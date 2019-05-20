 Кернес і Труханов домовилися про створення партії для участі у виборах в Раду, - "Лівий берег"

Про це Lb.ua стало відомо з власних джерел, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, йдеться про формування умовної "партії мерів" "з прицілом на електорат південного сходу". Завдання - участь у парламентських виборах. Передбачається, що виборчий список очолить Кернес.

Можливо, формальною базою об'єднання стане партія Геннадія Труханова "Довіряй справам" (для дотримання вимоги Мін'юсту щодо тривалості реєстрації політсил, які мають намір брати участь у виборах).

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За даними Lb.ua союзники розраховують на інформаційну підтримку холдингу "1+1".

"Я підтверджую, що переговори були. І не тільки з Трухановим. Але конкретики поки немає. На даному етапі йдеться про те, що об'єднуються мери, а технічні деталі уточнимо пізніше", - сказав Кернес у телефонній розмові.

У свою чергу Труханов ці відомості також підтвердив, зазначивши: "Ми з Кернесом знаємо один одного давно, а муніципальні депутати наших міст мають безліч спільних проектів, тісно співпрацюють. Абсолютно закономірно, що, спираючись на таку базу, ми замислилися про те, щоб далі просувати позитиви, напрацьовані в наших містах".

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