 Заява "Народного фронту": Ми підемо боротися на цих сумнівних дострокових парламентських виборах

Про це йдеться в заяві партії "Народний фронт", інформує Цензор.НЕТ.
"Безсумнівно, ми підемо боротися разом із нашими прихильниками за наш курс і майбутнє України на цих сумнівних дострокових парламентських виборах", - наголошується в повідомленні.
Також у політсилі наголошують, що в інавгураційній промові Зеленського не було нічого про порядок денний змін у країні, "а тільки про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти у Верховну Раду". "Цим і обумовлено рішення президента про дострокові вибори", - впевнені в "Народному фронті".
Нагадаємо, 20 травня, у Києві відбулася церемонія інавгурації шостого Президента України Володимира Зеленського.
Під час інавгурації президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання. Також під час виступу Зеленський заявив, що найперше завдання його команди - припинення вогню на Донбасі.
ВСІМ ДО ДУПИ ВПЕВНЕНІСТЬ ПАРТІЇ З РЕЙТИНГОМ НА МЕЖІ СТАТИСТИЧНОЇ ПОХИБКИ.
заодно пргадаймо Міністрів по квоті Нф.
переважно дегенератів та падлюк:
Міністр Юстиції Петренко..
.главмєнт Аваков..
Ни одного голоса предателям Майдана и ворам на крови!
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Я розцінюю Зеленського суто як функцію. Всі симпатії та антипатії, які буремно відчувають українці до цієї особи, я пропоную відсунути вбік і лишити на поверхні голу функцію. Починаючи віднині, перед нами - гола функція «Президент України В.О.Зеленський».
Для мене президент Зеленський - це кабель.
Надпровідник, через який повинен пройти струм від протестного суспільства до зашкарублого політикуму.
Функцію Зеленського я б назвав так: делегітимізатор.
Він увійде в історію лише тоді, коли делегітимізує, а ще краще - обнулить усю ту гноївку, яку ми називаємо політичною системою «бувалих і незамінних». Цей зелений кабель потрібен лише для того, аби перетворитися в бікфордів шнур для злоякісної системи.
Я скептик. Бо система ще ні разу не програвала.
І тому я таким чином формулюю місію Зеленського. Він не може змінити систему. Але він може її дискредитувати остаточно. Чи поламати. Чи ліквідувати.
На порядок денний повинні вийти всі антисистемні тези. Скасування недоторканості і відкриті списки - це вже прозвучало на інавгурації, але цього замало.
Ось що мусить іти услід:
- заборона політичної реклами
- зниження прохідного бар'єру
Далі:
- перепис населення
- реєстр виборців
У подальшій перспективі (кінцева мета):
- ліквідація посади президента
- канцлер - глава держави
- двопалатний парламент
- виборність губернаторів (верхня палата)
Можна по кожній галузі (від економіки до культури) розписати талмуди невідкладних реформ - але все це впирається в одне-єдине запитання: чи взагалі є сенс говорити про шпалери на стінах, якщо фундамент цього перекособоченого дурдому - відверто патогенний і хибний?
Не можеш бути сильним президентом у порочній системі - ліквідуй цю приманку для різного роду нечисті.
Не можеш подолати болотний парламент - створи його заново і засадничо іншим.
Яценюк е най-умният украински политик.
Без такива като него Украйна няма да напредне.
Ужас!Реванш на ватата в Украйна.