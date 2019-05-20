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 Політика України
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 Кернес і Труханов домовилися про створення партії для участі у виборах в Раду, - "Лівий берег"

Мери Харкова та Одеси Геннадій Кернес і Геннадій Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Фінальні переговори відбулися кілька днів тому.

Про це Lb.ua стало відомо з власних джерел, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, йдеться про формування умовної "партії мерів" "з прицілом на електорат південного сходу". Завдання - участь у парламентських виборах. Передбачається, що виборчий список очолить Кернес.

Можливо, формальною базою об'єднання стане партія Геннадія Труханова "Довіряй справам" (для дотримання вимоги Мін'юсту щодо тривалості реєстрації політсил, які мають намір брати участь у виборах).

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За даними Lb.ua союзники розраховують на інформаційну підтримку холдингу "1+1".

"Я підтверджую, що переговори були. І не тільки з Трухановим. Але конкретики поки немає. На даному етапі йдеться про те, що об'єднуються мери, а технічні деталі уточнимо пізніше", - сказав Кернес у телефонній розмові.

У свою чергу Труханов ці відомості також підтвердив, зазначивши: "Ми з Кернесом знаємо один одного давно, а муніципальні депутати наших міст мають безліч спільних проектів, тісно співпрацюють. Абсолютно закономірно, що, спираючись на таку базу, ми замислилися про те, щоб далі просувати позитиви, напрацьовані в наших містах".

Також читайте: НАБУ завершило розслідування фактів внесення недостовірних даних у е-декларації мером Одеси Трухановим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127838
 
 
 Топ коментарі
 
Очередные потери несет БПП! Таких союзников потеряли!
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Кернес и Труханов - лучшие друганы мародёра Порошенко, которых он не только не посадил на нары но и не давал в обиду этих украинофобов.
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Понятне діло комбайнерам не попасти туди. Тіж самі ,туди само, під другим обліком. Як воно все надоїло.
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гепа чю с трухой об'єднуються, хочуть скинути нового карлика, ой ні у рабство його запровадити...
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Смогли Зе выбрать? Не подделали результаты из за массовости? Нет! И если вся шваль прорвется в ВР, то виноваты люди их выбравшие ....
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"Кернес и Труханов договорились о создании партии для участия в выборах в Раду, - источник" - это хороший знак, антиукраинские элементы кучкуются, значит запахло жаренным, рошеновского офшорника, который их крышевал, народ бортанул, и эта воровская босота думает, если они будут вместе, то выживут и останутся на плаву, посмотрим.
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Зе, Гройсман , Кернес, Коломойский - "наши люди". Истинные украинцы. Тягныбоку с ними не тягаться.
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уважаемый Владимир Зеленский, посадите пожалуйста кернеса и труханова в тюрьму, а то люди на следующих выборах опять их выберут почти единогласно Кернес і Труханов домовилися про створення партії для участі у виборах в Раду, - "Лівий берег" - Цензор.НЕТ 4906
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Адольфовіч - не втечеш від правосуддя, Кернес і Труханов домовилися про створення партії для участі у виборах в Раду, - "Лівий берег" - Цензор.НЕТ 9270 воно для тебе настане.
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"Пятая колонна", Петя почему то думал ( по глупой наивности или очередному договорняку) что это ЕГО колонна, а это колонна пропутинского антимайдана и реванша. Сохранность и преуспевание которой и является самая главная "заслуга" уходящего президента. Все остальное на фоне этого уже не существенно.
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Кстати, кому интересно: цена за проезд в гепаграде:
метро - 8 грн
трамвай-троллейбус - 6 грн
маршрутка - 8-9 грн (возможно, где-то и 6, 10 грн, всех не знаю)
коммуналка - одна из самых больших в Украине.
Зарплаты - 6-10 тыс.грн.
Но ранее неоднократно судимый, со справкой из дурдома, что в тюрьму нельзя, хамовитый предводитель быдла в коляске - для гепаградцев свой мэр, нет ему альтернативы...
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Партия с экзотическим названием "ШКОНКА", принцип- спать по очереди.
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этот биоматериал нужно закопать любой ценой, при любом Гетьмане.
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Петины птенцы - рошеновские выкормыши, собираются в стаю.
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жили были три бандита
Гепа, Гена и Лолита.




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У этой партии далеко идущие перспективы))) пусть сами кучкуются, чтоб искать ненужно было.
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Кучковаться они будут на зоне,тогда и искать не надо.
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Голоса этой "куче..." могут дать только жители Одессы и Харькова, их отрошение к эти двум персонам.
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Партия сепаров, Петю тоже к себе возьмут, он их 5 лет крышевал.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКернес і Труханов домовилися про створення партії для участі у виборах в Раду, - "Лівий берег"
 
 
 
 
 
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