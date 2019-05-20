 Санкції США проти Росії за втручання в конфлікт у Венесуелі відкривають для України ринок озброєнь Південної Америки, - "Укроборонпром"

Про це заявив Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу держконцерну.

Чиновник наголосив, що Україна здатна запропонувати техніку і оборонні технології в авіаційній, бронетанковій та артилерійській сферах. Букін зауважив, що наша країна, зокрема, готова забезпечити комплексну модернізацію транспортних літаків Ан-32, які перебувають на озброєнні ВПС Республіки Перу, парку гелікоптерів сімейства "Мі", артилерійських систем та інших озброєнь.

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На думку Букіна, українські озброєння і послуги з ремонту й модернізації максимально адаптовані до потреб країн регіону, зокрема Колумбії, Бразилії, Мексики та інших країн, традиційно орієнтованих на продукцію ОПК, що виготовляється підприємствами на території колишнього СРСР.

Введення санкцій США проти РФ змушує країни регіону шукати альтернативу російським виробникам. Адже зараз санкції ускладнили можливості оплати рахунків за продукцію і послуги російського ОПК.