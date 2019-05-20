 "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - написав Клімкін.
Водночас міністр зауважив, що в разі наявності у людини громадянства країни-агресора подвійне громадянство буде можливо "тільки після деокупації Криму і Донбасу".
Раніше сьогодні в ході звернення до українського народу після інавгурації в сесійній залі парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що готовий давати українське громадянство всім, хто готовий повертатися в Україну і працювати на благо країни.
Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине после откровенной дискуссии, но отмечает, что в условиях агрессии его нельзя давать владельцам российских паспортов.
Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я буду и в дальнейшем буду продвигать эту дискуссию. Я считаю, что она нужна, как нужно и двойное гражданство. Мы пережили условия, когда могли говорить, что этот инструмент можем обойти", - сказал Климкин.
Он напомнил, что МИД уже представляло свое предварительное видение по этому вопросу в общих чертах, чтобы не влиять на дискуссию.
Давай больше экспрессии
петя дохера что говорил.
в виницу на шакаладную фабрику
вахтёром
В Украине целая Рада таких помощников.
в течении нескольких часов», как украинский народ радовался, ликовал, надеялся
- вот он пришел, тот самый правильный президент, который выведет страну из
болота, отведет ее за ручку в европейскую сказку. И запанують украинцы на
зависть ненавистным москалям, виноватым во всех бедах незалежной.... ЗЫ. Зеля
со своими обесцялками сделать за 5 лет из Мыздобулии мощную иканамичискую
европейцкую супердержаву тоже закончит свой срок песней группы
"ЛенинГрад": "Ехай на уй.."
Если украинское гражданство получат украинцы Канады, США, Австралии, Южной Америки и смогут голосовать на выборах, то в этом нет ничего плохого.
А страны-агрессоры нужно исключить из списка, граждане которых могут иметь украинское гражданство.
Теперь пусть становятся в очередь на получение вида на жительство в Украине!
приїдуть тільки такі покручі як Яреся та Сопрун знищать економіку і пенсів і втечуть в мемерику де отримають орден за зменшення папуляції червоношкірих
досвід є класний