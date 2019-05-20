 "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь. Новій Раді й новому Уряду потрібна нова якість - професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо Указу з датою голосування", - написав Гриценко.

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Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України. В інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. За його словами, позачергові парламентські вибори відбудуться через два місяці. Протягом цього часу президент закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності та внести зміни до виборчого законодавства.

Зеленський також закликав членів Кабінету Міністрів подати у відставку.