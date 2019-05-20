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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Громадянська позиція (20) Гриценко Анатолій (265) розпуск (23) дострокові вибори (11)

 "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко підтримує рішення президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Про це політик повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо. Ми до них готові й візьмемо участь. Новій Раді й новому Уряду потрібна нова якість - професійність і чесність. Тоді наша країна дійсно отримає шанс. Чекаємо Указу з датою голосування", - написав Гриценко.

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Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України. В  інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. За його словами, позачергові парламентські вибори відбудуться через два місяці. Протягом цього часу президент закликав депутатів ухвалити закон про скасування депутатської недоторканності та внести зміни до виборчого законодавства.

Зеленський також закликав членів Кабінету Міністрів подати у відставку.

Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127844
 
   
 Топ коментарі
 
А какая польза от этого вечно пролетающему товарищу гриценко?
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Кому ты нужен ?вечный 😭 нытик
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О начальник надлышкового майна проснулся
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А какая польза от этого вечно пролетающему товарищу гриценко?
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он на продажу опарышей выращивает
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Дрищ розгубив залишки електорату повністю. Тому йому з цього розпуску не обломиться нічого.
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Большая. Если пройдет в Раду будет в Коалиции со Слугой Народа. Посмотри где сейчас его дружок Апаршин.
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та, подожди, щас на твою надежду, сранную, посмотрим через полгодика, вернее вашу на неё реакцию, "вечно пролетающему", Гриценко ж не виноват, што и в этот раз жёлудемозгие голосовали
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Так этот нытик на выборах президента все штабы на бабло швырнул!
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маладєц, лізнул швидко і прохвесійно "Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем", - Гриценко - Цензор.НЕТ 1010 от не факт шо сам туди пройдеш
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Певен, що не пройде. Я завжди дивувався людям, які вважали Гриця чесним та сміливим офіцером. Він звичайнісінька проститутка Ляшко-стайл. І зараз він себе показав в повній мірі. Думаю, що велика частина його електорату розсмокчеться потрібних партіях. Від Слуги до БПП чи Вакарчука.
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О начальник надлышкового майна проснулся
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у них семейный подряд. его жена, это мать лупоглазого дауна по фамилии Разумков, в труппе "узеленского".
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Не мати, то син Разумкова від першого шлюбу, а вона була другою дружиною...
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"Нарушение Конституции в угоду Коломойского поддерживаем", - Гриценко.
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Дрищь засиделся. пора на канал Г+Г кукарекать.
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Порохоботы, фас!
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Гройсман минуту назад заявил, что подаёт в среду в отставку.
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Пальковнік - давай на фронт, нема чого шукати тепле місце для попи...
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Ему на фронт нельзя, он на колчаковских фронтах Мостовой ранен.
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Ещё бы ОНОтоле не поддерживал. 25-го мая доклад следственной комиссии по его "подвигам" в распродаже техники и вооружения ЗСУ оперативного резерва и от тюряги эту гниду может спасти только мандат депутата ВР.
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А что без решения ВР и СНБО военным можно что продавать? Ну сколько можно демонстрировать свою тупость?
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Поясню, для недалёких. МО подаёт список ТиВ на продажу, премьер подписывает постанову КМУ и вуаля - оперрезерв продан. К СЛОВУ, ПРЕМЕР-МИНИСТРОМ ПОДПИСАВШИМ БЫЛА СТАРУХА-КОЛЯСОЧНИЦА, НА ТО ВРЕМЯ ГАЗОВАЯ ПРИНЦЕССА ТЁТЯ ЮЛЯ. "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 406
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Выводи соевых на площадь - Народ судить будет !!! "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 4046
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Что тут не понятно ,ты онанирующий гермафродит ...
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Знаешь, дибилушко, при встречи со мной ты бы не скалилось, было бы не чем. Ну ничего. Думаю, вакханалия скоро кончится. Дай Бог ты попадешь по раздачу.
Модераторы! У нас тут нацист, дискриминация по половому признаку.
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Единственное,что я могу сделать при встрече с тобой,так это посмеяться от души и всё,ну не стану же я бить больного человека... "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 6093
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Та-ты-шо? Давай посмеемся. г.Ржищев, 70 км от Киева. Приезжай, поржешь.
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Ё-моё,ещё и РЖИщев в добавок,ну поржал от души ,беги в аэропорт ,вылетаю немедленно . "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 1489
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Да я в курсе, что подобные тебе сцикуны, жопу от дивана не оторвут. Жаль. Очень хочется тебе что нибудь сломать.
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Ты мне уже сломал,сломал стереотипы,раньше все идиоты были просто идиоты а ты смешной идиот. "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 1709
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Зато ты как был мелким тупым сцикливым чмом, так и остался.
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Ну кто там в тебе был и что делал ,это мне не интересно...
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человек, который хочет изменить страну, в отличии от твоего нечта, цапского
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Пущай идёт, его электорат голосовал за клоуна, так шо оттянет голосов от "слуги Бабломойского" и Петя больше наберёт.
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Тiльки дали булаву а Вовка вже почав пiдтиратися Конституцiею.Гарно почав. 100 днiв забагато.
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У толі особиста зацікавленність. Родинна. Юлія Мостова- дружина.
Перший чоловік (у цивільному шлюбі) - Олександр Васильович Разумков. Пасинок- Дмитро Олександрович Разумков. Від першого шлюбу має сина Гліба Разумкова 1998 року народження.
Другий чоловік - політик Анатолій Гриценко. "Чесний полковник"
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Ну так старается лизать... а все равно никуда не берут...
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Соевые вам кизда!
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Ну все, главный аргумент есть. Интересно еще мнение по этому поводу Витренко, Мороза и Симоненко. А также, если найдете, еще и Литвина.
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Толик, хватит бездарно просаживать деньги спонсоров! Просись в ЗеКоманду. Или к ЮВТ. Как самостоятельная политическая единица ты не проходной.
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мене думка семивідсоткового не цікавить
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Когда шла речь о роспуске зрады при правлении шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, так любители шоколадного очка, прыгали и скакали гарлапаня, что их не распускать надо а поголовно сажать и вешать, а когда заленый ее распустил, так они верещат и исхотят в гаФФище, что ето не правильно и не конституционно. "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 7482
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Булкин,Бутылкин и Колбасюк! Такие три богатыря играли давным-давно в футбольной команде "Молдова"!
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Тебя не в ту сторону ветром задуло. Тебе, туда где в ЛОХотрон разводят на договорняках таких ЛОХов как ты "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 21
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Юля. А почему сегодня все "РЫГО-УБЛЮДИНЫ" сегодня поддержали Зе, и работают в его штабе?
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РЫГО-БППшникам было сказано брать ручки и писать заявы.
А дальше, поживем-увидим.
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И кто написал заявы? Разумков? Богдан? Портнов?
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Это тот,кто армию распродал?
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Давай Толя ,на парламентских я за тебя ! Но лучше обьединяйся со Смешком !
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Сегодня соесосам платят по тройному тарифу) Беда... Как эти убогие отбитыми о клаву ручонками писю лимонить будут??? "Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко - Цензор.НЕТ 8734
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Молдаванешта, за себе турбуйся))) Ти один, лузер, спалився
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Не говори...Голод не тетка,вернулся обратно,-может что нибудь заработаю,а то отбивные уже заканчиваются,другие продукты тоже всего лишь на пару месяцев осталось... А вам завидую,-эх,мне бы 4000$ в месяц,купил бы себе баб деревеньку...
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Мне просто интересно, какзеленскийсраспустит КС, чтобы спокойно распустить Раду! Ведь тогда он просто предвыборный балабол! Но вряд ли ты поймёшь тонкости!
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Гриценко забыл вспомнить о лишении неприкосновенности, случайно?!
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Онатолю депутатсво не світить, він разом з жЮлькою і Ляшком пролетять над куполом Верховної Ради. Ця гоп-компанія так старалась обливати лайном Порошенка, що їх виборці перебігли до преЗЕдента.
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Больше всего роспуску Рады радовались регионалы, прямо кипятком писали от восторга. С чего бы это?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Розпуск Ради і дострокові вибори підтримуємо", - Гриценко
 
 
 
 
 
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