EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  3771  9
Все про:боєприпаси (897) Луганщина (1718) СБУ (4345) сховок (36)

 На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ, залучені до операції Об'єднаних сил, виявили на Луганщині схрон із крупнокаліберними артилерійськими снарядами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ 01

Зі схованки, облаштованої на колишньому місці дислокації однієї з військових частин в Новоайдарському районі, правоохоронці вилучили понад 270 артилерійських снарядів ОФ-22 калібру 152 мм і майже 300 детонаторів РГМ-2.

На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ 02

Читайте також: У Запорізькій області місцеві жителі крали відпрацьовані боєприпаси під керівництвом начальника охорони військового об'єкта, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування схрону.

На Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ 03

Заходи з вилучення боєприпасів проводились спільно з працівниками Нацполіції і Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Схованку з боєприпасами виявлено біля автодороги Селидове-Карлівка на Донеччині, - прес-центр ОС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127835
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А может то склады?Вы точно ничего не перепутали?
 показати весь коментар
 
Так и есть, но галочнкю систему новый Президент не успел отменить, поэтому ещё по инерции работают по старому по американской системе, правда не ФБР, а Голливуда.
 показати весь коментар
 
Это тайник на всякий случай, если просто перестанут стрелять...
 показати весь коментар
 
та це не схованка, це точно склад був... у прапорщика у сараї)))))
 показати весь коментар
 
 
сейчас Семен Семенченко готовит лыжи в Рашку и будет рассказывать у Скобеевой какой он борец с Хунтой..
 показати весь коментар
 
 
Отправить своим ходом на позиции террористов.
 показати весь коментар
 
 
Молодці СБУ!!! Гарно попрацювали!!! оті снаряди треба у вздовж кордону з масковією закласти, зробити таку собі полосу стримування у разі нової окупації рогатими!!!
 показати весь коментар
 
Так и сделали, а тупые СБУшники решили попиарится и представили все так, что они нашли схрон.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Луганщині виявлено схованку з 270 снарядами калібру 152 мм, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору