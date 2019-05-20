EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3955  57
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1090) експорт (155) Укроборонпром (435) Букін_ Павло (28)

 Санкції США проти Росії за втручання в конфлікт у Венесуелі відкривають для України ринок озброєнь Південної Америки, - "Укроборонпром"

Введення санкцій США проти Росії за втручання в конфлікт у Венесуелі відкривають Україні ринок озброєнь Південної Америки.

Про це заявив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу держконцерну.

Чиновник наголосив, що Україна здатна запропонувати техніку і оборонні технології в авіаційній, бронетанковій та артилерійській сферах. Букін зауважив, що наша країна, зокрема, готова забезпечити комплексну модернізацію транспортних літаків Ан-32, які перебувають на озброєнні ВПС Республіки Перу, парку гелікоптерів сімейства "Мі", артилерійських систем та інших озброєнь.

Дивіться також: Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

На думку Букіна, українські озброєння і послуги з ремонту й модернізації максимально адаптовані до потреб країн регіону, зокрема Колумбії, Бразилії, Мексики та інших країн, традиційно орієнтованих на продукцію ОПК, що виготовляється підприємствами на території колишнього СРСР.

Введення санкцій США проти РФ змушує країни регіону шукати альтернативу російським виробникам. Адже зараз санкції ускладнили можливості оплати рахунків за продукцію і послуги російського ОПК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127826
 
   
 Топ коментарі
 
Следующий будет с баночкой для анализов. Санкций США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают для Украины рынок вооружений Южной Америки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3347
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В нашій країні іде війна. Кожного дня гинуть люди. Наші герої. Хто ворог? Усі знають.
 показати весь коментар
 
 
нет никакой войны, то АТО, то вообще мутное ООС, а войну никто никому не объявлял
 показати весь коментар
 
 
Гитлер объявил войну, с ним его союзники, этого достаточно чтобы сказать что началась война, о чем Молотов и сообщил 22 июня
 показати весь коментар
 
 
Ну вообще-то Гитлер объявил войну Сталину. И тут же перестали их СССР в Германию идти эшелоны с нефтью, зерном, металлом.
 показати весь коментар
 
Так же 22 июня 1941 года отозвали послов. Ну и в СССР не писали жалобы на Германию за то, что Гитлер не хочет покупать товары из СССР, или то что через Германию не возможен транзит и транспорт из СССР в Великобританию. Вот так война отличается от мути АТО.
 показати весь коментар
 
 
Следующий будет с баночкой для анализов. Санкций США против России за вмешательство в конфликт в Венесуэле открывают для Украины рынок вооружений Южной Америки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3347
 показати весь коментар
 
 
А почему на этой интересной картинке нет Чивокуни?
 показати весь коментар
 
 
Ляшко с этого момента для меня перестал быть клоуном.

Первый пендель Вован получил 😀
 показати весь коментар
 
 
Ты надел моё колье!Воно тобi не пасуэ,скотиняка ти така
 показати весь коментар
 
 
овоща нет. удирающим верхом на страусе )))) а так, да.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это хорошо... Главное мародёров - свинарчуков Порошенко убрать из Укроборонпрома... И желательно на нары их, с конфискацией награбленного ими.
 показати весь коментар
 
 
Уже вирішили з конфіскацією. Золотовалютні резерви пустять на зелене шобло, ой, вибачте, які резерви - порох все вкрав. Та й не шобло це, а народ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
молоты пашинского туда пощлите, идиоты. Ну или шоколадные богданы.
 показати весь коментар
 
 
Тебя надо послать, и не обязательно туда, кацапа))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
свинарчуки уже в венесуэле?)
 показати весь коментар
 
 
Чи буде після дефолту працювати оборонна промисловість? Якщо зарплата буде таж сама, то спеціалісти покинуть цю роботу.
 показати весь коментар
 
 
Миллионы тех самых, кто выбрали зеленского своим президентом, теперь они будут вкушать леденец того, кто кукловодил весь этот избирательный фарс. Почему? потому что игорь валерьевич с подачи судей, преЗЕдента и под силовым прикрытием авакова выведет обратно и даже с лихвой средства с привата. После чего у гидранта будет два варианта: либо удорожать коммунальные тарифы в полтора-два раза, чтобы рефинансировать бюджетную казну и не дать гривне рухнуть ниже . 50грн за доллар. Либо набрать еще на 30 лет кредитов. Ах да, кредитов на больше не дадут. Либо объявить о банкротстве. и тогда ни кредитов, ни инвестиций - не видать ни-че-го. Беня с баблишком благополучно свалит и нах ему клован не нужен. А у кловану после перевыборав рыги и медведчук скрутят руки и заставят пойти на мировую обратно в лапы путлера.
 показати весь коментар
 
 
А кто тебе рассказал, что кредитов не дадут больше. Только пару дней назад Украина погасила долг в 1 милиард долларов. Да и все западные страны вобще то уже заявили про дальнейшкю поддержку Украины. Или на канале прямая кишка этого не рассказали.
 показати весь коментар
 
на канале г+г скромно умолчали о предостережении Запада от попыток пересмотра условий национализации Привата. Или тебя не смущают заявки зе-команды о возможном сговорняке по этому вопросу с игорем валерьевичем? Если тебя это устраивает - так отдай свою недвижимость, сбережения и прочее прочее коломойскому. Еще можешь стать раком и пососать у него. Или боишься, что у тебя кишка тонка порвется?
 показати весь коментар
 
 
Самое лучшее вооружение должно сначало идти в ВСУ.
И лишь после полного укомплектования Минобороны имеет право продавать за бугор.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, а как свинарчуки тогда зарабатывать будут.
 показати весь коментар
 
 
Американський агітаційний плакат часів Другої Світової... на ******** лад.
 показати весь коментар
 
Букін? Серьозно? Пане Луценко, пане Матіос, пане Грицак, агов!!!
 показати весь коментар
 
И шо продавать собираются. Миномёт МОЛОТ?
 показати весь коментар
 
 
Да ты шо. К этому чуду конструкторской мысли, в смысле МОЛОТу подойти страшно.
 показати весь коментар
 
это ты у опарыша спроси, что он собрался продавать. Может молот. может стугну, может американские джавелины... Может восстановленные артсистемы, танки, БТР, ракетные комплексы. Этому опарышу пох чем барыжить. Ломать же не строить, да, говнюк?
 показати весь коментар
 
Восстановленые БТРы, ха ха ха ха. Это для которых приходилось колёсные редукторы контрабандой покупать, и которые благодаря свинарчукам были куплены по тройной цене. Так была же инфа, что фсб браковоные продали.
 показати весь коментар
 
 
Слышь, фраер, ты поспоришь о том, что на вооружении поставили сотни единиц НОВОЙ брони? Ты лично проверил инфу что кто и у кого покупал? А я лично проверил инфу, что финансовые группы игоря валерьевича вымыли много миллиардов !"!!!! гривен из привата. Миллиардов, понимаешь, чмошник паршивый, а не три редуктора. И теперь отожмет еще раз 2 лярда после решения купленного им суда. А ты, зебилоид, о редукторах. Меня удивляет , степерь тупизны и слепоты таких, как ты дегенератов.
 показати весь коментар
 
Ха ха ха ха, прям сотни, да ещё и НОВЫХ. Ха ха ха ха, ну ты сказочник. Порохоботы все такие сказочники. В принципе можно было бы с них реально ржать, но ведь эти свыньи довели Украину до самой бедной страны Европы. И именно главсвын Педро виноват что народ Украины проголосовал за артиста из комедий. Понимаешь, тут не в бене или в Зе дело, народу лишь бы ***** убрать было важно. Так как люди на уровне инстинкта поняли, что ещё одного срока ***** Украина не переживёт.
 показати весь коментар
 
 
Ещё Навозец, супер бронированое непонятно что
 показати весь коментар
 
 
Ничего, теперь будет апаршивец. и военноморской кварталоносец "Беня"
 показати весь коментар
 
 
Это тот навозец у которого дверной глазок вместо триплекса стоит. Ну да чудо инженерской мысли. А ведь ещё инженер подростает, Ростик. Танки из коробок от РОШЕН клеит.
 показати весь коментар
 
Мадуро качественные миномёты получает, или может получить если захочет. Сам знаешь откуда.
 показати весь коментар
 
Ну как бы продать можно только если покупатель захочет купить. А мадуре те миномёты не впихнуть.
 показати весь коментар
 
Блеф полнейший. Какие вертолеты МИ? Откуда на них запчасти? Откуда бронетехника? Уже в Таиланд и СА поставили, позорище, какая ствольная артилерия? В Украине нет технологии изготовления артилерийских стволов. Самолеты АН-32? Их в Перу 3 штуки. Их ремонт спасет оборонпром?
 показати весь коментар
 
 
стволы для танковых пушек - есть технология ?
 показати весь коментар
 
Вроде как есть... Но ещё вопрос - на сколько хорошая. Много негатива вокруг этой темы.
 показати весь коментар
 
Нет в Украине производства стволов. При чем вобще никаких. Не артиллерийских не каких других. От того и миномёты молот разлетаются. Ну и последний обсер от оборонпрома с контрактом на самолёты ан с саудитами очень показательный вышел.
 показати весь коментар
 
Вроде как было налажено производство на одном из заводов (давно уже. По моему до войны). Фигня в том, что завод этот - по производству ТРУБ. А как вы понимаете, у производства труб и стволов - немного разная специфика... Санкції США проти Росії за втручання в конфлікт у Венесуелі відкривають для України ринок озброєнь Південної Америки, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 985
 показати весь коментар
 
Так в том то и дело, что ствол это не труба. И производство на много сложнее, да и состав стали другой. Технику производства освоить ещё модно, а вот состав стали???? В Китае вроде все могут копировать, а вот почему то автомат Калашникова скопировать не могут. Ну сам автомат скопировали, но вот сталь не та и в итоге китайский АК уступает АК из Ижевска.
 показати весь коментар
 
Угу... Значит санкции за всё предыдущее - не открывали, а за Венесуэлу - открыли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСанкції США проти Росії за втручання в конфлікт у Венесуелі відкривають для України ринок озброєнь Південної Америки, - "Укроборонпром"
 
 
 
 
 
 вгору