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 Пашинян розпочав у Вірменії "другий етап революції" - очищення від корумпованих суддів, - Бутусов

Сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян, що прийшов до влади в результаті революції, силами своїх прихильників зупинив всі суди країни. Боротьбу з нечесними суддями Пашинян назвав "другим етапом революції".

Як пише в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, приводом до таких безпрецедентних подій стало звільнення судом другого президента Вірменії Роберта Кочаряна, яке відбулося вчора, 19 травня.

Він нагадує, що 1 березня 2008 Роберт Кочарян був оголошений переможцем президентських виборів, але опозиція вивела людей на протести.

"Для розгону демонстрації за наказом Кочаряна Міністерство оборони направило армійські підрозділи, і військові відкрили вогонь по людях на ураження. Того дня в центрі Єревана загинули 10 осіб, протести були придушені. За організацію цих вбивств, які стали цинічною демонстрацією порушення прав людини, досі ніхто не відповів. Екс-президент був затриманий в липні 2018 року, перебував під вартою, але вчора, 19 травня, Кочаряна суд відпустив додому "під особисту поруку". Прихильники Пашиняна побоюються, що причетний до вбивств Президент спробує сховатися в Росії, і уникне правосуддя", - зазначає Бутусов.

Читайте також: ЦВК Вірменії оголосила остаточний результат виборів: блок Пашиняна отримав 88 із 132 мандатів

Сьогодні Пашинян висунув ультиматум судовій системі Вірменії:

  1. "1. Всі судді Вірменії  мають бути піддані vetting-у. Тобто у громадськості має бути повна інформація про політичні зв'язки суддів і їхнє походження, майновий стан, особисті та професійні якості в статусі судді і до цього.
  2. 2. Всі судді, за судовими рішеннями яких ЄСПЛ зафіксував грубе порушення прав, повинні подати у відставку, піти або ж позбутися посади.
  3. 2. Всі ті судді, які в глибині душі знали, що не могли бути неупередженими й об'єктивними, повинні подати у відставку, тим самим зіслуживши важливу службу Вірменії та її народу
  4. 3. Зараз вже впровадження механізмів перехідного правосуддя є життєвою необхідністю для Вірменії, і роботи в цьому напрямку за останні 7-8 місяців повинні бути узагальнені протягом 1-2 місяців.
  5. 4. У Національних Зборах має бути проведена відповідна законодавча робота для реалізації цього життєво важливого порядку денного і створення дійсно незалежної гарантованої судової системи у Вірменії. Якщо для цього необхідно буде внести конституційні поправки, маємо піти на цей крок, якщо буде потрібно провести референдум, ми маємо піти і на ці рішення".

Вірменія починає судову реформу. Колишньому президенту відкупитися або домовитися з урядом не вдасться.

"Настав час для чітких інституційних рішень у сфері боротьби з корупцією. Існування дійсно незалежної та безсторонньої судової системи є життєво важливим, і відсутність подібної системи є загрозою номер один для країни. І швидке вирішення цієї проблеми є суспільною, всенародною вимогою", - цитує журналіст.

Нагадаємо, в квітні 2018 року у Вірменії почалися масові демонстрації проти призначення прем'єр-міністром Сержа Саргсяна, який був президентом з 2008 року. Під тиском вулиці 23 квітня Саргсян пішов у відставку, а в травні прем'єр-міністром обрали Нікола Пашиняна.

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Через півроку - 16 жовтня 2018 року Нікол Пашинян пішов у відставку з поста голови уряду. Зробив він це після того, як лідери парламентських партій пообіцяли, що не стануть висувати своїх кандидатів на пост прем'єр-міністра. За Конституцією Вірменії, якщо протягом 14 днів парламент не обере главу уряду, він повинен бути розпущений. Оскільки цього не сталося, так і відбулося.

Позачергові вибори до Національних Зборів Вірменії відбулися 9 грудня 2018 року. За остаточними підсумками виборів до парламенту пройшли блок "Мій крок" (70,42%), партії "Освічена Вірменія" (6,37%) і "Процвітаюча Вірменія" (8,26%). Всього в парламенті сьомого скликання 132 депутати - 88 мандатів у блоку "Мій крок", 26 мандатів - у ППА, і 18 мандатів - у партії "Освічена Вірменія".

Лідер блоку "Мій крок" Нікол Пашинян був призначений прем'єр-міністром Вірменії згідно з указом, який сьогодні підписав президент Армен Саркісян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127837
 
   
 Топ коментарі
 
То есть изобретать велосипед как бы не нужно. Судебная система Украины заслужила самые плохие слова в свой адрес. Дело за решимостью Зеленского. Лично я поддержу любые шаги кроме суда Линча над судейскими.
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Суди в країнах колишнього совка корумповані і скомпрометовані.
Ті авгієві стайні ще чистити і чистити...
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да ладно - хАрош искать глубокий смысл там, где его нет
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И где там про досрочные выборы? То, что в этом году выборы в Раду там прекрасно знают.
Насчет впечатляющей и мощной............ снова начались фантазии.
По словам Перри, речь президента Зеленского его весьма удивила, ведь там очень много простых и понятных истин, которые открывают широкие возможности украинскому народу.
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То есть изобретать велосипед как бы не нужно. Судебная система Украины заслужила самые плохие слова в свой адрес. Дело за решимостью Зеленского. Лично я поддержу любые шаги кроме суда Линча над судейскими.
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да и суд Линча не так уж и плох Пашинян начал в Армении "второй этап революции" - очищение от коррумпированных судей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6469
они заигрались
но лучше - без крови, если такое возможно
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Конечно возможно. Зачем тратить боеприпасы, если есть фонарные столбы? К тому же - многоразовые.
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интересно, почему все радеющие за насилии, почему-то уверены, что им самим не проломят черепушку в первую же очередь? 😂😂🤣🤣
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Любые шаги или любые шаги в рамках законодательства? Потому что если нарушать Закон, то какая разница как......... можно и судами Линча тогда. Чего уж себя ограничивать так.
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Закон и Мораль всегда в разных углах ринга......
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а вот мы и увидим - и как раз бы это поддержали бы все - а не новый парламент в нарушение закона
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Суди в країнах колишнього совка корумповані і скомпрометовані.
Ті авгієві стайні ще чистити і чистити...
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не бачила реформованого суду.
завжди про це писала.
він то можеі реформований, але судді то всі ті самі -їх перетасували.
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Устала им объяснять, что реформирование системы и замена кадров - разные вещи.
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Очередное смешение понятий реформы судебной системы и болезни кадров. Да и ремонт в стране, где населения примерно с Киев наверное сделать проще.
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Вы не знаете, вероятно, ни армян ни армянских традиций. Подношения и подарки это традиционная черта этого народа. Она была задолго до самого понятия "коррупция".
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Знаю. Пашиняна не волнует их коррупция. Он хочет свой, карманный суд. Будет таким же коррумпированным, но заказывать музыку будет он.
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Вполне возможно. Честный судья не может быть честным по определению, если он не из твоего клана. ))
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Там самая древняя церковь. Их томосом не прошибёшь. ))
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Первый этап значит не получился, как у Пети.
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Шо такое украинский судья,я могу показать на примере.Так ось, есть у мого знайомого сусiд суддя.Вселився вiн у трёхкомнатную хату,але ему це показалось замало.Тому вiн правдами неправдами,змусiв соседей,продать ему двухкомнатную хату,та зробив собi п*ятикiмнатну хату.Коло лифта камера,яка виконуэ функцию дверного глазка.Дверь як в Форт Нокс.Але,то ладно,нехай...Але ж вiн,що учудил ще!Поставил железный гараж,коло подъезда на угол детского майданчика для свого супер джипа размером с автобус.От подъезда до гаража,расстояние, десь метров 50.Що вiн чудит далi?Вiн робить асфальтовую дорожку к своему гаражу, с фонарями,та заборчиком.Короче аппетит у чувака немерянный.Строит себе Европу.Скоро захочет вместо пятикомнатной хати весь этаж,а там и весь дом.То я вас питаю,як с него сделать порядного суддю,коли людина ставит гараж на детский майданчик порушуючi норму придомовой территории,не кажучi вже, об аморальности размещения на детском майданчике Пашинян розпочав у Вірменії "другий етап революції" - очищення від корумпованих суддів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9367
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Нужно признать, что не было пока что удачной технологии перезагрузки суда. Успехов вам, армяне!
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Нихрена себе, как долго у них в Армении три дня тянутся?!
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Во-первых, насколько конституционны такие действия президента? Во-вторых, в Армении нет такой пятой колонны "русских", точнее тех, кто идентифицирует себя как "русские". Поэтому раскол общества не столь опасен
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Приняли судьи решение, которое не понравилось Президенту, и у них возникли проблемы . . . Как в фильме "Убить дракона" : рыцарь Ланселот боролся сам на
сам с системой, победил, убил дракона и тут же пожелал занять его место.
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хорошо там, где нас нет...
ну а он где честных наберет?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПашинян розпочав у Вірменії "другий етап революції" - очищення від корумпованих суддів, - Бутусов
 
 
 
 
 
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