський

Нагадаємо, під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що найперше завдання його команди буде припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, Росія заблокувала обмін полоненими до Нового року, хоч Україна і запропонувала кілька форматів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127847
 
   
 Топ коментарі
 
оооу, хозяева зелёной шмаркли воодушевились
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вот зачем заморозили обмен пленными при Порошенко.. просто ждали ЗЕклоуна..
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Сейчас мертвечука притащат...
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І слава Богу, час повернути наших людей до їхнiх родин. Дехто ще з Iловайську "на пiдвалах" сидить. Сказитись можно!

P.S Таке враження що тут відписалися не українці.
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Да у них уже ум за разум зашел! Типа пусть пленные и дальше сидят, лишь бы не освободили при Зеленском. Пусть тогда пообщаються с родственниками пленных- они им вправят мозги!
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а я знаю так: не вір москалеві, як псові
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не верю в совпадения
не верю "всех на всех"
не верю лаврухе
но очень хочется, чтобы наши военнопленные-заложники-узники вернулись домой поскорее
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Эй лошадь ты это, либо крест сними либо трусы одень,-кристианина оно включило.
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Террорашики засуетились.Зараз будут условия ставить,що разговаривать будут только с Медведчуком,а потом дайте автономный вертолёт и миллион В Кремле предлагают начать диалог по обмену пленными - Цензор.НЕТ 8325
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наивний шо пздц ..... еще небойсь уверен что врачам будут платить 4$ тыс в месяц ?))))
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Теперь нужно следить за руками.
Пошел мухлежь.
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Х@йлу его пленные совершенно не нужны, а Зе нужно выполнить предвыборное обещание и продержать рейтинг до парламентских. Однозначно, за наших пленных потребуют что-то сдать.
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Влюблен ли он в вас?
https://www.youtube.com/watch?v=mXGCdz8kiUo
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А-ха-ха...пошла жара. Зеленский- президент Мира. Ур-аааааа
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Просто невообразимо, как урок с Савченко (тоже вроде до поры в президенты собиралась) не пошел впрок для целой нации! Зато получилось по-другому. Не учиться даже на собственных ошибках это уже совсем печаль...
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Порохоботам нужен бесконечный конфликт на востоке для постоянного получения халявных бабок.
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Поменяйте их на мертветчука У Кремлі пропонують почати діалог з обміну полоненими - Цензор.НЕТ 7271 Вы же не барыги...
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Нічого так собі у них Великдень, в нас місяць назад був.
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Порохососи скаженіють! Ну все не так. Ідіть пососіть рошенку.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Кремлі пропонують почати діалог з обміну полоненими
 
 
 
 
 
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