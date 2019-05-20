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Все про:Зеленський (1234) інавгурація (121) подвійне громадянство (25) Клімкін (1386)

 "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав увагу президента України Володимира Зеленського до питання надання громадянства іноземним українцям.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вітаю Володимира Зеленського зі вступом на посаду і початком президентства! Приємно, що у своїй інавгураційній промові він згадав одну з моїх улюблених тем – питання подвійного громадянства для закордонних українців, які готові допомагати змінювати країну. Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - написав Клімкін.

Водночас міністр зауважив, що в разі наявності у людини громадянства країни-агресора подвійне громадянство буде можливо "тільки після деокупації Криму і Донбасу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нас 65 мільйонів, - Зеленський готовий дати громадянство всім українцям на планеті, хто хоче працювати на благо Батьківщини

Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним, - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців 01

Раніше сьогодні в ході звернення до українського народу після інавгурації в сесійній залі парламенту президент Володимир Зеленський заявив, що готовий давати українське громадянство всім, хто готовий повертатися в Україну і працювати на благо країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127830
 
   
 Топ коментарі
 
а зелебеня ща все здравые мысли будет называть своими "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев - Цензор.НЕТ 5912.и не только мысли.для того они и пришли.
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вообще-то єто идея Климкина давняя. скоморох ее просто слямзил.
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шо хотело,тык-мык? "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев - Цензор.НЕТ 4559вотки нет...иди може с кенгурации на столах чего осталось
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Пока Зеленский не озвучил этого, то Климкин молчал и не пикал про это при мародёре Порошенко.
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вообще-то єто идея Климкина давняя. скоморох ее просто слямзил.
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что то не спешил Климкин это говорить мародёру или боялся что ли неадекватной реакции порошенковской свиньи на это предложение?
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потому как петя срался от адекватных Украинцах с другим мировозрением.
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18.01.2019

Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает идею введения двойного гражданства в Украине после откровенной дискуссии, но отмечает, что в условиях агрессии его нельзя давать владельцам российских паспортов.
Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я буду и в дальнейшем буду продвигать эту дискуссию. Я считаю, что она нужна, как нужно и двойное гражданство. Мы пережили условия, когда могли говорить, что этот инструмент можем обойти", - сказал Климкин.
Он напомнил, что МИД уже представляло свое предварительное видение по этому вопросу в общих чертах, чтобы не влиять на дискуссию.
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Клімкін про це давно говорив, але ж ти шпарив за методичкою лахти
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да? кому говорил? Лично мародёру или просто так?
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Тоб-то допускаєте подвійне громадянство? І як вам такий варіант: громадянин РФ та України? А завтра їх буде більше ніж українців!!! Ну ви і зебіли!
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Нічого подібного, це ЗЕ до його ідеї примазався для прикола в своїй промові. Клімкін почав це говорити ще тоді, коли почалися проблеми з Угорщиною через угорську меншину і саме з уточненням про країну-агресора. Негарно вже так відверто лизати ЗЕ на Цензорі.
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Петра нехай здає пан Клімкін, куди той кошти виводив??
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а зелебеня ща все здравые мысли будет называть своими .и не только мысли.для того они и пришли.
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рошенодибил, слабо ты как то лижешь смердючий труп своего хозяина - мародёра Порошенко...
Давай больше экспрессии
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шо хотело,тык-мык? "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев - Цензор.НЕТ 4559вотки нет...иди може с кенгурации на столах чего осталось
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опущенный рошенодибил, твоей истерикой доволен... Теперь бегом лижи гниющий труп мародёра Порошенко
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шоб ты ото в истериках саображал? "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 855иди,може похмелят...бомжи киевские тоже поголовно за зелебеню
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Иди глистов разводи быдло соевое! Хахахахаха ))))
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чего орешь,воспаленный? "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 4755огнетушитель с аптечкой имеются?
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мысли и слова это не действие!!
петя дохера что говорил.
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Гыга, а ты уже траурную повязку снял? Тут зебилы пишут, что скоро порохоботов отлавливать начнут. Не стремно?
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и очень бьістро єто послание пошло по росс рессурсам,

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Таки так. Таких "мощних впєчатлєній" світова політика ще не знала! Зєля переплюнув клоуна-аматора Трампа! Перрі "впєчатлілся".
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А по тарифам зезя кукиш зелеботам показал . Он никому ничего не должен .
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двойное гражданство можно давать только тем, для кого украинское станет вторым
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А завтра з РФ приїдуть 30 млн. "нових українців" зі специфічним московським акцентом...
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можна давати громадянство тим, хто хто живе в америці, європі, крім країн снд "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 5842
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Подвійне громадянство нікому давати не можна. Умовою для набуття українського громадянства має стати відмова від попереднього.
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тогда надо узаконить право граждан Украины на двойное гражданство. иначе получается абсурд. Любому этническому украинцу можно паспорт Украины, а гражданину Украины второе гражданство почему-то запрещено "Считал и буду считать этот шаг необходимым и адекватным", - Климкин о заявлении Зеленского по предоставлению гражданства для иностранных украинцев - Цензор.НЕТ 4891
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Подвійне громадянство має бути заборонено. Умовою набуття українського громадянства має бути відмова від попереднього.
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это ваши пожелания. а вы слушали нового президента Украины?
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Павлик - равлик
в виницу на шакаладную фабрику
вахтёром
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Сколько среди "зеленых человечков" и прочих служащих ВС РФ людей, которые получат такое гражданство?
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мульон "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 9395. и потом пойдут с нашими паспортами голосовать за руцький мир, таежный союз и прочую херню. Неужели Крым и Севастополь ничему не научил "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 6661 ?
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Можна почати формувати в Україні нову "РОА"? "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 6625
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Аякже, всім видати по червоній цеглині, ахфицерам - по силікатній і вперед на штурм **********. "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 7703
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...вопрос двойного гражданства для иностранных украинцев, которые готовы помогать менять страну.

В Украине целая Рада таких помощников.
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не успела тушка порохохряка ещё остыть, климкин как дипломат не стал рыдать над усопшим мародером, начал петь оды новому хозяину Кому теперь эта шоколадная туша интересна, это уже просто куча гнилого мяса "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 4347
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Клiмкiн напевно був в простаціі усю iнавгурацiю. Презедент не казав про подвiйне громадянство. Вiн закликав українців повернуться на Батьківщину та розбудовувати майбутнє своїх дітей саме тут.
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Воно-то може і потрібно, але новий президент з дипломом юриста взагалі розуміє, наскільки складно впровадити такі зміни? Це 1 розділ Конституції (Ст. 4), для зміни 1 розділу Конституції (а також розділів 3 та 13) необхідно не лише 300 голосів мати, але й референдум провести з цього питання.
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Если это не просто популистский лозунг, то я тут как раз клоуна поддерживаю. Ну, и вопросы есть некоторые...по какой степени родства будет определяться право на Гражданство? И вообще - по каким критериям?
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А как прекрасны были слова коханого Харанта: «Я прекращу войну на Донбассе
в течении нескольких часов», как украинский народ радовался, ликовал, надеялся
- вот он пришел, тот самый правильный президент, который выведет страну из
болота, отведет ее за ручку в европейскую сказку. И запанують украинцы на
зависть ненавистным москалям, виноватым во всех бедах незалежной.... ЗЫ. Зеля
со своими обесцялками сделать за 5 лет из Мыздобулии мощную иканамичискую
европейцкую супердержаву тоже закончит свой срок песней группы
"ЛенинГрад": "Ехай на уй.."
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русский, ты бы лучше рассказал, какие обещания вашему стаду выполнил ваш фюрер за 20 лет.
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И как это меняет факт, шо ты - русский **********? Вот тебе лично ***** обещал "новороссию".
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Его имя, фамилия и титул обозначаются одним и тем же словом
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да, тоже факт, до вашего майдана и рассказов жить по новому про новороссию и во сне никому не снилось
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"Нашего" Майдана? Я , в отличии от русских по знаком вопроса, всегда пишу под своим флагом.
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Угу, любой русский ********** боится демократии до усрачки. Ведь тогда у них не будет любимого фюрера "Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців - Цензор.НЕТ 861
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демократию не нужно боятся , она просто должна быть и правильно работать
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В стране-помойке между Украиной и США она правильно работает?
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Так как работает демократия в стране-помойке?
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"Не очень"? "Кажется"? А она там вообще когда-нибудь была?
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а если серьезно ее негде нету , демократия заканчивается там где начинаются интересы власти
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Ты всерьез мне пытаешься продать основной постулат московитской пропаганды?
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Коломойский, Боголюбов, Портнов, Азаров, Саакашвили, и прости господи Янукович - они украинские иносранцы или иносранные украинцы?
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Ну-ну, побільше шуфричів та медведчуків в Україну, щоб українцям "мала не паказалась".
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Вместе с тем министр подчеркнул, что в случае наличия у человека гражданства страны-агрессора двойное гражданство будет возможно "только после деоккупации Крыма и Донбасса".
Если украинское гражданство получат украинцы Канады, США, Австралии, Южной Америки и смогут голосовать на выборах, то в этом нет ничего плохого.
А страны-агрессоры нужно исключить из списка, граждане которых могут иметь украинское гражданство.
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Клим_кин, ты уже написал заявление на отставку? Пиши, больше от тебя уже ничего не требуется...
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Свалили и скатертью дорога!
Теперь пусть становятся в очередь на получение вида на жительство в Украине!
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И будет как в Крыму: сначала люди с двойным гражданством, потом референдум, потом анексия
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Громадянство - це не просто паспорт. Це права і обов'язки. Чи готові ці іноземці захищати Україну? Чи готові відмовитися від попереднього громадянства? Яку політику вони будуть проводити, якщо обіймуть державну посаду? Чи не будуть вони на виборах голосувати за антиукраїнські сили? Я категорично проти роздачі паспортів іноземцям. В усіх країнах на це існують багато обмежень. Практика роздачі Порошенком українського громадянства має згубні наслідки. Іноземці не відмовилися від попереднього громадянства. Їх діяльність на керівних посадах призвела до негативних явищ. Можна згадати хоча б таких міністрів як Яресько чи Супрун. Треба взагалі заборонити іноземцям отримувати українське громадянство.
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Чудовий приклад! От як раз ці жінки мають яйця та не мають бізнес-інтересів
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да на хпутіна воно кому з робітників потрібно
приїдуть тільки такі покручі як Яреся та Сопрун знищать економіку і пенсів і втечуть в мемерику де отримають орден за зменшення папуляції червоношкірих
досвід є класний
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Ну наконец то дадут Украинское гражданство без потери белорусского )А то жить в Беларуси без белорусского гражданства как то некомельфо.
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то есть двойное гражданство на подходе...
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це махвія так реагує на резалти виборів де закордонні українці проголосували за мафію
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Вважав і вважатиму цей крок необхідним і адекватним", - Клімкін про заяву Зеленського з надання громадянства для іноземних українців
 
 
 
 
 
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