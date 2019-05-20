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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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 Заява "Народного фронту": Ми підемо боротися на цих сумнівних дострокових парламентських виборах

Слова президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту є виключно політичним рішенням і не мають нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією.

Про це йдеться в заяві партії "Народний фронт", інформує Цензор.НЕТ.

"Безсумнівно, ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", - наголошується в повідомленні.

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Також у політсилі наголошують, що в інавгураційній промові Зеленського не було нічого про порядок денний змін у країні, "а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду". "Цим і обумовлено рішення президента про дострокові вибори", - впевнені в "Народному фронті".

Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.

Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127845
 
   
 Топ коментарі
 
ага,кучка клептократов,наваляли в штаны Заявление Зеленского о роспуске ВР - политическое решение, не имеющее общего ни с правом, ни с Конституцией, - НФ - Цензор.НЕТ 914
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А полгода Рада работала не имея коалиции, это имеет что-то общее с правом и Конституцией?
А сие есть преступление. Парубия нужно судить, а Раду объявить не легитимной. Депутатики просто надули украинский народ.
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Все, сливайте воду. ВЫБОРЫ БУДУТ. Петушки смирились.
Несомненно, мы пойдем бороться вместе с нашими сторонниками за наш курс и будущее Украины на этих сомнительных досрочных парламентских выборах
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Черный - цвет торжественной одежды. И это красиво. А уж как красивы наши леди! Умницы и красавицы😊
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А шо вам ещё делать???, 0,01 ваш удел, бороться-поборете)
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И за шо ж они там будут бороццо - за сомнительную победу?
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пойдут клептократы от народного фронта с рейтингом 0,5 %
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Просим "Народный фронт" рассказать как и с кем "идете". С кем "группа" Парубия понятно, он с папой Петей, а Турчинов ( но это тоже вроде уже от Пети никуда), а группа Яценюка, ( опять будет дружить с Барной) ,а группа Авакова, а группа Гройсмана и кто там еще. А Кличко сам, как заявлял ,или "думу думает" он теперь дружит ( нет, не с головой), с велосипедом. А семейство Луценко с кем, я уж боюсь спрашивать о паре Пашинский - Черновол Там в ББП и в "Народном фронте" такая "солянка", что мама не горюй. ( Юля со стороны наблюдает за стенанием и паникой предавших ее в свое время соратников)
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Да, много дерьма Йуля в политику притащила...
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И надо было, во всех СМИ, так рвать свой "фронтовой" зад понося Зеленского и мычать, что железная грудь пулемётчицы Тани Чорновил, не допустит розпуск Рады, что бы сейчас, с боевым кличем, но в очень низко нагнутой позе РаКа искать к кому бы присосаться для прохода в Серое Здание. Надежда у них на похудевшего Гросмана и его "огогенную" скидку на газ - вдруг избиратель оценит его новый образ со скидкой.
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Сомнительных??? Сомнительно уже то,что,как имея нулевой рейтинг, быть партией большинства в Раде. Вот на выборах народ все ваши сомнения-- быть или не быть-- развеет.
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На помойку вы пойдете в тюремных робах ...
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в інавгураційній промові Зеленського не було нічого про порядок денний змін у країні, "а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду". "Цим і обумовлено рішення президента про дострокові вибори", - впевнені в "Народному фронті"



ВСІМ ДО ДУПИ ВПЕВНЕНІСТЬ ПАРТІЇ З РЕЙТИНГОМ НА МЕЖІ СТАТИСТИЧНОЇ ПОХИБКИ. Заява "Народного фронту": Ми підемо боротися на цих сумнівних дострокових парламентських виборах - Цензор.НЕТ 1434
заодно пргадаймо Міністрів по квоті Нф.
переважно дегенератів та падлюк:
Міністр Юстиції Петренко..
.главмєнт Аваков..
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Интересно с какими лозунгами и обещаниями , хочет опять пройти Яценюковское корупционное кодло во власть ? За снятие неприкосновенности с депутатов взяточнников Народный фронт не голосовал.
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Антинародным фронтом скоро займутся правоохранители.
Ни одного голоса предателям Майдана и ворам на крови!
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Куля в лоба, так куля в лоба !!! В политическом контексте
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Ёжики плакали, кололись, но продолжали ... кактус...))))
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Барыги из народного фронта, подумайте о том, как будете возвращать народу деньги за разворованные леса Украины. А возвращать прийдётся!!!!!!!!!
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Пойти вы можете. Но дойдете только до СИЗО.
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Бурбака, Иванчука, Омеляна, Геращенка, княжицкого, Сюмар, Дейдея, ****, КуляВлоба, мартыненка, павла *********, тетерука и прочую мразь НА ДЫБУ!!!!
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підуть одностроєм! попереду кролик за ним бурсрак і вся кролеферма! але капуста їм більше не світить!!!
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может до сени наконец дойдет после этих сомнительных "выборов", что все же куля в лоб его партии уже выпущена? труп этой партейки уже давно разложился и мумифицировался, даже не воняет.
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Ostap Drozdov
44 хв. ·

Я розцінюю Зеленського суто як функцію. Всі симпатії та антипатії, які буремно відчувають українці до цієї особи, я пропоную відсунути вбік і лишити на поверхні голу функцію. Починаючи віднині, перед нами - гола функція «Президент України В.О.Зеленський».
Для мене президент Зеленський - це кабель.
Надпровідник, через який повинен пройти струм від протестного суспільства до зашкарублого політикуму.
Функцію Зеленського я б назвав так: делегітимізатор.
Він увійде в історію лише тоді, коли делегітимізує, а ще краще - обнулить усю ту гноївку, яку ми називаємо політичною системою «бувалих і незамінних». Цей зелений кабель потрібен лише для того, аби перетворитися в бікфордів шнур для злоякісної системи.
Я скептик. Бо система ще ні разу не програвала.
І тому я таким чином формулюю місію Зеленського. Він не може змінити систему. Але він може її дискредитувати остаточно. Чи поламати. Чи ліквідувати.
На порядок денний повинні вийти всі антисистемні тези. Скасування недоторканості і відкриті списки - це вже прозвучало на інавгурації, але цього замало.
Ось що мусить іти услід:
- заборона політичної реклами
- зниження прохідного бар'єру
Далі:
- перепис населення
- реєстр виборців
У подальшій перспективі (кінцева мета):
- ліквідація посади президента
- канцлер - глава держави
- двопалатний парламент
- виборність губернаторів (верхня палата)
Можна по кожній галузі (від економіки до культури) розписати талмуди невідкладних реформ - але все це впирається в одне-єдине запитання: чи взагалі є сенс говорити про шпалери на стінах, якщо фундамент цього перекособоченого дурдому - відверто патогенний і хибний?
Не можеш бути сильним президентом у порочній системі - ліквідуй цю приманку для різного роду нечисті.
Не можеш подолати болотний парламент - створи його заново і засадничо іншим.

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Ако имаше повече като хората от ,,Народният фронт,, Украйна щеше да е добре!

Яценюк е най-умният украински политик.

Без такива като него Украйна няма да напредне.
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А то какво подпъхна кгб на украинците --- малорус зе!

Ужас!Реванш на ватата в Украйна.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗаява "Народного фронту": Ми підемо боротися на цих сумнівних дострокових парламентських виборах
 
 
 
 
 
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